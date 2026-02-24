Una alternativa cercana para quienes prefieren la calma y disfrutar de grandes paisaje. Ideal para recargar energías lejos del ruido cotidiano.

El interior de Uruguay suma un nuevo protagonista entre los destinos elegidos para una escapada diferente en 2026. Se trata de Casupá , una localidad que propone una experiencia alejada de las propuestas masivas de turismo y enfocada en el paisaje y vida rural.

Ubicado a unos 110 kilómetros de Montevideo , este pequeño pueblo comenzó a llamar la atención por su capacidad de mostrar sus costumbres, identidad y entorno natural. Su crecimiento como destino responde a un modelo que prefiere el respeto por el ambiente y la valoración de la memoria histórica.

Quienes llegan encuentran un escenario donde las sierras suaves, el arte comunitario y los espacios educativos conviven con la tranquilidad cotidiana, dando forma a un recorrido pensado para bajar el ritmo y reconectar con lo esencial.

La propuesta turística local se apoya en una fuerte revalorización del pasado . Uno de sus puntos emblemáticos es el Parque Mangueras de los Artigas, declarado Monumento Histórico Nacional, que resguarda restos vinculados a la tradición artiguista y refleja el compromiso de la comunidad por mantener viva su herencia cultural.

Otro de los atractivos distintivos es el llamado Zoológico del Futuro , un espacio orientado a la educación ambiental que busca generar conciencia sobre la biodiversidad autóctona. En ese lugar, la visita se transforma en una experiencia de aprendizaje sobre los ecosistemas locales y su preservación.

Las calles también cumplen un rol central en la identidad del lugar gracias a un circuito de murales que relata historias populares, oficios rurales y tradiciones. Este recorrido a cielo abierto convierte al pueblo en una galería artística accesible a pie, donde cada pared funciona como testimonio visual de la cultura regional.

Casupa Redes sociales

El entorno natural completa la experiencia con el arroyo local como eje del descanso. Sus aguas claras, junto a sectores habilitados para el baño y áreas ideales para picnic, invitan a pasar el día rodeado de vegetación nativa. La iniciativa municipal de reforestación y cultivo de especies propias refuerza la conexión entre turismo, educación ambiental y sostenibilidad.

Además del relax, el destino permite realizar caminatas por senderos poco transitados, salidas fotográficas entre paisajes serranos y actividades al aire libre pensadas para disfrutar sin apuro. La hospitalidad de los vecinos y la posibilidad de alojarse en estancias rurales consolidan un modelo de turismo tranquilo, donde la cercanía con la capital no altera el ritmo pausado de la vida local.