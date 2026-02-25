IR A
Chayanne volvió a Argentina e hizo vibrar el Movistar Arena: dos horas de hits y energía al máximo

Con el primero de sus recitales en Buenos Aires, el puertorriqueño inauguró el tramo local del “Bailemos Otra Vez Tour 2026” a puro baile, clásicos coreados a los gritos y un momento que se volvió viral.

Facundo González
Chayanne volvió a Argentina e hizo vibrar el Movistar Arena.

Chayanne volvió a Argentina e hizo vibrar el Movistar Arena.

La postal fue impactante: miles de fans de distintas generaciones cantando como si el tiempo no hubiera pasado para nadie. La última presentación del intérprete de Salomé en el país había ocurrido en noviembre de 2019. El clima fue de reencuentro y celebración, con esa mezcla de emoción y euforia que aparece cuando un ídolo vuelve y la gente siente que, por fin, “era ahora”.

La apertura del show marcó el pulso que se mantendría durante toda la noche. Con un arranque bien arriba, Chayanne se adueñó del escenario y dejó en claro que venía a sostener un ritmo alto, sin pausas largas y con una dinámica pensada para que la energía no se caiga en ningún momento.

Chayanne en Argentina
Chayanne en Argentina
Chayanne en Argentina

A lo largo del concierto, el cantante combinó despliegue físico, coreografías y una puesta que acompañó la idea central: el Movistar Arena como pista de baile. Hubo cambios de vestuario, pantallas con visuales y una banda que sostuvo un sonido pulido, con el foco puesto en el hit tras hit.

El repertorio fue una recorrida por distintas etapas de su carrera y funcionó como un viaje emocional para el público. En esa lista aparecieron clásicos que detonaron gritos inmediatos con canciones más actuales, pensadas para el tour, sin perder el hilo de fiesta que dominó la noche. Provócame, Caprichosa y Boom Boom, entre otros, convivieron en perfecta sincronía con las baladas románticas Y tú te vas, Un siglo sin ti y Dejaría todo.

En ese ida y vuelta, se notó una idea repetida en varias crónicas: su conexión con la audiencia argentina sigue intacta. No fue solo una sucesión de temas, sino un intercambio constante de miradas y guiños que hicieron que cada sector del estadio se sintiera parte del show y movimientos que despertaron los gritos de sus fans.

Uno de los momentos más comentados llegó cuando invitó a una fanática a subir al escenario. La escena terminó convirtiéndose en uno de los puntos virales de la noche: el tipo de gesto que, en tiempos de redes, amplifica la experiencia más allá de los que estuvieron presentes.

@c5n El músico puertorriqueño realizó el primero de los 5 shows pautados en el Movistar Arena en su regreso al país tras más de 5 años | #c5n #chayanne #musica @mrfacundo_ sonido original - c5n

El show tuvo una duración cercana a las dos horas y se sostuvo con una intensidad constante. Entre canciones, baile y un ritmo que no dio respiro, la sensación fue la de un concierto “en subida” permanente, con el público respondiendo a cada guiño con más volumen.

El tramo final fue de esos que quedan en la memoria del fan. Luego de un cambio de vestuario mínimo, el artista interpretó Tiempo de vals y Bailando bachata para luego cerrar con Torero, clásico que las tribunas acompañaron a los gritos, como si la despedida necesitara ser un último estallido colectivo.

Con esta primera función, Chayanne inauguró una seguidilla de fechas en Buenos Aires que continúa este miércoles y luego el 1, 4 y 7 de marzo en el mismo venue, para luego coronar su paso por el país con el show anunciado en Vélez. Si la primera noche fue un termómetro, lo que viene promete repetir la misma fórmula: baile, hits y un público que no piensa aflojar.

