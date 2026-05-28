Javier Milei en el Latam Economic Forum: "Vamos a seguir abriendo la economía argentina"

El Presidente brindó un extenso discurso en el que defendió la gestión y afirmó que el país será investment grade "el día que los argentinos sepulten al populismo".

El presidente Javier Milei cerró el Latam Economic Forum con un extenso discurso en el que hizo un repaso de las principales medidas adoptadas desde su asunción, ratificó el rumbo económico del Gobierno y advirtió: "Vamos a seguir abriendo la economía argentina".

"Somos el primer primer gobierno que no solo le devuelve libertad a los argentinos bajando 2,7 del PIB de impuestos, le devolvemos libertad a los argentinos restaurando el derecho de propiedad bajando y eliminando regulaciones, sino que además le hemos devuelto la libertad con la presunción de inocencia", sostuvo el mandatario.

" Hemos erradicado el déficit fiscal en nuestro primer mes de gobierno , algo que todos creían imposible y saneamos los pasivos del Banco Central en los 6 meses siguientes partiendo de una situación inicial que era trágica. Y luego de sanear los pasivos del Banco Central y pagar deuda al contado durante todo un año gracias al esfuerzo fiscal, logramos sanear los activos del Central y ponerle fin a la tragedia monetaria que heredamos", afirmó.

Luego se refirió a la salida del cepo cambiario: "Todos decían, 'no va a hacer eso en un año electoral' y yo dije: ´Si tenemos la plata, vamos a salir' Y decían, 'no va a ser algo así en un año electoral´ y yo dije, 'por encima de lo electoral está la libertad´. Consecuentemente cuando tuvimos los dólares para subvenir, salimos y devolvimos la libertad a los argentinos ".

Milei afirmó que el país será investment grade "el día que los argentinos sepulten al populismo" y sostuvo que "la realidad es que la gente tiene aversión al riesgo, o sea, ustedes si ponen a una persona a frente a tener que elegir dos situaciones, una en la cual puede ser extremadamente rico y en la otra ser extremadamente pobre, es probable que una intermedia le resulte más satisfactoria que ir hacia los costados de decir, la gente tiene aversión al riesgo, eso es un dato".

El mandatario acusó a "la izquierda y los populistas" de "jugar sistemáticamente con eso. Si ustedes se fijan, durante la campaña del 2023, me hicieron lo que llamaba la campaña del miedo. Por ejemplo, dijeron que se iba a permitir la venta de órganos. Digo, ¿alguno pudo tradear al único órgano acá?".

Javier Milei - Latam Economic Forum 2 En la previa del discurso, Milei recibió un obsequio del rabino Tzvi Grunblatt.

En ese sentido, agregó: "Dijeron que iba a cerrar la universidad pública, que yo sepa están ahí. Dijeron que iba a cerrar los hospitales, y los hospitales siguen estando. Es decir, es una estrategia de la izquierda asustar a la gente. Recurren al miedo. Esto no es menor porque cuando ustedes estudian las grandes epidemias en la historia de la humanidad, una de las cosas que más muertes causaba era el miedo".

"Y Si ustedes quieren un experimento monstruoso al respecto fue la pandemia. Digo que tuvo la complicidad de políticos y medios de comunicación, ¿no? Yo digo fue el momento del paroxismo del periodismo mintiendo y engañando a la gente, asustando, aterrando", cuestionó.

En otro tramo de su alocución, detalló que "hoy se está configurando un nuevo orden mundial y la forma en la que nos insertemos en él determinará el destino de nuestro país. Podemos estar a favor de la libertad o hacer causa común con dictaduras y tiranías como en épocas oscuras de nuestra nación y nuestro continente. Argentina tiene bien claras sus prioridades y ha reorientado su política exterior en pos de un retorno a sus raíces occidentales y judeo-cristianas".

"Creemos que la era de la cooperación global sin brújula moral ha terminado. Hemos ingresado en una nueva era de grandes naciones que compiten por asegurarse cadenas de valor verticales y a medida que pase el tiempo, la división del mundo entre naciones libres y naciones sometidas no hará más que profundizarse. Ante este panorama la neutralidad deja de ser una opción", reforzó.

El Presidente aclaró que "esto no implicará que Argentina participe de este nuevo concierto de naciones como un actor subordinado, irrelevante o reducido exclusivamente a la exportación de materias primas. Si bien no dudamos de la importancia del sector primario, los cambios profundos que estamos experimentando incentivan también la creación de una enorme variedad de industrias en el país, incentivos que estamos convencidos de que los argentinos podrán aprovechar".

"El talento argentino va a tener la oportunidad por primera vez en décadas de brillar a la altura que se merece sin necesidad de emigrar como en el pasado. Vamos a poder brillar en nuestra propia tierra. Por todo esto hoy tenemos lo que Occidente necesita: tenemos energía, desde petróleo y gas hasta energía nuclear, afirmó.

MIlei definió como "un deber nacional combatir con todas nuestras fuerzas el fantasma del atraso que representa las políticas socialistas y estatistas".

"Argentina ya tomó su decisión, dejar de ver pasar la historia delante sus ojos, viendo como los demás aprovechan las oportunidades, mientras sus dirigentes siguen intentando encontrar la cuadratura del círculo, insistiendo con fórmulas responsables de sucesivos fracasos. El tren pasa solo una vez y Argentina ya compró su ticket. La pregunta es si la región está dispuesta o no a seguirlo", concluyó.