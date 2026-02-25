Paritarias de empleadas domésticas: aumento del 3% del salario en dos tramos más bono La actualización fue acordada por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. El incremento se aplicará 1,5% en febrero y 1,5% en marzo, con sumas no remunerativas según la carga horaria. Por + Seguir en







La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) cerró un nuevo acuerdo salarial para el personal de casas particulares que contempla un aumento total del 3%, distribuido en dos cuotas consecutivas, y el pago de un bono extraordinario que puede alcanzar los $20.000.

La definición se adoptó el martes en la sede de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, tras una reunión entre representantes oficiales y delegados sindicales del sector. El esquema prevé una recomposición del 1,5% sobre los salarios vigentes en febrero y otro 1,5% en marzo. Las partes volverán a reunirse en abril para revisar la evolución de los ingresos.

Además del ajuste porcentual, se acordó una suma fija no remunerativa que se abonará en ambos meses y se calculará de manera proporcional a la cantidad de horas trabajadas por semana.

Empleadas casas particulares Redes sociales El bono se distribuirá de la siguiente forma: $8.000 para quienes trabajen hasta 12 horas semanales.

Hasta $11.500 para jornadas de entre 12 y 16 horas semanales.

$20.000 para quienes superen esa carga horaria. Cómo quedan las escalas desde febrero Con la primera cuota del 1,5%, los valores mínimos por categoría quedan establecidos de la siguiente manera:

Primera categoría (supervisión)

Con retiro: $3.953,99 por hora; $493.250,51 mensual.

Sin retiro: $4.317,86 por hora; $547.807,65 mensual. Segunda categoría (tareas específicas) Con retiro: $3.751,59 por hora; $459.265,69 mensual.

Sin retiro: $4.100,04 por hora; $509.632,55 mensual. Tercera categoría (caseros) $3.546,66 por hora; $448.433,64 mensual. Cuarta categoría (tareas de cuidado) Con retiro: $3.952,85 por hora; $448.433,64 mensual.

Sin retiro: $3.546,66 por hora; $498.106,74 mensual. Quinta categoría (tareas generales) Con retiro: $3.546,66 por hora; $404.702,97 mensual.

Sin retiro: $3.298,88 por hora; $448.433,64 mensual. Valores actualizados en marzo Con la segunda cuota del 1,5%, los montos se incrementarán nuevamente: Primera categoría (supervisión) Con retiro: $4.013,30 por hora; $500.649,26 mensual.

Sin retiro: $4.382,63 por hora; $556.024,76 mensual. Segunda categoría (tareas específicas) Con retiro: $3.807,87 por hora; $466.154,67 mensual.

Sin retiro: $4.161,54 por hora; $517.277,03 mensual. Tercera categoría (caseros) $3.599,86 por hora; $455.160,14 mensual. Cuarta categoría (tareas de cuidado) Con retiro: $4.012,14 por hora; $455.160,14 mensual.

Sin retiro: $3.599,86 por hora; $505.578,34 mensual. Quinta categoría (tareas generales) Con retiro: $3.599,86 por hora; $410.773,52 mensual.

Sin retiro: $3.348,37 por hora; $455.160,14 mensual.