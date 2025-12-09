Está a una hora de Buenos Aires, casi nadie lo conoce y es un pueblo con un centro muy bonito

Un destino tranquilo de la provincia que destaca por su celebración tradicional y por ofrecer espacios rurales ideales para una visita corta.

Durante gran parte del año, Santa Coloma mantiene un ritmo tranquilo y una atmósfera que invita a despejarse sin alejarse demasiado. Se trata de un pequeño poblado que, pese a su encanto, continúa siendo un lugar muy poco conocido, incluso para quienes buscan escapadas cortas desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires . Parte de su atractivo está en su centro pintoresco , que se destaca por su armonía y la calidez de su entorno.

Este pueblo gana especial atención cada 1° de mayo, cuando se celebra una fiesta insólita y muy característica , dedicada al mondongo y a las tortillas fritas . Este evento se convirtió en una marca identitaria del lugar y reúne a visitantes que se acercan para disfrutar de una jornada distinta, en un ambiente festivo y relajado. Aun así, el resto del año conserva su perfil sereno, ideal para caminar y recorrer sin prisa.

La combinación entre su paisaje, su escala reducida y la posibilidad de pasar el día sin grandes traslados lo vuelve una opción perfecta para quienes buscan alternativas a las excursiones tradicionales. La distancia aproximada, 140 kilómetros desde Buenos Aires , facilita una visita breve, ya que permite llegar en alrededor de una hora y aprovechar el día completo sin complicaciones.

Santa Coloma es una localidad del Partido de Baradero , en la provincia de Buenos Aires. Está situada sobre la Ruta Provincial 41 , aproximadamente a 140 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ese camino conecta la capital con las localidades del norte bonaerense, lo que convierte a Santa Coloma en una escapada accesible para quienes parten desde la ciudad.

La fiesta del mondongo y las tortillas fritas es el evento más representativo del pueblo cada 1° de mayo.

El principal atractivo del pueblo es su centro bonito , ideal para caminar, descansar y disfrutar de un ambiente sereno. Cada 1 de mayo, la fiesta del mondongo y las tortillas fritas convoca a visitantes que buscan una experiencia distinta marcada por sabores tradicionales y una celebración única en la región.

Santa Coloma también invita a recorrer construcciones que conservan la impronta arquitectónica del interior bonaerense. Sobre sus calles tranquilas se agrupan almacenes históricos, edificaciones de ladrillo de comienzos del siglo XX y antiguas esquinas comerciales que mantienen la estética original del poblado. Entre los puntos más representativos se destacan edificios tradicionales como la ex Escuela N°22, inaugurada en la década de 1920, y la antigua estación del ferrocarril, hoy reacondicionada como biblioteca y espacio cultural, un sitio que funciona como referencia del origen y la vida comunitaria del lugar.

La actividad cultural adquiere otra dimensión cada 1 de mayo, cuando la Fiesta del Mondongo y la Torta Frita reúne a vecinos y visitantes en una jornada marcada por sabores regionales y propuestas al aire libre. La celebración incluye una feria de artesanos, exhibiciones de autos y motos antiguas, puestos gastronómicos con preparaciones típicas y presentaciones musicales que acompañan durante todo el día. Es una fecha que combina tradición, identidad local y participación comunitaria, consolidándose como el encuentro más representativo del pueblo.

Cómo llegar a Santa Coloma

Santa Coloma 01 Una opción de turismo cercana para quienes parten desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Turismo Baradero

El trayecto desde Buenos Aires requiere alrededor de una hora de viaje, lo que permite planear una salida de ida y vuelta en el día. La distancia reducida facilita aprovechar el tiempo en el pueblo sin necesidad de organizar una estadía prolongada. Para llegar, se debe tomar la Ruta Nacional 9 en dirección al norte y luego empalmar con la Ruta Provincial 41, que conduce directamente al casco urbano de Santa Coloma.