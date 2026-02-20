20 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Qué playa de Uruguay es perfecta para visitar si estás buscando una escapada de tranquilidad

Con la cercanía geográfica y la facilidad de acceso desde Argentina, estas playas se convierten en una alternativa atractiva.

Por
Existen playas en Uruguay que son perfectas para quienes buscan sitios tranquilos

Existen playas en Uruguay que son perfectas para quienes buscan sitios tranquilos

Playas de Rocha

  • Las playas tranquilas son ideales para desconectarse y descansar. Suelen tener poca gente, un entorno natural más relajado y permiten disfrutar sin ruidos ni grandes aglomeraciones.

  • Varias playas uruguayas mantienen ese perfil sereno. Rocha ofrece destinos con un ambiente natural y poco concurrido.

  • Maldonado también tiene zonas más calmas fuera de los centros turísticos.

  • Punta del Diablo es uno de los ejemplos más buscados para descansar. La tranquilidad del lugar se convierte en parte fundamental de la experiencia.

Quienes planean una escapada de descanso en los próximos días comienzan a mirar con atención destinos cercanos que permitan desconectar del ruido y la rutina sin necesidad de viajes extensos. En ese contexto, varias playas de Uruguay se posicionan como opciones ideales de Turismo para quienes buscan tranquilidad, paisajes naturales y un ritmo mucho más relajado que los centros turísticos tradicionales.

Espacios verdes en la Ciudad de Buenos Aires. 
Te puede interesar:

Escapadas en Buenos Aires: los 2 parques gratuitos para disfrutar frente al río

A diferencia de los balnearios más concurridos, ciertos destinos costeros uruguayos mantienen un perfil más sereno, con playas amplias, menor densidad de visitantes y propuestas enfocadas en el contacto con la naturaleza. Este tipo de lugares suele atraer a viajeros que priorizan el descanso, las caminatas frente al mar y una experiencia lejos de las aglomeraciones propias de la temporada alta.

Cuál es la playa uruguaya ideal para visitar por su tranquilidad

Del Rivero, Punta del Diablo, Uruguay
Del Rivero, Punta del Diablo, Uruguay

Del Rivero, Punta del Diablo, Uruguay

Para quienes desean tomarse unos días de pausa y alejarse del ritmo cotidiano, las playas menos concurridas resultan una alternativa ideal. Estos destinos suelen ofrecer ambientes relajados, con poca afluencia de visitantes, aguas tranquilas y servicios básicos, lo que permite disfrutar del paisaje natural sin interrupciones.

Dentro de Uruguay, varias zonas costeras del departamento de Rocha y algunos sectores menos visitados de Maldonado ofrecen precisamente ese clima sereno que muchos viajeros buscan. Un ejemplo destacado es Punta del Diablo, un balneario que mantiene un espíritu relajado y donde la experiencia se disfruta mejor llevando lo necesario para pasar el día y aprovechar la tranquilidad como parte esencial del viaje.

Son espacios recomendados para descansar, leer frente al mar, caminar por la costa o simplemente apreciar la puesta de sol en un entorno silencioso.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Se encuentra a unos 80 kilómetros de Villa Caros Paz, en Córdoba. 

Vacaciones en Córdoba 2026: el río oculto que parece sacado de un cuento

El destino se ubica dentro del área natural protegida del Parque Provincial Copahue.

Vacaciones en Argentina 2026: el pueblo desconocido con un volcán y aguas termales

El hotel que dio origen a Mar del Sur y quedó bajo la arena.

La historia del emblemático hotel de la Costa Atlántica que desapareció sin dejar marcas

desconexion total: asi es el flotario que esta en buenos aires y es una experiencia unica

Desconexión total: así es el flotario que está en Buenos Aires y es una experiencia única

Un destino uruguayo se posiciona como una escapada ideal para descansar cerca de Buenos Aires.

La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblo con estilo británico: perfecto para descansar

Turismo en Salta 2026. 

Vacaciones en Salta 2026: el "Balcón del cielo", el pueblo mágico que fascina a todo el que lo visita

Rating Cero

Yanina Latorre echó del panel a una panelista.

La echaron del panel al aire: una periodista reveló la primicia del programa y Yanina Latorre no la perdonó

Luto en el cine y la televisión tras el fallecimiento de Eric Dane. 

Murió Eric Dane, actor de Grey's Anatomy, tras una dura batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica

El nuevo look de La Tana tras su paso por la TV.

Es otra persona: la impresionante transformación de La Tana, ex Gran Hermano

La pareja tiene el calendario libre a partir de marzo cuando salga el divorcio del futbolista.

"Pusieron una fortuna...": Luis Ventura confirmó cuándo se casan la China Suaréz y Mauro Icardi

Lanzelotta dejó la música en stand by y se puso una empresa familiar.

"Soy un busca": un exparticipante de Gran Hermano sorprendió con su nuevo emprendimiento

La diva envió invitaciones para su festejo número 99: Te espero para celebrar la vida”.

Se vienen los 99 de Mirtha Legrand: cómo sera el mega festejo y quiénes serán sus invitados

últimas noticias

Todavía hay margen para gastar menos en consumos habituales.

Anteúltimo día de descuentos en carnicerías con Cuenta DNI: cuánto podés ahorrar en febrero 2026

Hace 10 minutos
play
Así fue el impactante choque múltiple entre siete autos en Quilmes

Así fue el impactante choque múltiple entre siete autos en Quilmes

Hace 16 minutos
Yanina Latorre echó del panel a una panelista.

La echaron del panel al aire: una periodista reveló la primicia del programa y Yanina Latorre no la perdonó

Hace 43 minutos
Continúa el mal tiempo y las lluvias: rige una alerta meteorológica amarilla por tormentas

Continúa el mal tiempo y las lluvias: rige una alerta meteorológica amarilla por tormentas

Hace 44 minutos
La votación fue pasadas las 00 del jueves. 

Reforma laboral: uno por uno, cómo votó cada diputado

Hace 1 hora