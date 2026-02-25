25 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Paritarias de empleadas domésticas: aumento del 3% del salario en dos tramos más bono

La actualización fue acordada por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. El incremento se aplicará 1,5% en febrero y 1,5% en marzo, con sumas no remunerativas según la carga horaria.

Por
Paritarias de empleadas de casas particulares: oficializan suba del 3% en dos tramos y un bono

Paritarias de empleadas de casas particulares: oficializan suba del 3% en dos tramos y un bono

Redes Sociales

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) cerró un nuevo acuerdo salarial para el personal de casas particulares que contempla un aumento total del 3%, distribuido en dos cuotas consecutivas, y el pago de un bono extraordinario que puede alcanzar los $20.000.

La política de muchas entidades es incentivar el uso de canales digitales.
Te puede interesar:

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 670.000 pesos a 30 días en febrero 2026

La definición se adoptó el martes en la sede de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, tras una reunión entre representantes oficiales y delegados sindicales del sector. El esquema prevé una recomposición del 1,5% sobre los salarios vigentes en febrero y otro 1,5% en marzo. Las partes volverán a reunirse en abril para revisar la evolución de los ingresos.

Además del ajuste porcentual, se acordó una suma fija no remunerativa que se abonará en ambos meses y se calculará de manera proporcional a la cantidad de horas trabajadas por semana.

Empleadas casas particulares

El bono se distribuirá de la siguiente forma:

  • $8.000 para quienes trabajen hasta 12 horas semanales.
  • Hasta $11.500 para jornadas de entre 12 y 16 horas semanales.
  • $20.000 para quienes superen esa carga horaria.

Cómo quedan las escalas desde febrero

Con la primera cuota del 1,5%, los valores mínimos por categoría quedan establecidos de la siguiente manera:

Primera categoría (supervisión)

  • Con retiro: $3.953,99 por hora; $493.250,51 mensual.
  • Sin retiro: $4.317,86 por hora; $547.807,65 mensual.

Segunda categoría (tareas específicas)

  • Con retiro: $3.751,59 por hora; $459.265,69 mensual.
  • Sin retiro: $4.100,04 por hora; $509.632,55 mensual.

Tercera categoría (caseros)

  • $3.546,66 por hora; $448.433,64 mensual.

Cuarta categoría (tareas de cuidado)

  • Con retiro: $3.952,85 por hora; $448.433,64 mensual.
  • Sin retiro: $3.546,66 por hora; $498.106,74 mensual.

Quinta categoría (tareas generales)

  • Con retiro: $3.546,66 por hora; $404.702,97 mensual.
  • Sin retiro: $3.298,88 por hora; $448.433,64 mensual.

Valores actualizados en marzo

Con la segunda cuota del 1,5%, los montos se incrementarán nuevamente:

Primera categoría (supervisión)

  • Con retiro: $4.013,30 por hora; $500.649,26 mensual.
  • Sin retiro: $4.382,63 por hora; $556.024,76 mensual.

Segunda categoría (tareas específicas)

  • Con retiro: $3.807,87 por hora; $466.154,67 mensual.
  • Sin retiro: $4.161,54 por hora; $517.277,03 mensual.

Tercera categoría (caseros)

  • $3.599,86 por hora; $455.160,14 mensual.

Cuarta categoría (tareas de cuidado)

  • Con retiro: $4.012,14 por hora; $455.160,14 mensual.
  • Sin retiro: $3.599,86 por hora; $505.578,34 mensual.

Quinta categoría (tareas generales)

  • Con retiro: $3.599,86 por hora; $410.773,52 mensual.
  • Sin retiro: $3.348,37 por hora; $455.160,14 mensual.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Crisis económica: la industria cayó 4,4% interanual en enero, según un informe privado

Crisis económica: la industria cayó 4,4% interanual en enero, según un informe privado

Consultoras privadas prevén que la inflación de febrero se mantendrá cerca del 3%

Consultoras privadas prevén que la inflación de febrero se mantendrá cerca del 3%

¿A cuánto cotiza el dólar?

El dólar repunta levemente y vuelve a superar los $1.400

ARCA implementó nuevos controles con los monotributistas. 

Alarma entre monotributistas por las recategorizaciones de oficio: ARCA tendrá en cuenta ingresos en billeteras virtuales

A partir de 2026, los controles en billeteras virtuales se han vuelto mucho más estrictos y automáticos. ARCA ya no mira transacciones aisladas, sino que analiza al sujeto de forma integral.

ARCA excluye de oficio a monotributistas que depositan en billeteras virtuales: a qué se debe

La promoción de Cuenta DNI que te permite ahorrar en compras básicas.

Así podés ahorrar $6.000 en compras básicas con Cuenta DNI en el final de febrero 2026

Rating Cero

Chayanne volvió a Argentina e hizo vibrar el Movistar Arena.

Chayanne volvió a Argentina e hizo vibrar el Movistar Arena: dos horas de hits y energía al máximo

¿Quién romperá el aislamiento?

Un participante romperá el aislamiento en Gran Hermano 2026: qué le van a contar

Andrea del Boca fue viral por llorar.

¿Estaba actuando? El dramático video de Andrea del Boca en GH: "Yo sé que estás"

Brian Sarmiento protagonizó el primer desnudo en la casa de Gran Hermano, Generación Dorada

Escándalo en Gran Hermano: un participante se desnudó frente a todos y piden su expulsión

El artista dio a conocer los planes a futuro de la compañía. 

Hugh Jackman anticipó lo que se viene en Marvel: qué dijo relacionado a Avengers Doomsday

La sinopsis oficial de Netflix describe la historia como un enfrentamiento entre el deseo de justicia y los riesgos de una investigación no oficial.
play

Cuál es la trama de Los huérfanos, la película de acción y con diferentes líneas temporales que es tendencia en Netflix

últimas noticias

El niño de 12 años falleció tras el atropello.

Mendoza: un joven de 19 años atropelló y mató a un nene que andaba en bicicleta

Hace 10 minutos
Pipo Marín era un dirigente histórico de la AFA.

Conmoción en el fútbol: murió un histórico dirigente de la AFA muy cercano a Chiqui Tapia

Hace 33 minutos
La tripulación de la nave.

La NASA confirmó quién era el astronauta enfermo de la tripulación que regresó a la Tierra

Hace 50 minutos
La entrada costará 22.500 pesos. 

Como en Turquía, pero en Buenos Aires: llega el festival de globos aerostáticos BA Flota

Hace 55 minutos
Vasco da Gama acaba de despedir a Diniz y busca a Gallardo para su reemplazo.

Gallardo se va de River: un equipo de Brasil sueña con contratar al Muñeco

Hace 58 minutos