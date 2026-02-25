IR A
Escándalo en Gran Hermano: un participante se desnudó frente a todos y piden su expulsión

La secuencia sucedió cuando algunos hermanitos estaban en una de las habitaciones y, mientras algunos estaban charlando, otro de ellos se cambió en el lugar sin tener la prudencia de no quedar tan expuesto delante de las cámaras.

Brian Sarmiento protagonizó el primer desnudo en la casa de Gran Hermano

Brian Sarmiento protagonizó el primer desnudo en la casa de Gran Hermano, Generación Dorada

Gran Hermano, Generación Dorada lleva dos días en la pantalla y ya vivió su primera polémica con un desnudo que quedó expuesto y las redes estallaron con su protagonista, Brian Sarmiento.

¿Quién romperá el aislamiento?
Un participante romperá el aislamiento en Gran Hermano 2026: qué le van a contar

Toda la secuencia se dio durante la noche cuando algunos estaban en una de las habitaciones charlando y preparándose para ya irse a dormir cuando, se veía en vivo el momento en que el exfutbolista de Newell’s y Racing, entre otros, se quitó la ropa interior para ponerse un short deportivo, quedando completamente desnudo ante la vista de sus compañeros y de las cámaras.

El empresario, como se definió antes de ingresar a la casa, no tuvo la prudencia de cambiarse en frente de todos e intentar hacerlo con algún tipo de reparo para que no sea captado por las cámaras o incluso teniendo en cuenta que en el lugar estaba presente la influencer tucumana Danelik.

Acostumbrado a los vestuarios, el gesto de Sarmiento pareció natural; sin embargo, en las redes sociales no lo perdonaron y muchos televidentes cuestionaron la falta de pudor, pero también otros apuntaron contra la producción, pese a que cuando se vio la secuencia, rápidamente el camarógrafo de la transmisión 24 horas de DGO cambió la cámara para tomar la situación desde otro ángulo.

Desnudo Brian Sarmiento

Andrea del Boca quebró en llanto en el primer día por extrañar a su familia

Andrea del Boca ingresó a la casa de Gran Hermano, junto a otras 17 personas, y este martes rompió en llanto en su cama cuando tuvo la habitación solo para ella. Extraña a su mamá, a su hija Anna Chiara y a su perro, a los últimos dos los lleva impresos en un almohadón.

"Sabés que siempre estoy, siempre estoy de tu lado. A tu lado y de tu lado. Te amo siempre. Te amo. Te amo yo también a vos, Chichito. Ay, Chichito, vos ya debés estar durmiendo la siesta al lado de Lala, al lado de mamá, sí. Mami te ama, te amo, mami. Te amo, te amo. ¿Sabés que te amo? Que te amo siempre", repitió la cantante mirando intermitentemente a cámara.

La presentadora reconoció que cuando ingresó a la casa más famosa del país sintió la presencia de su padre fallecido. "Fue como... que más lo escuchaba, lo escuchaba, me decía: ‘Silencio, vamos a grabar. Silencio, acción’. Yo sé, papá, que vos estás acá. Y que vos hiciste para que yo estuviese acá. Es como que en ese ojo está tu mirada. Te extraño, Nico", se lamentó con la voz quebrada al recordar al productor Nicolás del Boca.

