Así es Playa del Rivero, el destino de Uruguay que eligen todos los que les gusta el deporte

Con su extensa franja de arena dorada, paradores con estilo y un mar de olas constantes, Del Rivero combina a la perfección la energía del deporte con una atmósfera relajada y bohemia.

TripAdvisor
  • Uruguay ofrece alternativas más agrestes y tranquilas fuera del circuito tradicional de Punta del Este, y el departamento de Rocha se destaca por su naturaleza intacta y ritmo relajado.
  • En Rocha, destinos como Cabo Polonio y La Pedrera combinan sencillez, dunas, lagunas y playas abiertas ideales para desconectar.
  • Playa del Rivero, ubicada en Punta del Diablo, es un spot dinámico con olas firmes y brisa constante, ideal para surf, kitesurf y bodyboard.
  • La experiencia se completa con trekking hacia Playa Grande y el Parque Nacional Santa Teresa, sumando deporte, paisajes panorámicos y gastronomía local.

Uruguay reafirma cada verano su atractivo como destino capaz de combinar elegancia y naturaleza en estado puro. Para quienes prefieren alejarse del circuito más estructurado y del ritmo intenso de Punta del Este, el país propone opciones que invitan a una desconexión auténtica. En esa búsqueda de experiencias menos convencionales, la costa uruguaya despliega su perfil más agreste y seductor, lejos de las torres y del lujo tradicional.

Si vas a visitar las playas de Uruguay, la inteligencia artificial reveló las 7 más destacadas
Si vas a visitar las playas de Uruguay, la inteligencia artificial reveló las 7 más destacadas: donde están

Dentro de ese mapa, el departamento de Rocha emerge como un refugio natural para quienes desean una escapada distinta. Dunas extensas, lagunas costeras y playas abiertas conforman un escenario ideal para reconectar con el entorno. Más que un simple destino, Rocha transmite una sensación de calma donde el tiempo parece transcurrir a otro ritmo, entre pequeñas localidades y áreas naturales protegidas.

Recorrer esta zona permite llegar a sitios emblemáticos como Cabo Polonio o La Pedrera, donde la sencillez forma parte del encanto. Ya sea para una escapada breve o unas vacaciones sin apuros, la región seduce por su capacidad de ofrecer tranquilidad y aventura en partes iguales. Rocha se presenta así como una alternativa ideal para quienes buscan el Uruguay más genuino y una experiencia lejos de lo habitual.

Cómo es Playa del Rivero, la escapada que podés hacer en Uruguay a puro deporte

Situada en el extremo norte de Punta del Diablo, en el departamento de Rocha, la Playa del Rivero se destaca como el epicentro de la actividad física y la energía natural en la costa uruguaya. A diferencia de las playas más mansas, este rincón indomable se caracteriza por su geografía abierta al Atlántico, con olas consistentes y una brisa constante que la convierten en un paraíso para quienes buscan una escapada dinámica. Su entorno rústico, custodiado por formaciones rocosas y dunas, ofrece el escenario perfecto para desconectarse de la ciudad y reconectar con el movimiento.

Playa Rivero

Para los entusiastas de las disciplinas acuáticas, el surf es el protagonista indiscutido de El Rivero. Gracias a sus fondos de arena y puntos de quiebre definidos, la playa ofrece condiciones ideales tanto para quienes dan sus primeros pasos sobre la tabla como para surfistas experimentados que buscan desafíos constantes. Además del surf, el kitesurf y el bodyboard encuentran aquí un espacio privilegiado, mientras que en la orilla es común ver grupos practicando entrenamiento funcional o fútbol-tenis, aprovechando la amplitud de su arena firme durante la marea baja.

Más allá del mar, la experiencia deportiva en Playa del Rivero se extiende a través de rutas de trekking costero que conectan con la Playa Grande y el Parque Nacional Santa Teresa. Recorrer estos senderos entre rocas y vegetación nativa permite combinar el ejercicio cardiovascular con vistas panorámicas inigualables del océano. Al finalizar la jornada, la cultura del bienestar se hace presente en los paradores cercanos, donde la gastronomía local basada en productos frescos del mar completa una escapada diseñada para revitalizar el cuerpo y la mente en un entorno de pura naturaleza.

