Este pueblo de Uruguay está cargado de tradición rioplatense y es ideal para una escapada: dónde se encuentra

Calles silenciosas y arte comunitario definen la experiencia. Un viaje breve alcanza para cambiar de ritmo.

Por
Este lugar logró destacarse por su identidad

Este lugar logró destacarse por su identidad, su patrimonio cultural y la tranquilidad.

Turismo Rocha
  • Un pequeño destino del este uruguayo se posiciona como alternativa para quienes buscan calma y contacto con la identidad local.
  • Su escala reducida, con apenas unos cientos de habitantes, permite recorrerlo sin apuro y disfrutar de un entorno natural sereno.
  • El arte comunitario transformó sus calles en un espacio cultural abierto que rescata historias y oficios tradicionales.
  • La cercanía con grandes ciudades lo vuelve accesible para viajes cortos con impronta rural y paisajística.

Este rincón del interior de Uruguay se está llevando la atención de los turistas gracias a una propuesta distinta para quienes desean alejarse del movimiento urbano y reencontrarse con costumbres que mantienen presente la tradición rioplatense. Con un ambiente tranquilo y una fuerte vida comunitaria, 19 de abril se convirtió en un destino ideal para escapadas breves enfocadas en el descanso.

Se trata de un lugar con mucha historia que está repleto de actividades para realizar.
El país vecino ofrece múltiples escenarios naturales y culturales a poca distancia de los grandes centros urbanos, lo que hace más fácil organizar viajes de pocos días. En ese sentido, varios pueblos chicos comenzaron a atraer visitantes interesados en experiencias especiales, donde la naturaleza y la historia local marcan el ritmo cotidiano.

Entre esos lugares aparece una localidad que logró destacarse por su identidad, su patrimonio cultural y la tranquilidad que transmiten sus calles. Su ubicación estratégica permite llegar con facilidad desde ciudades como Buenos Aires o Montevideo, lo que favorece el turismo de cercanía y sin grandes traslados.

19 abril

Cuál es el pueblo de Uruguay que tiene pura tradición rioplatense

El protagonista es 19 de Abril, un pequeño núcleo del departamento de Rocha que apenas supera los 200 habitantes y se ubica junto al arroyo Chafalote. Su tamaño permite recorrerlo caminando y observar construcciones que hacen referencia a tiempos coloniales, con una fisonomía que conserva la esencia rural.

El entorno natural es uno de sus grandes atractivos. Muy cerca se encuentran la Laguna de Castillos y la Laguna de Rocha, espacios ideales para disfrutar del aire libre, contemplar el paisaje y conectar con un ambiente tranquilo.

19 de Abril

Por otro lado, la cultura también ocupa un rol central en la vida local. A lo largo del año se celebran eventos tradicionales como la Fiesta Criolla, las Hogueras de San Juan y la Fiesta de la Primavera Gaucha, encuentros donde la música, las costumbres y las expresiones populares permiten ver el arraigo rioplatense que caracteriza a la comunidad.

Otro rasgo distintivo es su desarrollo artístico. Antiguamente conocido como Chafalote, el pueblo impulsó iniciativas como el Proyecto de Teresa y Chafaloarte, que promovieron la creación de decenas de murales dedicados a los oficios, la fauna y la memoria colectiva. Con la participación de artistas y vecinos, las fachadas se transformaron en una galería a cielo abierto que resignificó el espacio público.

Para quienes viajan en auto desde Argentina, el trayecto habitual conecta con el litoral entrerriano y luego ingresa a Uruguay a la altura de Fray Bentos, continuando por rutas nacionales que atraviesan paisajes rurales hasta llegar al destino. El recorrido forma parte de un corredor que enlaza la capital uruguaya con la frontera brasileña.

