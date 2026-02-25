IR A
Hugh Jackman anticipó lo que se viene en Marvel: qué dijo relacionado a Avengers Doomsday

El sueño casi frustrado de Hugh Jackman con Lobezno que se hará realidad casi 15 años después gracias a Marvel Studios: "Me parece casi imposible que no vaya a ocurrir". El actor era todo un visionario ya en 2013.

El artista dio a conocer los planes a futuro de la compañía. 

The Walt Disney Company
  • En diciembre de este año, Marvel Studios cumplirá el sueño de muchos de nosotros al unir a las caras más conocidas de la Casa de las Ideas en una sola película con Vengadores: Doomsday.
  • En una entrevista con motivo del estreno de The Wolverine en 2013, Hugh Jackman explicó que habló con Jon Favreau sobre la posibilidad de unir en la gran pantalla a los X-Men de Fox, a Spider-Man de Sony y los Vengadores de Marvel.
  • Jackman sabía de sobra que era cuestión de tiempo que Marvel ideara de alguna manera este plan.
  • Todos los grandes personajes de Marvel que hemos visto en la gran pantalla desde los años 90, se presentarán en una película que funcionará como despedida para buena parte del elenco, ya que tras Secret Wars, el UCM dará un giro de 180 grados.

En diciembre de este año, Marvel Studios cumplirá el sueño de muchos de nosotros al unir a las caras más conocidas de la Casa de las Ideas en una sola película con Vengadores: Doomsday, entre los que se incluye alguien que ya vaticinó lo que se venía en 2026 hace nada más y nada menos que 13 años.

Además de prometer que volvería encantado si le permitieran ponerle voz al personaje, el actor original de Silver Surfer también quiso comentar la nueva versión del Estela Plateada.
El actor original de Silver Surfer de Los 4 Fantásticos reveló su condición para volver a Marvel: qué dijo

En una entrevista con motivo del estreno de The Wolverine en 2013, Hugh Jackman explicó que habló con Jon Favreau sobre la posibilidad de unir en la gran pantalla a los X-Men de Fox, a Spider-Man de Sony y los Vengadores de Marvel, a lo que el director le respondió que era bastante difícil sabiendo que cada franquicia pertenecían a estudios distintos.

Cuál fue el anticipo de Hugh Jackman sobre el futuro de Marvel que se confirmará en breve

"Pero yo creo (quizá soy optimista) que, aunque en Marvel tienen a Los Vengadores y un montón de proyectos enormes en marcha, en algún momento me parece casi imposible que no encuentren la manera de reunir a Iron Man, a todos los Vengadores, a Lobezno, a los X-Men, a Spider-Man… y conseguir que coincidan de alguna forma. A mí me encantaría… Estoy totalmente dentro, me apunto sin pensarlo, porque creo que sería algo realmente emocionante para los fans en general".

Avengers Doomsday
Tras el éxito monumental de

Tras el éxito monumental de "Infinity War" y "Endgame", que marcaron un hito en la historia del cine de superhéroes y cerraron con maestría la Saga del Infinito, las expectativas en torno a esta nueva película son enormes.

Tal y como explica en la entrevista, Jackman sabía de sobra que era cuestión de tiempo que Marvel ideara de alguna manera este plan; y así fue. Por un lado, consiguieron un acuerdo histórico con Sony para incluir al trepamuros en el UCM; por otro, la adquisición de Fox por parte de Disney que ayudó a incluir de manera natural a los mutantes.

Así, todos los grandes personajes de Marvel que hemos visto en la gran pantalla desde los años 90, se presentarán en una película que funcionará como despedida para buena parte del elenco, ya que tras Secret Wars, el UCM dará un giro de 180 grados y empezará de 0 tras 15 años hechizándonos con sus poderes.

avangers doomsay
