Naturaleza y cultura: este es el pueblo uruguayo que se destaca para hacer una escapada única en 2026

Una alternativa cercana para quienes prefieren la calma y disfrutar de grandes paisaje. Ideal para recargar energías lejos del ruido cotidiano.

La propuesta turística local se apoya en una fuerte revalorización del pasado.

  • Un destino rural cercano a la capital uruguaya gana reconocimiento por su propuesta turística ligada a la historia y al ambiente.

  • El lugar ofrece paisajes serranos, arte urbano y espacios educativos centrados en la conservación.

  • La vida tranquila, el contacto con la naturaleza y las tradiciones locales forman parte central de la experiencia.

  • Actividades al aire libre, recorridos culturales y zonas de descanso lo posicionan como alternativa para quienes buscan desconexión real.

El interior de Uruguay suma un nuevo protagonista entre los destinos elegidos para una escapada diferente en 2026. Se trata de Casupá, una localidad que propone una experiencia alejada de las propuestas masivas de turismo y enfocada en el paisaje y vida rural.

Ubicado a unos 110 kilómetros de Montevideo, este pequeño pueblo comenzó a llamar la atención por su capacidad de mostrar sus costumbres, identidad y entorno natural. Su crecimiento como destino responde a un modelo que prefiere el respeto por el ambiente y la valoración de la memoria histórica.

Quienes llegan encuentran un escenario donde las sierras suaves, el arte comunitario y los espacios educativos conviven con la tranquilidad cotidiana, dando forma a un recorrido pensado para bajar el ritmo y reconectar con lo esencial.

Cómo es la escapada al pueblo de Uruguay que combina paisajes naturales y artificiales

La propuesta turística local se apoya en una fuerte revalorización del pasado. Uno de sus puntos emblemáticos es el Parque Mangueras de los Artigas, declarado Monumento Histórico Nacional, que resguarda restos vinculados a la tradición artiguista y refleja el compromiso de la comunidad por mantener viva su herencia cultural.

Otro de los atractivos distintivos es el llamado Zoológico del Futuro, un espacio orientado a la educación ambiental que busca generar conciencia sobre la biodiversidad autóctona. En ese lugar, la visita se transforma en una experiencia de aprendizaje sobre los ecosistemas locales y su preservación.

Las calles también cumplen un rol central en la identidad del lugar gracias a un circuito de murales que relata historias populares, oficios rurales y tradiciones. Este recorrido a cielo abierto convierte al pueblo en una galería artística accesible a pie, donde cada pared funciona como testimonio visual de la cultura regional.

El entorno natural completa la experiencia con el arroyo local como eje del descanso. Sus aguas claras, junto a sectores habilitados para el baño y áreas ideales para picnic, invitan a pasar el día rodeado de vegetación nativa. La iniciativa municipal de reforestación y cultivo de especies propias refuerza la conexión entre turismo, educación ambiental y sostenibilidad.

Además del relax, el destino permite realizar caminatas por senderos poco transitados, salidas fotográficas entre paisajes serranos y actividades al aire libre pensadas para disfrutar sin apuro. La hospitalidad de los vecinos y la posibilidad de alojarse en estancias rurales consolidan un modelo de turismo tranquilo, donde la cercanía con la capital no altera el ritmo pausado de la vida local.

