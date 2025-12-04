Una escapada de Buenos Aires particular: es un pueblo de solo 2 habitantes para recorrer

Este pueblo ubicado al sur de la provincia, nació con el ferrocarril hace más de un siglo y hoy es un refugio fantasma de la Pampa Húmeda.

Lumb es un pequeño y nostálgico paraje rural que se encuentra en los alrededores de la Ciudad de Buenos Aires. Nacido y crecido al ritmo del ferrocarril a principios del siglo XX, con el paso de los años se convirtió en un verdadero pueblo fantasma de la Provincia con tan solo dos habitantes.

El nombre se debe a Edward Lumb , un empresario vinculado a la expansión del Ferrocarril del Sud, cuya estación se inauguró en 1908. Este pueblo llegó a superar los 500 habitantes en la década de 1940, con escuelas y comercios, pero entró en declive tras la reducción del movimiento ferroviario.

Aunque hoy tiene una población muy reducida, este destino mantiene cierto atractivo que atrae a curiosos visitantes. El lugar es conocido por su extrema tranquilidad , sus paisajes de campo abiertos y su atmósfera nostálgica, siendo una parada ideal para quienes buscan una desconexión profunda .

Lumb es una localidad rural que pertenece al partido de Necochea , ubicada en el sureste de la provincia de Buenos Aires. Se encuentra en una zona típicamente agraria, a unos 40 km de la ciudad cabecera de Necochea. Está situado a aproximadamente 520 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Lumb es, esencialmente, un museo a cielo abierto. Se puede caminar con total libertad y sin apuro entre las construcciones antiguas, los restos de comercios, los galpones rurales y las casas bajas. El corazón del pueblo es la Estación Lumb , inaugurada en 1908, un hito del pasado ferroviario. Sus estructuras abandonadas son el foco principal para la fotografía y la contemplación.

lumb estación de tren

Dado que no cuenta con servicios turísticos ni infraestructura, Lumb es un lugar perfecto para el descanso total y para disfrutar del paisaje pampeano y el silencio sin contaminación sonora ni lumínica. Lo habitual es combinar la visita a Lumb con el alojamiento en ciudades cercanas como Necochea o San Cayetano, visitando el paraje durante el día.

Cómo llegar a Lumb

Llegar a Lumb implica un viaje largo, generalmente con destino final a Necochea. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires serían aproximadamente 520 kilómetros, lo que equivale a unas 6 horas de viaje en auto como mínimo.

El camino más directo es tomar la Ruta Nacional 3 (RN 3) hacia el sur. Luego, continuar por las rutas provinciales que se dirigen hacia la zona de Necochea. El último tramo de acceso al pueblo se realiza necesariamente por caminos rurales de tierra.