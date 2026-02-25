25 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

¿Peligra el Mundial en México? Gianni Infantino se refirió a la crisis de violencia tras la caída de "El Mencho"

El presidente de FIFA se pronunció ante la situación que se está viviendo en Guadalajara, ciudad donde se disputarán 4 partidos en la fase de grupos. El choque de España vs. Uruguay es el más atractivo.

Por
“Tenemos toda la confianza de que todo se va a pasar muybien”

“Tenemos toda la confianza de que todo se va a pasar muy bien”, aseguró Infantino

FIFA

México romperá un récord en este Mundial 2026 y se convertirá en el primer país en la historia en albergar tres Copas del Mundo, pero en medio de la guerra narco que está viviendo en Jalisco comenzó la incertidumbre de saber si seguirán siendo una de las sedes. Ante esta duda, el presidente de FIFA, Gianni Infantino, habló por primera vez y dio detalles de su postura de cara al inicio.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México.
Te puede interesar:

Claudia Sheinbaum reveló si el Mundial 2026 corre riesgo en México tras la ola de violencia

El partido inaugural de la competencia mundialista será el 11 de junio en el choque entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, pero los hechos de violencia en la ciudad de Guadalajara encendieron las alarmas.

Durante una entrevista con 6AM W y AS Colombia, aseguró que, si bien no es un tema que le preocupe como tal, sí están en constante monitoreo de la Federación. “Preocupado no. Estamos mirando con atención lo que está pasando en México”, afirmó y ratificó: “Estamos en contacto con la presidencia, con las autoridades y tenemos toda la confianza de que todo se va a pasar muy bien: el repechaje y luego el Mundial. Va a ser una fiesta”.

De igual modo, en lo que respecta a los hechos en sí reconoció que “no vivimos en la luna ni en otro planeta, pasan cosas”. “Para eso hay estados, policías y autoridades que van a asegurar el orden y seguridad”, concluyó.

Estadio BBVA

Mundial 2026: qué partidos se jugarán en México

En lo que respecta como sede, México albergará el partido inaugural entre el país anfitrión y Sudáfrica, pero a lo largo de todo el torneo en total se disputarán 13 encuentros de los cuales 4 serán en Guadalajara, ciudad del epicentro de violencia.

Precisamente en dicha sede se jugarán durnate la fase de grupo: Corea del Sur vs. Repechaje UEFA (Grupo A); México vs. Corea del Sur (Grupo A); Colombia vs. Repechaje Int. (Grupo K) y el que más atractivo genera el de España vs. Uruguay (Grupo H).

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Mundial 2026 tendrá estadios con curiosidades.

Los 10 estadios más curiosos del Mundial 2026: actividad paranormal, un volcán y el más caro del mundo

La Selección argentina ya calienta los motores para un duelo trascendental con España.
play

"Veo a España por encima de nosotros": el sorprendente análisis de un jugador de la Selección argentina antes de la Finalissima

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni llega luego de liderar las eliminatorias sudamericanas y afrontará rivales de tres confederaciones diferentes .

Mundial 2026: los horarios de los partidos de la Selección argentina

Batista, Giusti, Fillol, Ruggeri, Tapia, Burruchaga y Enrique con la Copa del Mundo.

La Copa del Mundo llegó al país y la presentaron las glorias de la Selección argentina

En el Mundial 2026, en Mexico se jugarán 13 partidos, entre ellos, el inaugural
play

México, tres veces Mundial: el país que hizo del fútbol una casa

El jugador era tenido en cuenta por Scaloni para la próxima convocatoria.

Alarma en la Selección argentina: se lesionó uno de los jugadores preferidos de Lionel Scaloni

Rating Cero

Chayanne volvió a Argentina e hizo vibrar el Movistar Arena.

Chayanne volvió a Argentina e hizo vibrar el Movistar Arena: dos horas de hits y energía al máximo

¿Quién romperá el aislamiento?

Un participante romperá el aislamiento en Gran Hermano 2026: qué le van a contar

Andrea del Boca fue viral por llorar.

¿Estaba actuando? El dramático video de Andrea del Boca en GH: "Yo sé que estás"

Brian Sarmiento protagonizó el primer desnudo en la casa de Gran Hermano, Generación Dorada

Escándalo en Gran Hermano: un participante se desnudó frente a todos y piden su expulsión

El artista dio a conocer los planes a futuro de la compañía. 

Hugh Jackman anticipó lo que se viene en Marvel: qué dijo relacionado a Avengers Doomsday

La sinopsis oficial de Netflix describe la historia como un enfrentamiento entre el deseo de justicia y los riesgos de una investigación no oficial.
play

Cuál es la trama de Los huérfanos, la película de acción y con diferentes líneas temporales que es tendencia en Netflix

últimas noticias

El niño de 12 años falleció tras el atropello.

Mendoza: un joven de 19 años atropelló y mató a un nene que andaba en bicicleta

Hace 9 minutos
Pipo Marín era un dirigente histórico de la AFA.

Conmoción en el fútbol: murió un histórico dirigente de la AFA muy cercano a Chiqui Tapia

Hace 32 minutos
La tripulación de la nave.

La NASA confirmó quién era el astronauta enfermo de la tripulación que regresó a la Tierra

Hace 49 minutos
La entrada costará 22.500 pesos. 

Como en Turquía, pero en Buenos Aires: llega el festival de globos aerostáticos BA Flota

Hace 54 minutos
Vasco da Gama acaba de despedir a Diniz y busca a Gallardo para su reemplazo.

Gallardo se va de River: un equipo de Brasil sueña con contratar al Muñeco

Hace 57 minutos