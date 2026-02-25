25 de febrero de 2026 Inicio
Bariloche en alerta por hantavirus: falleció un policía tras pasar 48 horas internado

El hombre de 39 años ingresó a la guardia con síntomas similares a la gripe, sin embargo su estado empeoró y dos días después murió. Aparentemente se habría contagiado de la enfermedad tras realizar un trekking en la frontera con Chile.

Por

El ratón colilargo o ratón de cola larga puede transmitir hantavirus.

Un efectivo de la Policía Federal Argentina, de 39 años, falleció el lunes por la noche tras contraer hantavirus en Bariloche. A raíz de esto, tres compañeros y dos familiares fueron aislados de manera preventiva, por el momento, no presentan síntomas de la enfermedad.

Según la información difundida, el hombre ingresó el sábado pasado con síntomas compatibles con un estado gripal: dolores musculares, fiebre y cansancio. Sin embargo, con el correr de las horas su estado de salud comenzó a deteriorarse. El cuadro se agravó rápidamente, presentó dificultades respiratorias y debió ser internado en terapia intensiva. Finalmente, falleció el lunes por la noche, como consecuencia de las complicaciones pulmonares asociadas al hantavirus.

Las autoridades estiman que el contagio se produjo luego de que el efectivo realizara trekking en una zona de frontera cercana a Chile. Puntualmente, habría estado en la zona de Cascada Santa Ana, un circuito de cascadas y senderos.

El hantavirus es una enfermedad endémica en esta región de Bariloche, esto se debe a que el virus es transmitido por roedores. En los entornos donde predomina esta especie vegetal, la presencia de estos roedores es mayor y, por lo tanto, también el riesgo de circulación del virus.

Hospital Zonal Bariloche 25-2-26
El policía ingresó al Hospital Ramón Carillo en Bariloche.

El policía ingresó al Hospital Ramón Carillo en Bariloche.

Además, se trata de una enfermedad que puede transmitirse de persona a persona, lo que incrementa la preocupación por los contactos estrechos del paciente fallecido. En este caso, tres compañeros de trabajo fueron aislados de manera preventiva, al igual que dos familiares, considerados contactos estrechos. Ahora se deberá monitorear la evolución de estas personas, que permanecerán aisladas durante un período considerable, como indican los protocolos.

Alerta por hantavirus en Bariloche: cuáles son los síntomas

Desde Bariloche, la periodista Luciana Avilés informó en C5N más detalles sobre cómo ingresó el policía al Hospital Ramón Carrillo y habló con Rodrigo Espinoza Jefe de Epidemiología.

"La consulta se realizó el sábado por la tarde, presentaba tres días de fiebre y dolor de cuerpo, comenta que había realizado actividades de riesgo en la naturaleza, sumado a ciertos parámetros de laboratorio se sospecha que puede ser hantavirus", contó el especialista.

En el establecimiento le realizaron varios estudios y se confirma ese mismo día el resultado positivo, queda internado en la unidad de cuidado intermedio porque estaba estable. El lunes, dos días después del ingreso, su estado desmejoró pasó a terapia intensiva y falleció.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2026670331864269260&partner=&hide_thread=false

"Hay cinco personas aisladas, dos familiares y tres compañeros de trabajo. Tienen que hacer un aislamiento por 21 días, en la zona existe evidencia de contagio interhumano, si bien es algo raro se puede dar. Por prevención y ser una enfermedad con alta letalidad se toma esta medida", añadió.

Desde que una persona se contagia hasta que presenta síntomas es variable, pueden pasar entre 5 a 45 días como máximo, aunque lo normal es entre los 14 a 21 días. "Los síntomas son inespecíficos puede ser desde fiebre, dolor de cuerpo, tos seca, después cuando pasan los días evoluciona a una dificultad respiratoria", explicó el médico.

Qué es el hantavirus y cómo se contagia

El hantavirus se transmite principalmente por el ratón colilargo, a través de su saliva, orina y heces. El contagio al humano se produce por inhalación del virus debido al contacto directo con roedores y sus excreciones. Los síntomas incluyen fiebre, dolor muscular, cefalea, náuseas, vómitos y dolor abdominal.

Las autoridades sanitarias reiteran la importancia de consultar al centro médico más cercano o a un profesional de la salud ante cualquier síntoma similar a los mencionados o sospecha de contacto con roedores o personas infectadas, dado que la variante que circula en la Patagonia puede transmitirse de persona a persona.

