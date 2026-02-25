IR A
Cuál es la trama de Los huérfanos, la película de acción y con diferentes líneas temporales que es tendencia en Netflix

La plataforma de streaming tiene una nueva entrega llena de acción donde el pasado y el presente chocan con secretos y una búsqueda de la verdad.

Netflix incorpora a su catálogo "Los huérfanos", un thriller de acción que explora los límites de la lealtad y la justicia. Dirigida por Olivier Schneider y producida por el equipo detrás de Lost Bullet, esta película francesa de 95 minutos llega a la plataforma tras su estreno en 2025.

La película forma parte del catálogo de Netflix, donde encontró un nuevo impulso gracias al alcance del streaming.
Con un presupuesto de 18,54 millones de euros, la cinta promete una trama intensa donde el pasado y el presente chocan en una búsqueda desesperada de verdad.

La historia se centra en dos amigos de la infancia cuya relación se pone a prueba cuando un trágico accidente reabre heridas del pasado. Un misterio sin resolver y una joven decidida a tomar justicia por propia mano desencadenan una serie de eventos que obligan a los protagonistas a enfrentar sus diferencias y unir fuerzas.

Sinopsis de Los huérfanos, la película tendencia en Netflix

La trama sigue a Gabriel Stenne y Driss, dos amigos de la infancia que deben reunirse cuando el amor de su pasado muere en un accidente automovilístico de circunstancias sospechosas. La hija adolescente de la víctima, Leila, decide buscar venganza al descubrir que el hijo de un poderoso ejecutivo empresarial está involucrado en el hecho y que la compañía intenta encubrirlo.

Sin medir las consecuencias, la joven se adentra en un camino peligroso que obliga a Gabriel, comandante de la Inspección General de la Policía Nacional, y a Driss, un intermediario de criminales, a unirse para protegerla y desentrañar la verdad.

La sinopsis oficial de Netflix describe la historia como un enfrentamiento entre el deseo de justicia y los riesgos de una investigación no oficial. Los protagonistas deben superar sus diferencias para evitar que Leila caiga en una trampa mortal, mientras intentan exponer a los responsables del accidente y el encubrimiento.

los huerfanos

Tráiler de Los huérfanos

Embed - LOS HUERFANOS Trailer (2026) SUBTITULADO [HD] Netflix=20 de Febrero

Reparto de Los huérfanos

  • Alban Lenoir
  • Dali Benssalah
  • Sonia Faidi
  • Suzanne Clément
  • Anouk Grinberg
  • Naidra Ayadi
  • Romain Levi
  • Guillaume Soubeyran
huerfanos
