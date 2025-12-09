9 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Está a una hora de Buenos Aires, casi nadie lo conoce y es un pueblo con un centro muy bonito

Un destino tranquilo de la provincia que destaca por su celebración tradicional y por ofrecer espacios rurales ideales para una visita corta.

Por
Un pueblo cercano con un centro ideal para recorrer en una salida corta.

Un pueblo cercano con un centro ideal para recorrer en una salida corta.

Turismo Baradero
  • Santa Coloma se encuentra a 140 kilómetros de Buenos Aires, lo que permite llegar en aproximadamente una hora y planear una visita de ida y vuelta en el día.
  • Cada 1° de mayo el pueblo celebra la tradicional fiesta del mondongo y las tortillas fritas, un evento que convoca a visitantes de distintas zonas.
  • El poblado cuenta con un centro agradable para recorrer a pie, acompañado por alrededores que permiten paseos cortos sin necesidad de grandes desplazamientos.
  • Su cercanía con la ciudad lo convierte en un destino accesible para una salida breve, sin requerir planificación extensa ni largas distancias.

Durante gran parte del año, Santa Coloma mantiene un ritmo tranquilo y una atmósfera que invita a despejarse sin alejarse demasiado. Se trata de un pequeño poblado que, pese a su encanto, continúa siendo un lugar muy poco conocido, incluso para quienes buscan escapadas cortas desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Parte de su atractivo está en su centro pintoresco, que se destaca por su armonía y la calidez de su entorno.

El edificio de calle Huergo al 300 en donde se mató el jubilado. 
Te puede interesar:

Un policía retirado de 82 años se quitó la vida tras discutir con su esposa

Este pueblo gana especial atención cada 1° de mayo, cuando se celebra una fiesta insólita y muy característica, dedicada al mondongo y a las tortillas fritas. Este evento se convirtió en una marca identitaria del lugar y reúne a visitantes que se acercan para disfrutar de una jornada distinta, en un ambiente festivo y relajado. Aun así, el resto del año conserva su perfil sereno, ideal para caminar y recorrer sin prisa.

La combinación entre su paisaje, su escala reducida y la posibilidad de pasar el día sin grandes traslados lo vuelve una opción perfecta para quienes buscan alternativas a las excursiones tradicionales. La distancia aproximada, 140 kilómetros desde Buenos Aires, facilita una visita breve, ya que permite llegar en alrededor de una hora y aprovechar el día completo sin complicaciones.

Santa Coloma - fiesta
La fiesta del mondongo y las tortillas fritas es el evento más representativo del pueblo cada 1° de mayo.

La fiesta del mondongo y las tortillas fritas es el evento más representativo del pueblo cada 1° de mayo.

Dónde queda Santa Coloma

Santa Coloma es una localidad del Partido de Baradero, en la provincia de Buenos Aires. Está situada sobre la Ruta Provincial 41, aproximadamente a 140 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ese camino conecta la capital con las localidades del norte bonaerense, lo que convierte a Santa Coloma en una escapada accesible para quienes parten desde la ciudad.

Qué puedo hacer en Santa Coloma

El principal atractivo del pueblo es su centro bonito, ideal para caminar, descansar y disfrutar de un ambiente sereno. Cada 1 de mayo, la fiesta del mondongo y las tortillas fritas convoca a visitantes que buscan una experiencia distinta marcada por sabores tradicionales y una celebración única en la región.

Santa Coloma también invita a recorrer construcciones que conservan la impronta arquitectónica del interior bonaerense. Sobre sus calles tranquilas se agrupan almacenes históricos, edificaciones de ladrillo de comienzos del siglo XX y antiguas esquinas comerciales que mantienen la estética original del poblado. Entre los puntos más representativos se destacan edificios tradicionales como la ex Escuela N°22, inaugurada en la década de 1920, y la antigua estación del ferrocarril, hoy reacondicionada como biblioteca y espacio cultural, un sitio que funciona como referencia del origen y la vida comunitaria del lugar.

