24 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

La escapada cerca de Buenos Aires donde el asado a la leña, ferias y tradiciones no se negocian

Este histórico pueblo lechero bonaerense no tiene nada que envidiarle a otros pequeños destinos: su gastronomía y sus propuestas históricas y culturales son perfectas para conocer en un día.

Por
Uribelarrea

Uribelarrea, el destino ideal para una escapada de fin de semana.

Municipalidad de Cañuelas
  • Uribelarrea está ubicado a 80 km de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que la distancia en auto es corta: en menos de dos horas, llegás al pueblo.

  • Forma parte del partido de Cañuelas, al sudoeste de la PBA. Fue fundado por Miguel Nemesio en 1890.

  • El pueblo rural conserva sus calles adoquinadas, con caserones con fachadas tradicionales. Se recorre rápido a pie y un destino obligado es la histórica estación de Tren.

  • Antiguo polo lechero, hoy Uribelarrea destaca por sus opciones gastronómicas para los amantes de la carne.

A tan solo una hora de la Ciudad de Buenos Aires hay un destino que compite con Carlos Keen o Tomás Jofré cuando se habla de escapadas con sabor criollo y aire de campo: Uribelarrea. Con poco más de 1.300 habitantes, este rincón bonaerense combina historia, tradición y una propuesta gastronómica ideal para una escapada rápida.

Mayu Sumaj se ubica en el Valle de Punilla, provincia de Córdoba, a apenas 10 kilómetros de Villa Carlos Paz.
Te puede interesar:

Vacaciones en Córdoba 2026: el pueblito con ollas profundas y una fiesta del pan casero

El pueblo está 80 kilómetros de CABA, en pleno partido de Cañuelas. Su arquitectura pintoresca y tradicional parece detenida en el tiempo, con calles tranquilas, casonas antiguas, almacenes de campo y parrillas prometedoras ideales para disfrutar de un buen asado y de un paseo rural posterior para bajar las delicias ingeridas.

uribelarrea 3
Uribelarrea

Uribelarrea

Dónde queda Uribelarrea

Uribelarrea está ubicada en el partido de Cañuelas, al sudoeste del Área Metropolitana. Fundada en 1890 por Miguel Nemesio de Uribelarrea como colonia agrícola, el pueblo fue durante décadas un polo lechero clave que abastecía a la Ciudad gracias al transporte del entonces Ferrocarril del Sur.

El trazado original del pueblo fue obra del ingeniero Federico Bazzano, pero el sello definitivo lo dio el arquitecto Pedro Benoit, el mismo que diseñó la ciudad de La Plata. Por eso, no sorprende que Uribelarrea conserve una Plaza Centenario de forma octogonal, diagonales y pequeñas manzanas que invitan a recorrer a pie las inmediaciones.

Uno de sus íconos imperdibles es la Iglesia Nuestra Senora de Luján, inaugurada el 14 de julio de 1890 y también diseñada por Benoit. De estilo neogótico, esta fue escenario de películas argentinas aclamadas, como Juan Moreira, Evita y El Ciudadano Ilustre.

uribelarrea 4
Uribelarrea

Uribelarrea

Qué puedo hacer en Uribelarrea

Si algo distingue a Uribelarrea del resto de los destinos gasoleros es su cumplida propuesta gastronómica. El asado a leña y el costillar a la cruz son protagonistas en parrillas, restaurantes y casas de campo de todo el lugar. El pueblo incluso se prepara para la Segunda Fiesta del Costillar Criollo, un evento que promete convocar visitantes de toda la provincia.

Entre los itinerarios imperdibles para conocer el lugar está:

  • Recorrer la feria de artesanos, que se arma los fines de semana.

  • Visitar el Museo Regional de Maquinaria Agricola Leopoldo Rizzi, ubicado junto a la estación, para conocer la historia productiva de la zona.

  • Hacer una visita guiada al tambo Valle de Goñi y ver de cerca la elaboración de productos lácteos de cabra.

  • Caminar por la avenida Valeria V. de Crotto, donde encontrás restaurantes, antigüedades y comercios rurales.

