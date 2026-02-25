25 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Turismo en Córdoba: el bello rosedal en el que podés pasar la tarde

Un jardín histórico dentro del Parque Sarmiento reúne más de 300 ejemplares y abre de martes a domingo con entrada gratuita.

Por
Turismo en Córdoba: más de 300 rosas en el Parque Sarmiento.

Turismo en Córdoba: más de 300 rosas en el Parque Sarmiento.

Municipalidad de Córdoba

  • El Rosedal Pablo Lorentz está ubicado en el Parque Sarmiento, en Córdoba, a metros de Plaza España.

  • El espacio reúne más de 300 rosas, con 240 ejemplares incorporados recientemente.

  • El predio combina valor histórico, diseño europeo y recuperación patrimonial.

  • Se puede visitar de martes a domingo de 10 a 20 horas, con acceso libre y gratuito.

En la ciudad de Córdoba, uno de los paseos más elegidos por quienes buscan naturaleza y tranquilidad es el Rosedal Pablo Lorentz, un jardín ornamental emplazado dentro del tradicional Parque Sarmiento. Este sector verde, situado a pocos metros de Plaza España y cercano al Faro, se consolidó como un punto destacado para disfrutar de una tarde al aire libre en un entorno cuidado y cargado de historia.

Se trata de un lugar con mucha historia que está repleto de actividades para realizar.
Te puede interesar:

Turismo en Argentina: el destino muy verde ideal para recorrer a pie

El rosedal alberga más de 300 rosas de distintas variedades, entre las que se cuentan 240 ejemplares incorporados recientemente que se suman a otras 60 plantas ya existentes. Del total, aproximadamente un 60 % corresponde a flores blancas y el 40 % restante a tonos variados, lo que genera un paisaje colmado de contrastes y perfumes.

Todas las especies plantadas provienen de la provincia de Río Negro y entre las variedades se destacan la rosa iceberg arbustivo, la chinesis arbustiva y la iceberg trepadora. Esta diversidad convierte al espacio en un atractivo especial durante la temporada de floración, cuando los canteros se llenan de color.

Rosedal Pablo Lorentz 2
En Córdoba capital, el Rosedal Pablo Lorentz ofrece más de 300 rosas y un recorrido con valor patrimonial dentro del Parque Sarmiento.

En Córdoba capital, el Rosedal Pablo Lorentz ofrece más de 300 rosas y un recorrido con valor patrimonial dentro del Parque Sarmiento.

Dónde queda el Rosedal Pablo Lorentz

Rosedal Pablo Lorentz se encuentra dentro del Parque Sarmiento, uno de los pulmones verdes más emblemáticos de la capital cordobesa. Su ubicación es estratégica: está a pocos metros de Plaza España y en las inmediaciones del Faro, lo que facilita el acceso tanto para residentes como para visitantes.

El entorno combina áreas parquizadas, senderos y espacios abiertos que permiten recorrer el jardín con comodidad. La cercanía a puntos icónicos de la ciudad lo integra al circuito turístico urbano, convirtiéndolo en una parada habitual para quienes recorren la zona sur del centro cordobés.

Qué puedo hacer en el Rosedal Pablo Lorentz

El principal atractivo es el recorrido por los canteros de rosas, organizados en un trazado de inspiración europea. El diseño original respondía a una estructura geométrica con eje central y diagonales simétricas, complementadas por pérgolas y arcos florales que enmarcaban los accesos.

A lo largo del tiempo, el predio atravesó diversas intervenciones. En 1942 se retiró el cerramiento frontal y, décadas más tarde, se implementaron planes de recuperación que buscaron respetar el esquema histórico mediante estudios basados en imágenes aéreas y trabajos arqueológicos. En 2020 se restauraron sus tres fuentes y se realizaron tareas de mantenimiento integral, incluyendo poda, limpieza y recomposición de cazuelas.

El espacio invita a caminar, contemplar y fotografiar las distintas especies florales en un ambiente sereno, ideal para desconectarse del ritmo urbano sin salir de la ciudad.

Cómo llegar al Rosedal Pablo Lorentz

Para llegar al Rosedal Pablo Lorentz desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en auto se deben recorrer aproximadamente 700 kilómetros hasta la ciudad de Córdoba. El trayecto más habitual se realiza por la Ruta Nacional 9, con un tiempo estimado de viaje de entre 8 y 9 horas, según el tránsito y las paradas. Una vez en la capital cordobesa, el acceso al Parque Sarmiento se realiza por las avenidas céntricas que conducen hacia Plaza España, ubicada a pocos metros del rosedal.

