Un participante romperá el aislamiento en Gran Hermano 2026: qué le van a contar

Solo pasaron dos días desde el inicio de Gran Hermano: Generación Dorada 2026 y hay un participante que recibirá una notificación de parte de una escribana, la cual le prohibirá decir un nombre al aire, en lo que se conoce como bozal legal. ¿De quién se trata?

El joven Manuel Ibero es el exnovio de Zoe Bogach, exparticipante de Gran Hermano, de la edición 2024 y, desde que ingresó, la nombró en varias ocasiones. Fue entonces que la exjugadora decidió ponerle un freno y no permitirá que se hable de ella.

De este modo, Manuel no podrá nombrarla más ni hacer referencia a su exnovia porque tendrá problemas judiciales. Pero para que él se entere, una escribana ingresará a la casa durante las próximas galas.

Cabe destacar que hizo comentarios como: “Ella dijo que yo tenía enfermedades de transmisión sexual y yo me callé, no tuve encuentros físicos con nadie. Un día me quedé sin batería y me fui a comer con un amigo por el cumpleaños y al otro día cuando le conté que había salido me hizo un lío. Me obligó a dejar de seguir a personas en Instagram ”.

Gran Hermano: Generación Dorada lleva dos días en la pantalla y ya vivió su primera polémica con un desnudo que quedó expuesto y las redes estallaron con su protagonista, Brian Sarmiento.

Toda la secuencia se dio durante la noche cuando algunos estaban en una de las habitaciones charlando y preparándose para ya irse a dormir cuando, se veía en vivo el momento en que el exfutbolista de Newell’s y Racing, entre otros, se quitó la ropa interior para ponerse un short deportivo, quedando completamente desnudo ante la vista de sus compañeros y de las cámaras.

El empresario, como se definió antes de ingresar a la casa, no tuvo la prudencia de cambiarse en frente de todos e intentar hacerlo con algún tipo de reparo para que no sea captado por las cámaras o incluso teniendo en cuenta que en el lugar estaba presente la influencer tucumana Danelik.

Acostumbrado a los vestuarios, el gesto de Sarmiento pareció natural; sin embargo, en las redes sociales no lo perdonaron y muchos televidentes cuestionaron la falta de pudor, pero también otros apuntaron contra la producción, pese a que cuando se vio la secuencia, rápidamente el camarógrafo de la transmisión 24 horas de DGO cambió la cámara para tomar la situación desde otro ángulo.