Esta playa de Uruguay tiene un atractivo único para gente de todo el mundo: cual es y como llegar

Un rincón costero elegido por surfistas y viajeros tranquilos. Naturaleza abierta y precios accesibles definen la experiencia.

Además de la actividad en el agua

Además de la actividad en el agua, el lugar ofrece propuestas para disfrutar fuera del mar.

  • Playa Rivero se ubica al norte de Punta del Diablo y es reconocida por su entorno natural casi intacto.
  • Es una alternativa accesible para el verano, alejada del turismo masivo y de los balnearios más costosos.
  • Se destaca como uno de los puntos preferidos para el surf por su oleaje constante y su bahía protegida.
  • Ofrece actividades al aire libre, gastronomía local y acceso sencillo desde la zona urbana cercana.

Uruguay cuenta con rincones costeros que llaman la atención de turistas de distintos países, y algunos de estos mantienen aún un perfil tranquilo y accesible. Entre esas opciones aparece una playa que ganó reconocimiento por sus condiciones naturales y su vínculo con los deportes que se pueden practicar en el agua.

Este destino combina tranquilidad, ambiente acogedor y una fuerte identidad cordobesa.
Turismo en Argentina: el pueblito con artesanías y gastronomía regional que te enamora en el verano 2026

Cada verano, miles de turistas argentinos cruzan la frontera en busca de destinos con mar, paisajes abiertos y precios moderados. Entre las diversas opciones, las playas menos concurridas del país vecino se transforman en una elección cada vez más considerada por quienes prefieren ambientes tranquilos y que permitan tener contacto con la naturaleza.

Dentro de ese mapa costero, Playa Rivero sobresale como una propuesta que reúne olas, descanso y un entorno especial, ideal tanto para quienes viajan con tablas de surf como para quienes solo buscan desconectar del ritmo urbano.

Playa Rivero

Como es Playa Rivero, la localidad de Uruguay que se destaca para el surf

Playa Rivero está al norte de Punta del Diablo y se caracteriza por su amplia bahía y sus formaciones rocosas, que le dan un paisaje particular. La zona sur de la costa es el punto más concurrido por surfistas, ya que el oleaje se mantiene estable durante gran parte del año y permite practicar el deporte en diferentes niveles.

Su geografía protege la playa de los vientos más fuertes y genera olas parejas, con direcciones tanto de derecha como de izquierda, que pueden alcanzar hasta dos metros de altura. Estas condiciones la vuelven apta para quienes recién se inician y también para surfistas con experiencia que buscan mejorar su rendimiento.

Playa Rivero 2 (1).png

Además de la actividad en el agua, el lugar ofrece propuestas para disfrutar fuera del mar. Es posible recorrer sus rocas, participar de deportes en la arena, visitar ferias de artesanos y degustar platos elaborados con pescados y frutos de mar frescos. También se destacan las caminatas hacia el Parque Nacional Santa Teresa y los paseos por el pueblo de pescadores y artesanos de la zona.

Para llegar, se debe viajar hasta Punta del Diablo, ubicada a unos 300 kilómetros de Montevideo. Desde ese lugar, el acceso se realiza por senderos que parten desde la Playa de los Pescadores y llevan hacia el norte, ya sea a pie o en auto.

