El sincericidio del titular de la Cámara de Comercio: "Algunos vamos a quedar en el camino, pero es el precio a pagar"
Mario Grinman reconoció que el país “no está atravesando un momento fácil”, aunque aseguró estar dispuesto a apoyar "con todo el sacrificio que se necesita para salir adelante”. El martes mantuvo un encuentro con Manuel Adorni junto a otros referentes de las cámaras empresariales.
El titular de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman reconoció este miércoles el dificil momento que atraviesa el sector y aseguró: "Algunos vamos a quedar en el camino, pero es el precio a pagar". Lo expresó luego del encuentro que mantuvo con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a otros cinco referentes de las cámaras empresariales.
En una entrevista con Radio Mitre, reconoció que Argentina “no está atravesando un momento fácil”, aunque aseguró estar dispuesto a apoyar al Gobierno "con todo el sacrificio que se necesita para salir adelante”.
En referencia a la caída del consumo, el presidente de la CAC admitió que el sector “no la está pasando bien” y “hay un amesetamiento”. “Hay que buscarle la vuelta para que la Argentina entre en una estructura de bonanza; eso lleva tiempo para que afecte positivamente a todos los sectores”, remarcó Grinman.
En este sentido, recordó que antes de la llegada del gobierno de Milei, “el consumo volaba, porque la gente sabía que el dinero en el bolsillo le quemaba y había que salir rápidamente a desprenderse”.
“Hoy eso no sucede, los precios están estables y, es cierto, el consumo ha mermado, pero, de a poquito, sabemos que esto va a funcionar”, concluyó.