  • Visitar la estación de tren, inaugurada en 1892, que conserva piezas originales y cartelería en inglés, ideal para lograr buenas fotografías.

Cómo llegar a Uribelarrea

Desde CABA, en auto, el trayecto se completa en una hora y media. La mejor ruta es la siguiente: salir desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en dirección sudoeste; tomar la Ruta Nacional 205; continuar hasta el kilómetro 81,8 y seguir la señalización hacia Uribelarrea. En pocos minutos se llega al centro del pueblo, para empezar a disfrutar.

En tren, Uribelarrea también es accesible. Para llegar desde CABA hay que dirigirse a una estación del Ferrocarril General Roca, tomar el servicio con destino a Cañuelas/Lobos, que tiene estación Uribelarrea. Bajar en la estación local y comenzar a recorrer a pie.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

¿Qué lugares de Buenos Aires son los mejores para ir a bailar en 2026?

Qué lugares de Buenos Aires son los mejores para ir a bailar en 2026

La cercanía con la Reserva Natural Faro Querandí suma experiencias de naturaleza.

La escapada de Buenos Aires a una playa donde la naturaleza, la paz y el descanso son prioridad

asi es playa del rivero, el destino de uruguay que eligen todos los que les gusta el deporte

Así es Playa del Rivero, el destino de Uruguay que eligen todos los que les gusta el deporte

Se trata de un humedal que ocupa el segundo lugar en tamaño dentro de Argentina, solo superado por los Esteros del Iberá.

Turismo en Argentina: el tesoro natural que se encuentra en Formosa y nadie conoce

El pueblo de Salta que se encuentra a 4000 metros sobre el nivel del mar. 

Turismo en Salta: el pueblo de altura que es perfecto para sacar fotos

Pueblos de la provincia de Buenos Aires. 

Turismo: está cerca de la Costa Atlántica y es conocido como "la NASA argentina"

Rating Cero

La película se centra en la tensión constante, el riesgo inminente y los conflictos internos que emergen cuando la urgencia lo cambia todo.
play

Este thriller español es protagonizado por Joaquín Furriel, está en Netflix y es de lo más visto: cómo encontrarlo

Jeff Goldblum luce en plena forma a los 73 años.

La impresionante transformación de un actor de Jurassic Park y Wicked a los 73 años

Streaming: series y documentales de cárteles mexicanos. 

Las mejores series y documentales sobre El Mencho y el cártel de Jalisco Nueva Generación

Una ex Gran Hermano Chile, una periodista paraguaya y una comediante uruguaya ingresaron a la casa. 

Arde la pantalla: ¿quiénes son las participantes extranjeras más picantes de la Generación Dorada 2026?

Empezó el reality más famoso de la Argentina. 

Gran Hermano Generación dorada: la casa más famosa volvió a abrir sus puertas

La foto oficial de Casa Rosada, de una de las visitas de los Reyes de España a la Argentina durante la presidencia de Mauricio Macri. 

¡Bombazo real!: Aseguran que Juliana Awada sería la tercera en discordia entre el Rey Felipe de España y Letizia

últimas noticias

play
Recetas fáciles y rápidas para hacer en casa por Paulina Cocina. 

Paulina Cocina mostró cómo hacer la mejor mermelada de naranja de todas

Hace 16 minutos
El jefe de Gobierno celebró la caída del delito en la Ciudad de Buenos Aires.

Jorge Macri presentó el Mapa del Delito de la Ciudad: cayeron los homicidios y los robos con respecto a 2024

Hace 17 minutos
Uribelarrea, el destino ideal para una escapada de fin de semana.

La escapada cerca de Buenos Aires donde el asado a la leña, ferias y tradiciones no se negocian

Hace 22 minutos
play

Monte Chingolo: un sargento de la Policía Federal mató a un motochorro de 14 años que intentó asaltarlo

Hace 26 minutos
Mayu Sumaj se ubica en el Valle de Punilla, provincia de Córdoba, a apenas 10 kilómetros de Villa Carlos Paz.

Vacaciones en Córdoba 2026: el pueblito con ollas profundas y una fiesta del pan casero

Hace 39 minutos