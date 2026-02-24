La escapada cerca de Buenos Aires donde el asado a la leña, ferias y tradiciones no se negocian

Este histórico pueblo lechero bonaerense no tiene nada que envidiarle a otros pequeños destinos: su gastronomía y sus propuestas históricas y culturales son perfectas para conocer en un día.

Uribelarrea, el destino ideal para una escapada de fin de semana.

A tan solo una hora de la Ciudad de Buenos Aires hay un destino que compite con Carlos Keen o Tomás Jofré cuando se habla de escapadas con sabor criollo y aire de campo: Uribelarrea . Con poco más de 1.300 habitantes, este rincón bonaerense combina historia, tradición y una propuesta gastronómica ideal para una escapada rápida.

El pueblo está 80 kilómetros de CABA, en pleno partido de Cañuelas. Su arquitectura pintoresca y tradicional parece detenida en el tiempo, con calles tranquilas, casonas antiguas, almacenes de campo y parrillas prometedoras ideales para disfrutar de un buen asado y de un paseo rural posterior para bajar las delicias ingeridas.

Uribelarrea está ubicada en el partido de Cañuelas, al sudoeste del Área Metropolitana. Fundada en 1890 por Miguel Nemesio de Uribelarrea como colonia agrícola, el pueblo fue durante décadas un polo lechero clave que abastecía a la Ciudad gracias al transporte del entonces Ferrocarril del Sur.

El trazado original del pueblo fue obra del ingeniero Federico Bazzano , pero el sello definitivo lo dio el arquitecto Pedro Benoit, el mismo que diseñó la ciudad de La Plata. Por eso, no sorprende que Uribelarrea conserve una Plaza Centenario de forma octogonal, diagonales y pequeñas manzanas que invitan a recorrer a pie las inmediaciones.

Uno de sus íconos imperdibles es la Iglesia Nuestra Senora de Luján , inaugurada el 14 de julio de 1890 y también diseñada por Benoit. De estilo neogótico, esta fue escenario de películas argentinas aclamadas, como Juan Moreira , Evita y El Ciudadano Ilustre.

Qué puedo hacer en Uribelarrea

Si algo distingue a Uribelarrea del resto de los destinos gasoleros es su cumplida propuesta gastronómica. El asado a leña y el costillar a la cruz son protagonistas en parrillas, restaurantes y casas de campo de todo el lugar. El pueblo incluso se prepara para la Segunda Fiesta del Costillar Criollo, un evento que promete convocar visitantes de toda la provincia.

Entre los itinerarios imperdibles para conocer el lugar está:

Recorrer la feria de artesanos, que se arma los fines de semana.

Visitar el Museo Regional de Maquinaria Agricola Leopoldo Rizzi, ubicado junto a la estación, para conocer la historia productiva de la zona.

Hacer una visita guiada al tambo Valle de Goñi y ver de cerca la elaboración de productos lácteos de cabra.

Caminar por la avenida Valeria V. de Crotto, donde encontrás restaurantes, antigüedades y comercios rurales.

Visitar la estación de tren, inaugurada en 1892, que conserva piezas originales y cartelería en inglés, ideal para lograr buenas fotografías.

Cómo llegar a Uribelarrea

Desde CABA, en auto, el trayecto se completa en una hora y media. La mejor ruta es la siguiente: salir desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en dirección sudoeste; tomar la Ruta Nacional 205; continuar hasta el kilómetro 81,8 y seguir la señalización hacia Uribelarrea. En pocos minutos se llega al centro del pueblo, para empezar a disfrutar.

En tren, Uribelarrea también es accesible. Para llegar desde CABA hay que dirigirse a una estación del Ferrocarril General Roca, tomar el servicio con destino a Cañuelas/Lobos, que tiene estación Uribelarrea. Bajar en la estación local y comenzar a recorrer a pie.