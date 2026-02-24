24 de febrero de 2026 Inicio
Turismo en Argentina: este es uno de los mejores pueblos para pasar el fin de semana

Esta joya de San Luis incluye naturaleza, aventura y cultura en un entorno privilegiado por su calidad ambiental y condiciones climáticas únicas

Por
Los visitantes pueden disfrutar de una variada oferta de actividades al aire libre.

Los visitantes pueden disfrutar de una variada oferta de actividades al aire libre.

villademerlo
  • Villa de Merlo es una ciudad puntana ubicada en el noreste de San Luis al pie de las Sierras de los Comechingones.

  • Entre sus atractivos principales se destacan el Algarrobo Abuelo de más de 1.200 años en Piedra Blanca, el Salto del Tabaquillo con su cascada de 18 metros, múltiples miradores panorámicos del Valle de Conlara y el Parque Recreativo Merlo con réplicas de dinosaurios a tamaño real.

  • El destino ofrece deportes de aventura como parapente, rappel, tirolesa, mountain bike, cañonismo, cascadismo y travesías en cuatriciclos por las Sierras de los Comechingones.

  • La propuesta gastronómica regional incluye chivito a las llamas, empanadas tradicionales, cervezas artesanales y vinos orgánicos.

Villa de Merlo aparece entre las opciones de los turistas como un santuario natural de tranquilidad y con grandes paisajes al pie de las Sierras de los Comechingones en la provincia de San Luis.

La propuesta turística local se apoya en una fuerte revalorización del pasado.
Naturaleza y cultura: este es el pueblo uruguayo que se destaca para hacer una escapada única en 2026

Esta ciudad puntana, ubicada a poco más de 700 kilómetros de Buenos Aires, se destaca por poseer uno de los microclimas más privilegiados del mundo y la mejor calidad ambiental del país. Con cerca de 40.000 habitantes, experimentó un crecimiento poblacional notable en las últimas décadas, convirtiéndose en el principal destino turístico de la provincia gracias a su mezcla única de naturaleza, aventura y cultura.

Los visitantes pueden disfrutar de una variada oferta de actividades al aire libre, desde trekking y parapente hasta recorridos históricos y gastronómicos en un entorno que no defrauda.

Entre sus atractivos más destacados se encuentran el legendario Algarrobo Abuelo, un ejemplar de más de 1.200 años ubicado en Piedra Blanca que mide más de 14 metros de altura y es considerado el centro del microclima local, y los diversos miradores que ofrecen vistas panorámicas espectaculares del Valle de Conlara como el Mirador del Sol, el Peñón Colorado, el Mirador del Tala Caído y el Mirador de los Cóndores.

Este rincón serrano ofrece una propuesta gastronómica regional excepcional, donde el chivito a las llamas y las empanadas tradicionales se integran con cervezas artesanales y vinos orgánicos. Sus pintorescas casas de té y su reconocimiento como sede de la Fiesta Nacional de la Dulzura la ubican como un destino ideal para los fanáticos de la gastronomía local que pueden degustar sabores en restaurantes tradicionales del centro histórico.

Merlo, San Luis 1.png

Dónde queda Merlo, San Luis

Merlo se encuentra ubicado en el noreste de la provincia de San Luis, precisamente en el límite con la provincia de Córdoba. La ciudad, conocida oficialmente como Ciudad Villa de Merlo, se sitúa al pie de las Sierras de los Comechingones y representa la tercera ciudad más poblada de San Luis con más de 40.000 habitantes. Se localiza a casi 200 kilómetros de la capital provincial y forma parte del departamento Junín, destacándose por su posición estratégica en el centro-oeste del país que le otorga un microclima excepcional y condiciones ambientales privilegiadas reconocidas como las mejores del país.

Qué puedo hacer en Merlo, San Luis

Las opciones de actividades y lugares para explorar en este destino serrano son numerosas y variadas:

  • Descubrir el famoso Algarrobo Abuelo en Piedra Blanca, ejemplar de más de 1.200 años que mide más de 14 metros de altura y es considerado el centro del microclima local
  • Explorar el Parque Temático Yucat que recrea la vida de los antiguos comechingones
  • Recorrer la Reserva Provincial Mogote Bayo para admirar la fauna y flora autóctona de la región
  • Realizar trekking hasta el Salto del Tabaquillo, imponente cascada de 18 metros rodeada de naturaleza
  • Visitar el paraje Pasos Malos, muy utilizado para días de campo, que cuenta con el mirador Peñón del Colorado
  • Practicar parapente sobrevolando las Sierras de los Comechingones para contemplar el paisaje desde las alturas
  • Realizar mountain bike por los senderos y caminos serranos
  • Vivir la experiencia de la tirolesa atravesando el paisaje natural
  • Disfrutar de cabalgatas explorando los alrededores montañosos
  • Practicar rappel, cañonismo y cascadismo para los más aventureros
  • Realizar travesías en cuatriciclos y 4x4 por los caminos de montaña
  • Relajarse en el balneario Rincón del Este que cuenta con camping municipal y una represa con piletas naturales donde pasa el arroyo El Rincón
  • Visitar el Parque Recreativo Merlo ubicado en Barranca Colorada con juegos para niños, pileta, canchas deportivas, arboledas y dos réplicas de dinosaurios a tamaño real cerca del cordón serrano
  • Participar de la Fiesta Nacional de la Dulzura, evento que ubica a Merlo como referente gastronómico
  • Visitar la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario en el centro de la ciudad
  • Conocer el Museo del Poeta Antonio Esteban Agüero dedicado a la figura literaria local
  • Visitar el Dique Piscu Yaco para contemplar el paisaje y la infraestructura hidráulica
  • Recorrer el pintoresco poblado de Piedra Blanca con su arquitectura y entorno natural
Villa de Merlo
Villa de Merlo, situada en la provincia de San Luis, destaca por su clima agradable, sus paisajes serranos y su ambiente tranquilo.

Villa de Merlo, situada en la provincia de San Luis, destaca por su clima agradable, sus paisajes serranos y su ambiente tranquilo.

Cómo llegar a Merlo, San Luis

Para llegar a Merlo desde Buenos Aires, ubicado a 780 kilómetros de distancia, se puede acceder en auto tomando la Ruta Nacional 8 hasta Río IV, o alternativamente por la Autopista del Oeste hasta Carmen de Areco conectando con la Ruta 31 hasta la Ruta Nacional 8, para luego continuar por Ruta 8 en Río IV, tomar la circunvalación 005 y finalmente la Ruta 1 hasta llegar a destino.

Quienes viajan desde Mendoza deben tomar la Ruta Nacional 7 hasta San Luis Capital, luego Ruta 20 hasta La Toma y finalmente Ruta 148. La ciudad cuenta con una moderna terminal de micros que recibe servicios regulares desde distintos puntos del país, facilitando el acceso a este destino serrano para quienes no dispongan de vehículo propio.

