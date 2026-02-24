Casas inglesas, vías del tren y propuesta gastronómica: este es el barrio de Buenos Aires al que se puede ir una y otra vez Entre vías ferroviarias, antiguas residencias de estilo inglés y restaurantes acogedores, Coghlan conserva un aire sereno y genuino dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Por + Seguir en







Este barrio porteño es ideal para un paseo a pie. Agustín Avenali

Coghlan se distingue por su impronta británica, calles adoquinadas y la emblemática estación del Ferrocarril Mitre, declarada Monumento Histórico Nacional.

El barrio mantiene un perfil tranquilo y residencial, con casas bajas, jardines y rincones como la Plaza Mackenna que invitan a recorrerlo sin apuro.

En gastronomía combina tradición y renovación, con panaderías de masa madre, bodegones actualizados y cafés de especialidad.

Su identidad se completa con murales, bibliotecas barriales y una estética cuidada que equilibra herencia ferroviaria y vida cultural activa. El pulso de Coghlan está marcado por el paso del tren del Ferrocarril Mitre, y su estación es una parada ineludible. Declarada Monumento Histórico Nacional, conserva su impronta inglesa con techos de mansarda y ladrillos a la vista, como si el tiempo avanzara más lento entre sus andenes. A su alrededor se despliega un entramado de casas bajas y calles adoquinadas donde, en primavera, el perfume de los jazmines y la calma de la siesta invitan a caminar sin apuro. Es un barrio a escala humana, donde los saludos entre vecinos son habituales y el ruido de avenidas como Monroe o Balbín apenas llega como un eco distante.

En materia gastronómica, Coghlan logró actualizar su oferta sin resignar identidad. Lejos del circuito más turístico, la apuesta está puesta en la calidad y la atención personalizada. Conviven panaderías de masa madre muy valoradas por los habitués con bodegones renovados que mantienen la generosidad de sus platos, pero elevan la propuesta con productos cuidados. Disfrutar de un café de especialidad en una esquina tranquila mientras el tren cruza la escena es uno de esos pequeños lujos cotidianos que combinan tradición y actualidad.

Más allá de su fisonomía, lo que distingue a Coghlan es el equilibrio entre vida cotidiana y entorno. Las plazas y cafés barriales funcionan como puntos de encuentro, conviviendo con nuevas propuestas de especialidad que renuevan la escena sin alterar su esencia. El barrio confirma que no necesita masividad para destacarse: su atractivo está en los detalles, en la cercanía de su gente y en esa combinación de nostalgia ferroviaria y disfrute simple que define una tarde perfecta.