La actividad cultural adquiere otra dimensión cada 1 de mayo, cuando la Fiesta del Mondongo y la Torta Frita reúne a vecinos y visitantes en una jornada marcada por sabores regionales y propuestas al aire libre. La celebración incluye una feria de artesanos, exhibiciones de autos y motos antiguas, puestos gastronómicos con preparaciones típicas y presentaciones musicales que acompañan durante todo el día. Es una fecha que combina tradición, identidad local y participación comunitaria, consolidándose como el encuentro más representativo del pueblo.

Cómo llegar a Santa Coloma

Santa Coloma 01
Una opción de turismo cercana para quienes parten desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Una opción de turismo cercana para quienes parten desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El trayecto desde Buenos Aires requiere alrededor de una hora de viaje, lo que permite planear una salida de ida y vuelta en el día. La distancia reducida facilita aprovechar el tiempo en el pueblo sin necesidad de organizar una estadía prolongada. Para llegar, se debe tomar la Ruta Nacional 9 en dirección al norte y luego empalmar con la Ruta Provincial 41, que conduce directamente al casco urbano de Santa Coloma.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Rooftop bar con vistas provolegiadas a Puerto Madero. 

Los mejores 2 bares de Buenos Aires que se encuentran dentro de hoteles y tenés que conocer

El Castillo San Francisco es un punto turístico en Rauch. 

La escapada cerca de Buenos Aires a un castillo espectacular para disfrutar en diciembre 2025

play

El joven baleado por un policía en Morón tenía 19 años y en cinco meses iba a ser padre

Más de 20 años realizando torneos nacionales e internacionales, según las publicaciones en redes.
play

Qué es el Torneo Fed: la "Megafinal" que terminó en caos por el desmayo de 20 chicos en Flores

play

Caos en Flores: decenas de personas descompuestas y desmayadas por incidentes en el Teatro Gran Rivadavia

play

Apartaron al policía que mató al joven que lo había denunciado por atropellar a su primo en Morón

Rating Cero

Se separaron Moritán y Crivocapich.

La ex del ex: se separaron Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich, tras seis meses de relación

El renovado rubio iluminado que marca el nuevo estilo de Mica Tinelli.

La impresionante transformación de Mica Tinelli: se cambió el look y será en 2026

George Clooney y Adam Sandler con actuaciones destacadas en la nueva película de Netflix. 
play

La nueva película de Netflix protagonizada por George Clooney y Adam Sandler

La serie se instaló rápidamente entre las más comentadas del catálogo gracias a su mezcla de drama, acción y atmósfera de western clásico.
play

La miniserie de Netflix cargada de lucha por el poder que es furor

Rosalía se levantó del asiento al ver la cucaracha.

Insólito incidente en Brasil: Rosalía salió corriendo de una entrevista a los gritos y aterrada

El estreno de Jay Kelly es la señal más inequívoca de un gran cambio de época. Como la llegada de esta película al catálogo de Netflix se anunció para el 5 de diciembre y los principales complejos multipantalla se negaban a exhibirla en pantalla grande
play

De qué se trata Jay Kelly, la película con George Clooney y Adam Sandler que causa furor en Netflix

últimas noticias

Con esta información ya podés organizar el cierre del año, planificar encuentros y programar tus días libres antes de arrancar el 2026.

Cuándo será el próximo feriado de diciembre 2025: ¿qué día de la semana es?

Hace menos de un minuto
Luis Caputo destacó la baja de retenciones al campo anunciada este martes.

Caputo defendió la baja de retenciones: "Nuestro compromiso con el campo es desde el día 1"

Hace 10 minutos
El caso que aún sigue sin resolverse, en el cual la niña reconocida a nivel mundial fue asesinada

Fue un crimen de 1996, sigue sin resolverse pero el año pasado se reabrió la investigación: cuál es el caso

Hace 21 minutos
play

Cortes en avenida Pavón y el Puente Pueyrredón en reclamo por la reforma laboral: aplican el protocolo antipiquetes

Hace 26 minutos
ARCA dió información sobre la fecha límite para hacer este trámite

Definido: cuándo será la próxima recategorización del monotributo de ARCA

Hace 31 minutos