24 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Casas inglesas, vías del tren y propuesta gastronómica: este es el barrio de Buenos Aires al que se puede ir una y otra vez

Entre vías ferroviarias, antiguas residencias de estilo inglés y restaurantes acogedores, Coghlan conserva un aire sereno y genuino dentro de la Ciudad de Buenos Aires.

Por
Este barrio porteño es ideal para un paseo a pie.

Este barrio porteño es ideal para un paseo a pie.

Agustín Avenali
  • Coghlan se distingue por su impronta británica, calles adoquinadas y la emblemática estación del Ferrocarril Mitre, declarada Monumento Histórico Nacional.
  • El barrio mantiene un perfil tranquilo y residencial, con casas bajas, jardines y rincones como la Plaza Mackenna que invitan a recorrerlo sin apuro.
  • En gastronomía combina tradición y renovación, con panaderías de masa madre, bodegones actualizados y cafés de especialidad.
  • Su identidad se completa con murales, bibliotecas barriales y una estética cuidada que equilibra herencia ferroviaria y vida cultural activa.

El pulso de Coghlan está marcado por el paso del tren del Ferrocarril Mitre, y su estación es una parada ineludible. Declarada Monumento Histórico Nacional, conserva su impronta inglesa con techos de mansarda y ladrillos a la vista, como si el tiempo avanzara más lento entre sus andenes. A su alrededor se despliega un entramado de casas bajas y calles adoquinadas donde, en primavera, el perfume de los jazmines y la calma de la siesta invitan a caminar sin apuro. Es un barrio a escala humana, donde los saludos entre vecinos son habituales y el ruido de avenidas como Monroe o Balbín apenas llega como un eco distante.

Pueblos de la provincia de Buenos Aires. 
Te puede interesar:

Turismo: está cerca de la Costa Atlántica y es conocido como "la NASA argentina"

En materia gastronómica, Coghlan logró actualizar su oferta sin resignar identidad. Lejos del circuito más turístico, la apuesta está puesta en la calidad y la atención personalizada. Conviven panaderías de masa madre muy valoradas por los habitués con bodegones renovados que mantienen la generosidad de sus platos, pero elevan la propuesta con productos cuidados. Disfrutar de un café de especialidad en una esquina tranquila mientras el tren cruza la escena es uno de esos pequeños lujos cotidianos que combinan tradición y actualidad.

Coghlan
Coghlan se distingue por su impronta británica, calles adoquinadas y la emblemática estación del Ferrocarril Mitre, declarada Monumento Histórico Nacional.

Coghlan se distingue por su impronta británica, calles adoquinadas y la emblemática estación del Ferrocarril Mitre, declarada Monumento Histórico Nacional.

El recorrido también revela un costado cultural que define su personalidad. Murales que intervienen fachadas antiguas y bibliotecas barriales que siguen activas le aportan una bohemia serena. Calles como Estomba y los alrededores de la Plaza Mackenna exhiben una arquitectura diversa, donde dialogan el estilo Tudor y líneas más racionalistas. Coghlan no busca imponerse; su atractivo radica en ofrecer refugio, buena mesa y una estética cuidada a quienes deciden explorarlo sin prisa.

Este es el barrio de Buenos Aires que se destaca por su fachada y sus actividades gastronómicas

Coghlan se caracteriza por una estética que remite a otra época, con marcada impronta británica y calles adoquinadas que refuerzan su identidad. Su ícono más reconocible es la estación del Ferrocarril Mitre, un edificio de ladrillo visto y techos de mansarda que invita a recorrer el barrio sin itinerario fijo. Lejos del ritmo acelerado de otras zonas, aquí predominan las construcciones bajas, los jardines al frente, murales en las esquinas y una calma que transforma cada caminata en un pequeño hallazgo.

Coghlan
El barrio mantiene un perfil tranquilo y residencial, con casas bajas, jardines y rincones como la Plaza Mackenna que invitan a recorrerlo sin apuro.

El barrio mantiene un perfil tranquilo y residencial, con casas bajas, jardines y rincones como la Plaza Mackenna que invitan a recorrerlo sin apuro.

