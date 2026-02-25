El sincericidio del titular de la Cámara de Comercio: "Algunos vamos a quedar en el camino, pero es el precio a pagar" Mario Grinman reconoció que el país “no está atravesando un momento fácil”, aunque aseguró estar dispuesto a apoyar "con todo el sacrificio que se necesita para salir adelante”. El martes mantuvo un encuentro con Manuel Adorni junto a otros referentes de las cámaras empresariales. Por + Seguir en







Preocupación por los locales cerrados en el AMBA.

El titular de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman reconoció este miércoles el dificil momento que atraviesa el sector y aseguró: "Algunos vamos a quedar en el camino, pero es el precio a pagar". Lo expresó luego del encuentro que mantuvo con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a otros cinco referentes de las cámaras empresariales.

En una entrevista con Radio Mitre, reconoció que Argentina “no está atravesando un momento fácil”, aunque aseguró estar dispuesto a apoyar al Gobierno "con todo el sacrificio que se necesita para salir adelante”.

Mario Grinman reconoció que el país "no está atravesando un momento fácil", aunque aseguró estar dispuesto a apoyar "con todo el sacrificio que se necesita para salir adelante".



En referencia a la caída del consumo, el presidente de la CAC admitió que el sector "no la está pasando bien" y "hay un amesetamiento". "Hay que buscarle la vuelta para que la Argentina entre en una estructura de bonanza; eso lleva tiempo para que afecte positivamente a todos los sectores", remarcó Grinman.

reunión G6 adorni La foto del encuentro del martes entre los empresarios de comercio y Manuel Adorni. En este sentido, recordó que antes de la llegada del gobierno de Milei, “el consumo volaba, porque la gente sabía que el dinero en el bolsillo le quemaba y había que salir rápidamente a desprenderse”.