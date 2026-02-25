Cuando se acerca el fin de semana largo de marzo , crece el interés por una escapada cerca de Buenos Aires que combine descanso, naturaleza y servicios de primer nivel sin necesidad de recorrer largas distancias. En ese contexto, propuestas como Olivos del Monte Resort Spa se posicionan como alternativas destacadas, al integrar cabañas, spa y piletas climatizadas en un entorno rural pensado para cortar con la rutina urbana.

Hay planes de día desde $65.000 y opciones con alojamiento para quienes buscan desconexión sin viajar largas distancias.

El predio cuenta con piletas climatizadas, jacuzzis y sauna, además de una experiencia de flotación poco habitual en el país.

A poco más de una hora y media de la Ciudad de Buenos Aires, el partido de San Miguel del Monte concentra propuestas que integran alojamiento premium, circuitos de bienestar y gastronomía tradicional en un mismo predio. La cercanía geográfica permite planificar tanto una estadía completa como una visita por el día, con la ventaja de mantener el contacto con el entorno natural.

Dentro de esa tendencia, los espacios que ofrecen infraestructura de spa, acceso a laguna y actividades recreativas amplían la experiencia más allá del simple descanso. La combinación de relax, buena comida y entretenimiento al aire libre consolida este tipo de destinos como opciones destacadas para quienes buscan desconectarse sin alejarse demasiado del área metropolitana.

Olivos del Monte Resort Spa se encuentra en el partido de San Miguel del Monte , dentro de la provincia de Buenos Aires. Está situado a unos 90 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires , lo que implica un tiempo estimado de viaje de alrededor de una hora y media en auto, según el tránsito.

El establecimiento está emplazado en una zona de campo cercana a la laguna de Monte , un punto característico del distrito bonaerense que combina entorno natural y fácil acceso por ruta desde el área metropolitana. Esta ubicación lo posiciona dentro del corredor de escapadas cortas más elegido por quienes parten desde la capital y el conurbano.

Qué puedo hacer en Olivos del Monte Resort Spa

En Olivos del Monte Resort Spa la propuesta principal gira en torno al circuito de spa, que incluye piletas climatizadas con cascadas, solarium y tres jacuzzis, además de sauna seco, sauna húmedo y ducha escocesa horizontal. El complejo también cuenta con acceso privado a la laguna, con muelle y camastros, lo que amplía las opciones de descanso en un entorno natural.

La experiencia de bienestar puede complementarse con masajes profesionales, entre ellos técnicas relajantes, descontracturantes, con piedras calientes y drenaje linfático, orientadas a la recuperación física y la desconexión. Entre los diferenciales del lugar se destaca el flotario, una propuesta sensorial disponible en solo cinco establecimientos del país.

En el plano gastronómico, el bar-restaurante funciona durante todo el día con desayuno buffet por la mañana y platos típicos de bodegón al mediodía y la noche, como pollito al disco con puré, milanesas napolitanas y asado tradicional, con precios que rondan los $20.000. El predio suma además actividades recreativas y deportivas, como bicicletas, ping pong, metegol, sapo y canchas de fútbol, tenis y vóley, junto con juegos infantiles y la posibilidad de asistir con mascotas.

Cómo llegar a Olivos del Monte Resort Spa

Para llegar a Olivos del Monte Resort Spa desde la Ciudad de Buenos Aires en auto se deben recorrer aproximadamente 90 kilómetros, con un tiempo estimado de una hora y media, según el tránsito. El trayecto habitual se realiza por Autopista Riccheri y luego por la Ruta Nacional 3, uno de los accesos directos hacia San Miguel del Monte. El camino es completamente asfaltado y permite una conexión rápida desde distintos puntos de CABA y el conurbano.

Olivos del Monte Resort Spa 2 El restaurante propone platos de bodegón y desayuno buffet en un ambiente relajado. olivosresortspa.com.ar

En transporte público, la opción más directa es tomar un micro de media distancia que conecte la terminal de Retiro con la localidad de San Miguel del Monte, con una duración aproximada de entre una hora y media y dos horas, dependiendo del servicio.

Desde el centro de la ciudad bonaerense, el complejo se encuentra a pocos minutos en vehículo. También es posible combinar tren o colectivo hasta localidades intermedias y luego continuar en micro hacia Monte, aunque el servicio directo desde CABA resulta la alternativa más práctica para quienes no viajan en auto.