En el plano culinario, la zona creció con una consigna clara: priorizar la calidad antes que las tendencias pasajeras. Se consolidó como espacio elegido por cocineros y emprendedores que apuestan al trato cercano y a propuestas genuinas. Panaderías artesanales con aroma a masa madre, bodegones con identidad propia y bistrós de autor conforman una oferta diversa, pero coherente. La experiencia se completa en mesas que muchas veces se extienden a la vereda, bajo la sombra de árboles añosos.

Más allá de su fisonomía, lo que distingue a Coghlan es el equilibrio entre vida cotidiana y entorno. Las plazas y cafés barriales funcionan como puntos de encuentro, conviviendo con nuevas propuestas de especialidad que renuevan la escena sin alterar su esencia. El barrio confirma que no necesita masividad para destacarse: su atractivo está en los detalles, en la cercanía de su gente y en esa combinación de nostalgia ferroviaria y disfrute simple que define una tarde perfecta.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El pueblo de Salta que se encuentra a 4000 metros sobre el nivel del mar. 

Turismo en Salta: el pueblo de altura que es perfecto para sacar fotos

Se trata de un humedal que ocupa el segundo lugar en tamaño dentro de Argentina, solo superado por los Esteros del Iberá.

Turismo en Argentina: el tesoro natural que se encuentra en Formosa y nadie conoce

La propuesta turística local se apoya en una fuerte revalorización del pasado.

Naturaleza y cultura: este es el pueblo uruguayo que se destaca para hacer una escapada única en 2026

Los visitantes pueden disfrutar de una variada oferta de actividades al aire libre.

Turismo en Argentina: este es uno de los mejores pueblos para pasar el fin de semana

Uribelarrea, el destino ideal para una escapada de fin de semana.

La escapada cerca de Buenos Aires donde el asado a la leña, ferias y tradiciones no se negocian

Mayu Sumaj se ubica en el Valle de Punilla, provincia de Córdoba, a apenas 10 kilómetros de Villa Carlos Paz.

Vacaciones en Córdoba 2026: el pueblito con ollas profundas y una fiesta del pan casero

Rating Cero

play

Quién es Danelik Star: así se presentaba en el casting de Gran Hermano en C5N

Para los amantes del cine de terror y las historias de exorcismos, El exorcista: Creyentes se posiciona como una de las opciones más elegidas del momento en Netflix.
play

Esta película sobre exorcismos está asustando a todos en Netflix y es de lo más visto: de cuál se trata

Una película basada en un caso real sobre racismo emociona y es tendencia en Netflix
play

Una película a pura emoción sobre el racismo basado en un caso real está siendo tendencia en Netflix: como se llama

Silvia Süller se alejó del ojo mediático televisivo pero continúa con su influencia a través de las redes.

Qué fue de la vida de Silvia Süller: está lejos de las cámaras

Por ahora, el supuesto romance entre Juliana Awada y el monarca europeo permanece en el plano de las versiones periodísticas, pero ya se convirtió en uno de los temas más comentados del día.

Quién es la famosa argentina que estaría en pareja con alguien muy importante de la realeza española

Gran Hermano tendrá el ingreso de otros participantes y el miércoles será la primera gala de nominación.

Gran Hermano, Generación Dorada: se filtró la lista de los participantes que faltan ingresar

últimas noticias

Nicolás Maduro fue detenido por Estados Unidos.

Venezuela exigió ante la ONU la liberación de Nicolás Maduro: "Los derechos de nuestro pueblo fueron vulnerados"

Hace 11 minutos
play

El cuñado de "El Mencho" habría lavado dinero en Argentina y Uruguay con un minimarket e inversiones inmobiliarias

Hace 13 minutos
Imágenes de la movilización de judiciales frente a Tribunales publicadas por la CGT.

Judiciales marcharon a Tribunales contra el traspaso del fuero laboral a Capital Federal

Hace 16 minutos
Detectaron un caso de gripe aviar en la provincia de Buenos Aires. 

Confirmaron un caso de gripe aviar en una granja bonaerense: frenaron las exportaciones temporalmente

Hace 25 minutos
Bastones crocantes listos en menos de 20 minutos.

Te van a quedar riquísimas: así podés hacer papas "fritas" crocantes con pimentón ahumado en la airfryer

Hace 30 minutos