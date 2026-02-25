México aprobó la reducción de la jornada laboral a 40 horas La disminución será progresiva desde 2027, sin recorte salarial y con cambios en el régimen de horas extras. Por + Seguir en







El Congreso de México dio luz verde a la reforma constitucional, que reducirá la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue aprobada en la Cámara de Diputados con 411 votos a favor y 58 en contra, tras más de ocho horas de debate. El Senado ya había otorgado su respaldo a comienzos de mes.

El proyecto establece que la disminución se implementará de manera escalonada: a partir de 2027 se recortarán dos horas por año hasta alcanzar las 40 horas en 2030. El texto aclara que no habrá reducción de salarios ni de prestaciones.

Durante 2026 se abrirá un período de adecuación para que empresas y trabajadores reorganicen turnos, contratos y procesos productivos antes de la entrada en vigencia del nuevo esquema.

La reforma también redefine el límite de horas extras: podrán realizarse hasta 12 horas semanales, con un máximo de cuatro horas por día y hasta cuatro días por semana. Además, prohíbe que menores de 18 años trabajen jornadas extraordinarias.

Aunque la mayoría oficialista mantuvo el esquema de un día de descanso por cada seis trabajados, rechazó la propuesta opositora de ampliar a dos los días obligatorios de descanso semanal.