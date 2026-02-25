IR A
Gran Hermano 2026: el dramático video de Andrea del Boca que preocupó a toda la casa

La actriz ingresó a la Generación Dorada y tuvo un particular momento en donde contó su vínculo con sus padres que recorrió las redes.

La reconocida actriz, Andrea del Boca, ingresó a la casa de Gran Hermano 2026: Generación Dorada como una de las 18 personas que se disputan el premio principal y ya fue viral por un video en el que cuenta con todo el drama con sus padres.

"Sabés que siempre estoy, siempre estoy de tu lado. A tu lado y de tu lado. Te amo siempre. Te amo. Te amo yo también a vos, Chichito. Ay, Chichito, vos ya debés estar durmiendo la siesta al lado de Lala, al lado de mamá, sí. Mami te ama, te amo, mami. Te amo, te amo. ¿Sabés que te amo? Que te amo siempre", repitió la cantante mirando a cámara.

La presentadora reconoció que cuando ingresó a la casa más famosa del país sintió la presencia de su padre fallecido. "Fue como... que más lo escuchaba, lo escuchaba, me decía: ‘Silencio, vamos a grabar. Silencio, acción’. Yo sé, papá, que vos estás acá. Y que vos hiciste para que yo estuviese acá. Es como que en ese ojo está tu mirada. Te extraño, Nico", se lamentó con la voz quebrada al recordar al productor Nicolás del Boca.

Del Boca ingresó a la casa con una serie de pedidos, según contó la periodista Lola Cordeo en el programa de Pablo Dugan de Radio 10 y contó que “cualquier cosa que pase con su mamá, que es mayor, y ella la cuida, le tienen que avisar. Ante cualquier eventualidad, se lo tienen que comunicar".

