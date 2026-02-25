25 de febrero de 2026 Inicio
El sincericidio del titular de la Cámara de Comercio: "Algunos vamos a quedar en el camino, pero es el precio a pagar"

Mario Grinman reconoció que el país “no está atravesando un momento fácil”, aunque aseguró estar dispuesto a apoyar "con todo el sacrificio que se necesita para salir adelante”. El martes mantuvo un encuentro con Manuel Adorni junto a otros referentes de las cámaras empresariales.

Preocupación por los locales cerrados en el AMBA. 

El titular de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman reconoció este miércoles el dificil momento que atraviesa el sector y aseguró: "Algunos vamos a quedar en el camino, pero es el precio a pagar". Lo expresó luego del encuentro que mantuvo con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a otros cinco referentes de las cámaras empresariales.

Podría haber un nuevo paro nacional el viernes 27 de febrero. 
¿Nuevo paro general? Qué alternativas maneja la CGT para la sesión en el Senado por la reforma laboral

En una entrevista con Radio Mitre, reconoció que Argentina “no está atravesando un momento fácil”, aunque aseguró estar dispuesto a apoyar al Gobierno "con todo el sacrificio que se necesita para salir adelante”.

En referencia a la caída del consumo, el presidente de la CAC admitió que el sector “no la está pasando bien” y “hay un amesetamiento”. “Hay que buscarle la vuelta para que la Argentina entre en una estructura de bonanza; eso lleva tiempo para que afecte positivamente a todos los sectores”, remarcó Grinman.

reunión G6 adorni
La foto del encuentro del martes entre los empresarios de comercio y Manuel Adorni.

En este sentido, recordó que antes de la llegada del gobierno de Milei, “el consumo volaba, porque la gente sabía que el dinero en el bolsillo le quemaba y había que salir rápidamente a desprenderse”.

“Hoy eso no sucede, los precios están estables y, es cierto, el consumo ha mermado, pero, de a poquito, sabemos que esto va a funcionar”, concluyó.