En micro de larga distancia, el recorrido entre la terminal de Retiro y la Terminal de Ómnibus de Córdoba demanda entre 9 y 11 horas, dependiendo del servicio. Desde la terminal cordobesa, el Parque Sarmiento se encuentra a unos 10 minutos en vehículo o a una distancia accesible mediante líneas de transporte urbano que circulan hacia el sector de Plaza España.

Rosedal Pablo Lorentz 3
El jardín fue recuperado respetando su diseño histórico de estilo europeo.

El jardín fue recuperado respetando su diseño histórico de estilo europeo.

La alternativa aérea implica un vuelo de aproximadamente 1 hora y 15 minutos desde Buenos Aires hasta el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella. Desde allí, el traslado hasta el centro de Córdoba y el Parque Sarmiento puede demorar entre 25 y 35 minutos en auto, según el tránsito. El rosedal está emplazado dentro del parque, en las inmediaciones del Faro y a metros de Plaza España, lo que facilita su localización una vez en la ciudad.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Escapada rural a 90 km de CABA para el finde largo de marzo.

La escapada cerca de Buenos Aires a un complejo rural con cabañas, spa y piletas climatizadas para el finde largo de marzo

Este barrio porteño es ideal para un paseo a pie.

Casas inglesas, vías del tren y propuesta gastronómica: este es el barrio de Buenos Aires al que se puede ir una y otra vez

La propuesta turística local se apoya en una fuerte revalorización del pasado.

Naturaleza y cultura: este es el pueblo uruguayo que se destaca para hacer una escapada única en 2026

Los visitantes pueden disfrutar de una variada oferta de actividades al aire libre.

Turismo en Argentina: este es uno de los mejores pueblos para pasar el fin de semana

Uribelarrea, el destino ideal para una escapada de fin de semana.

La escapada cerca de Buenos Aires donde el asado a la leña, ferias y tradiciones no se negocian

Mayu Sumaj se ubica en el Valle de Punilla, provincia de Córdoba, a apenas 10 kilómetros de Villa Carlos Paz.

Vacaciones en Córdoba 2026: el pueblito con ollas profundas y una fiesta del pan casero

Rating Cero

La sinopsis oficial de Netflix describe la historia como un enfrentamiento entre el deseo de justicia y los riesgos de una investigación no oficial.
play

Cuál es la trama de Los huérfanos, la película de acción y con diferentes líneas temporales que es tendencia en Netflix

La película forma parte del catálogo de Netflix, donde encontró un nuevo impulso gracias al alcance del streaming.
play

Este clásico de terror tiene su formato animado, se puede ver en Netflix y está entre lo más visto: qué película es

Solange quedó quinta en la edición del 2011.

Gran Hermano 2026: quién es Solange Abraham, la participante que regresó a la casa tras 15 años

El actor de Crepúsculo luce distinto a sus 52 años.

La impresionante transformación física de un actor de Crepúsculo: tiene 52 años

El Cartel de los Sapos es una serie sobre narcotráfico, disponible en Netflix. 

Cayó "El Mencho": las series de Netflix más perturbadoras sobre narcos

Cazzu cruzó a Rauw Alejandro por su nueva canción.

El descargo de Cazzu tras el nuevo tema de Rauw Alejandro: "La legendaria camaradería entre varones"

últimas noticias

play
La sinopsis oficial de Netflix describe la historia como un enfrentamiento entre el deseo de justicia y los riesgos de una investigación no oficial.

Cuál es la trama de Los huérfanos, la película de acción y con diferentes líneas temporales que es tendencia en Netflix

Hace 6 minutos
Los rescatistas continúan buscando personas con vida bajo de los escombros, 

Temporal en Brasil: sube a el número 37 muertos y 39 continúan desaparecidos por las inundaciones

Hace 9 minutos
play
La película forma parte del catálogo de Netflix, donde encontró un nuevo impulso gracias al alcance del streaming.

Este clásico de terror tiene su formato animado, se puede ver en Netflix y está entre lo más visto: qué película es

Hace 17 minutos
La clave está en equilibrar razón e intuición: decir lo que sentís, pero asegurándote de que el mensaje sea claro, honesto y consciente.

La Luna en Géminis hoy: cuáles son los signos que lo expresan todo

Hace 19 minutos
Aerolíneas Argentinas terminó 2025 sin pedirle subsidios al Estado. 

Aerolíneas Argentinas cerró el 2025 con superávit operativo de u$s112,7 millones

Hace 30 minutos