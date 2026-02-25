Un jardín histórico dentro del Parque Sarmiento reúne más de 300 ejemplares y abre de martes a domingo con entrada gratuita.

En la ciudad de Córdoba , uno de los paseos más elegidos por quienes buscan naturaleza y tranquilidad es el Rosedal Pablo Lorentz , un jardín ornamental emplazado dentro del tradicional Parque Sarmiento. Este sector verde, situado a pocos metros de Plaza España y cercano al Faro, se consolidó como un punto destacado para disfrutar de una tarde al aire libre en un entorno cuidado y cargado de historia.

Se puede visitar de martes a domingo de 10 a 20 horas, con acceso libre y gratuito.

El Rosedal Pablo Lorentz está ubicado en el Parque Sarmiento, en Córdoba, a metros de Plaza España.

El rosedal alberga más de 300 rosas de distintas variedades , entre las que se cuentan 240 ejemplares incorporados recientemente que se suman a otras 60 plantas ya existentes. Del total, aproximadamente un 60 % corresponde a flores blancas y el 40 % restante a tonos variados, lo que genera un paisaje colmado de contrastes y perfumes.

Todas las especies plantadas provienen de la provincia de Río Negro y entre las variedades se destacan la rosa iceberg arbustivo , la chinesis arbustiva y la iceberg trepadora. Esta diversidad convierte al espacio en un atractivo especial durante la temporada de floración, cuando los canteros se llenan de color.

Rosedal Pablo Lorentz se encuentra dentro de l Parque Sarmiento , uno de los pulmones verdes más emblemáticos de la capital cordobesa . Su ubicación es estratégica: está a pocos metros de Plaza España y en las inmediaciones del Faro , lo que facilita el acceso tanto para residentes como para visitantes.

En Córdoba capital, el Rosedal Pablo Lorentz ofrece más de 300 rosas y un recorrido con valor patrimonial dentro del Parque Sarmiento.

El entorno combina áreas parquizadas, senderos y espacios abiertos que permiten recorrer el jardín con comodidad. La cercanía a puntos icónicos de la ciudad lo integra al circuito turístico urbano, convirtiéndolo en una parada habitual para quienes recorren la zona sur del centro cordobés .

Qué puedo hacer en el Rosedal Pablo Lorentz

El principal atractivo es el recorrido por los canteros de rosas, organizados en un trazado de inspiración europea. El diseño original respondía a una estructura geométrica con eje central y diagonales simétricas, complementadas por pérgolas y arcos florales que enmarcaban los accesos.

A lo largo del tiempo, el predio atravesó diversas intervenciones. En 1942 se retiró el cerramiento frontal y, décadas más tarde, se implementaron planes de recuperación que buscaron respetar el esquema histórico mediante estudios basados en imágenes aéreas y trabajos arqueológicos. En 2020 se restauraron sus tres fuentes y se realizaron tareas de mantenimiento integral, incluyendo poda, limpieza y recomposición de cazuelas.

El espacio invita a caminar, contemplar y fotografiar las distintas especies florales en un ambiente sereno, ideal para desconectarse del ritmo urbano sin salir de la ciudad.

Cómo llegar al Rosedal Pablo Lorentz

Para llegar al Rosedal Pablo Lorentz desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en auto se deben recorrer aproximadamente 700 kilómetros hasta la ciudad de Córdoba. El trayecto más habitual se realiza por la Ruta Nacional 9, con un tiempo estimado de viaje de entre 8 y 9 horas, según el tránsito y las paradas. Una vez en la capital cordobesa, el acceso al Parque Sarmiento se realiza por las avenidas céntricas que conducen hacia Plaza España, ubicada a pocos metros del rosedal.

En micro de larga distancia, el recorrido entre la terminal de Retiro y la Terminal de Ómnibus de Córdoba demanda entre 9 y 11 horas, dependiendo del servicio. Desde la terminal cordobesa, el Parque Sarmiento se encuentra a unos 10 minutos en vehículo o a una distancia accesible mediante líneas de transporte urbano que circulan hacia el sector de Plaza España.

Rosedal Pablo Lorentz 3 El jardín fue recuperado respetando su diseño histórico de estilo europeo. Municipalidad de Córdoba

La alternativa aérea implica un vuelo de aproximadamente 1 hora y 15 minutos desde Buenos Aires hasta el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella. Desde allí, el traslado hasta el centro de Córdoba y el Parque Sarmiento puede demorar entre 25 y 35 minutos en auto, según el tránsito. El rosedal está emplazado dentro del parque, en las inmediaciones del Faro y a metros de Plaza España, lo que facilita su localización una vez en la ciudad.