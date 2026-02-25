¿Peligra el Mundial en México? Gianni Infantino se refirió a la crisis de violencia tras la caída de "El Mencho" El presidente de FIFA se pronunció ante la situación que se está viviendo en Guadalajara, ciudad donde se disputarán 4 partidos en la fase de grupos. El choque de España vs. Uruguay es el más atractivo. Por + Seguir en







“Tenemos toda la confianza de que todo se va a pasar muy bien”, aseguró Infantino FIFA

México romperá un récord en este Mundial 2026 y se convertirá en el primer país en la historia en albergar tres Copas del Mundo, pero en medio de la guerra narco que está viviendo en Jalisco comenzó la incertidumbre de saber si seguirán siendo una de las sedes. Ante esta duda, el presidente de FIFA, Gianni Infantino, habló por primera vez y dio detalles de su postura de cara al inicio.

El partido inaugural de la competencia mundialista será el 11 de junio en el choque entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, pero los hechos de violencia en la ciudad de Guadalajara encendieron las alarmas.

Si bien la presidenta, Claudia Sheinbaum, afirmó que la organización del país junto a Estados Unidos y Canadá no corre riesgo tras el abatimiento del narcotraficante Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los criminales más buscados del mundo, Infantino se dirigió en la misma línea.

Durante una entrevista con 6AM W y AS Colombia, aseguró que, si bien no es un tema que le preocupe como tal, sí están en constante monitoreo de la Federación. “Preocupado no. Estamos mirando con atención lo que está pasando en México”, afirmó y ratificó: “Estamos en contacto con la presidencia, con las autoridades y tenemos toda la confianza de que todo se va a pasar muy bien: el repechaje y luego el Mundial. Va a ser una fiesta”.

De igual modo, en lo que respecta a los hechos en sí reconoció que “no vivimos en la luna ni en otro planeta, pasan cosas”. “Para eso hay estados, policías y autoridades que van a asegurar el orden y seguridad”, concluyó.

Estadio BBVA Mundial 2026: qué partidos se jugarán en México En lo que respecta como sede, México albergará el partido inaugural entre el país anfitrión y Sudáfrica, pero a lo largo de todo el torneo en total se disputarán 13 encuentros de los cuales 4 serán en Guadalajara, ciudad del epicentro de violencia. Precisamente en dicha sede se jugarán durnate la fase de grupo: Corea del Sur vs. Repechaje UEFA (Grupo A); México vs. Corea del Sur (Grupo A); Colombia vs. Repechaje Int. (Grupo K) y el que más atractivo genera el de España vs. Uruguay (Grupo H).