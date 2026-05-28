28 de mayo de 2026 Inicio
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Cuadernos: nuevos "no me acuerdo" y contradicciones de la exmujer de Oscar Centeno

Hilda Horovitz retomó su testimonio ante el Tribunal Oral y brindó detalles sobre la denuncia a su exmarido en 2017. "Me estoy mandando al muere por decir la verdad”, advirtió. Sin embargo, no pudo dar explicaciones de algunos contrapuntos.

Vanesa Petrillo
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Vanesa Petrillo
La exesposa de Centeno.

La exesposa de Centeno.

Hilda Horovitz reanudó hoy su declaración ante el tribunal, que fue interrumpida el jueves pasado cuando se descompensó justo cuando comenzaban a exhibir mensajes y audios. La mujer volvió a dar detalles de su denuncia contra Oscar Centeno en 2017 por las agresiones que sufrió.

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Relató que avisó a su entonces jefe en el Ministerio donde trabajaba, Claudio Uberti, su intención de ir a declarar contra su marido en Comodoro Py. Luego fue echada, recordó.

Durante su testimonio indicó que Centeno “hizo todo lo posible para que todos estemos acá hoy”, remarcó. “Me estoy mandando al muere por decir la verdad”, dijo al Tribunal Oral al admitir que le mandaba mensajes a Roberto Baratta, exfuncionario de Planificación, para que intercediera ante su esposo Centeno a fin de que éste le diera plata: “Yo sí le pedía dinero a él, es verdad".

“Yo tenía que hacer algo, no lo iba a dejar a él arriba de los laureles, con todo. Me usó como testaferro, hizo todo lo que hizo, me cagó a trompadas, me insultó y me agredió”, recordó al explicar que en aquel momento quería ser resarcida por ello.

Mensajes, contradicciones, imprecisiones y “no me acuerdo”

centeno cuadernos

Hilda Horovitz, la expareja del chofer arrepentido Oscar Centeno, no pudo explicar algunas contradicciones de su declaración, sus reuniones y conversaciones con periodistas, y sobre su preparación para la audiencia.

Finalmente terminó reconociendo que mandaba mensajes, de tono intimidatorio, según se escuchó, a Roberto Baratta, que éste nunca contestó. “El nunca hablaba conmigo, era un monólogo”.

Esos mensajes eran fotos con billetes, llamados, de tono intimidatorio, según fueron exhibidos en la audiencia. Entre las fotos había imágenes de un bolso con algún billete ("trucho" según reconoció Horovitz), y de la casa de Baratta. También le mandaba fotos con bandas elásticas, "esas para que no se escapen vasos, papeles" (sic). Baratta nunca le respondía esos mensajes, dijo la testigo al Tribunal Oral.

En la audiencia también se pasó un audio entre Horovitz y una persona que supuestamente era un periodista, al que ella le habría pedido dinero. Pero la testigo no reconoció la voz de su interlocutor. También pasaron audios de conversaciones de 2017 con Miriam Quiroga que trabajaba para Néstor Kirchner.

Reconoció que se reunió varias veces con Miriam, a quien según la testigo le entregó documentación y papeles que nunca le devolvió.

Las defensas señalaron algunas contradicciones e imprecisiones de la testigo, como por ejemplo sobre si mantuvo algún tipo de relación con Centeno luego de que se separaron. También sobre sus contactos y conversaciones con periodistas.

“Tengo 9 años para hacerlo mierda, recién va el primero”. No recuerda a quien se lo envió. Pero sí que se refería a Centeno

En un tramo de la audiencia, la defensora de Baratta quiso saber cómo se había preparado para la audiencia, algo que la testigo había afirmado antes. Dijo que estuvo leyendo chats que salían, en las noticias, en la televisión. “Estoy muy nerviosa”, reiteró al tribunal, minutos antes de finalizar con su declaración testimonial.

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