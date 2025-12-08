A este lugar de Buenos Aires lleno de vegetación se puede llegar en subte y es ideal para cualquier época: dónde está

Las especies vegetales más variadas prosperan y se multiplican en uno de los jardines más destacados de Buenos Aires.

Uno de los lugares más valorados de Buenos Aires para una escapada tranquila en cualquier momento del año es el Jardín Botánico Carlos Thays. Este espacio verde ofrece un oasis de biodiversidad en medio de la ciudad, generando un contraste notable con el ritmo urbano. Sus 7,5 hectáreas incluyen más de 6.000 especies vegetales provenientes de distintos países, organizadas en jardines temáticos con estilos romanos, franceses y orientales. El diseño realizado por el paisajista francés Carlos Thays convierte al sitio en un refugio ideal para descansar, leer y conectarse con la naturaleza.

La ubicación del Jardín Botánico lo vuelve accesible gracias a su conexión con el transporte público. Se encuentra en el barrio de Palermo, cerca de la intersección de las Avenidas Santa Fe y Las Heras. La forma más rápida de llegar consiste en utilizar la Línea D del Subte y descender en la estación Plaza Italia. Al salir, el ingreso principal queda a pocos metros, lo que permite visitarlo sin necesidad de utilizar vehículo particular y facilita la llegada tanto a residentes como a turistas.

El Jardín Botánico está situado en la Avenida Santa Fe 3951, en una zona emblemática de Palermo. Su cercanía a otros espacios de interés, como el Ecoparque y la Plaza Italia, lo integra a un circuito de paseos muy concurrido. Además de su rica colección vegetal, cuenta con elementos arquitectónicos destacados como la Casa de Estilo Victoriano y varios invernáculos de hierro, que aportan valor histórico y cultural. Su abundante flora, sumada a la facilidad de acceso, lo convierte en un destino ideal para disfrutar durante todo el año.

El Jardín Botánico Carlos Thays, ubicado en Palermo, ofrece un oasis verde de 7,5 hectáreas con más de 6.000 especies vegetales y jardines temáticos.

El Jardín Botánico Carlos Thays se presenta como un oasis de vegetación diversa en plena ciudad y se encuentra a pocos minutos de cualquier punto gracias a la cercanía con el subte. Ubicado en el corazón del barrio de Palermo, este predio de aproximadamente 7,5 hectáreas ofrece una experiencia única que combina naturaleza, paisaje y arquitectura. Su diseño pertenece al reconocido paisajista francés Carlos Thays, quien lo concibió como un espacio educativo y contemplativo para todos los habitantes de Buenos Aires.

La gran virtud de este jardín radica en su colección extensa y variada de flora. Cerca de 6.000 especies vegetales provenientes de distintos continentes forman parte de sus senderos y espacios temáticos organizados con fines didácticos. Allí conviven plantas representativas de distintas regiones de Argentina junto con ejemplares exóticos de otras partes del mundo, dando forma a un recorrido que funciona como un verdadero catálogo internacional de especies accesible al público.

Cada sector del parque responde a un estilo particular de jardinería que invita a una experiencia estética diferente. Los visitantes pueden pasear por un Jardín Japonés con sus elementos orientales, descubrir el diseño geométrico y ordenado del Jardín Francés, o recorrer el sector inspirado en la antigua península itálica dentro del Jardín Romano. Esta variedad de propuestas paisajísticas transforma la visita en un viaje cultural sin necesidad de salir de Buenos Aires.

La accesibilidad constituye otra de sus grandes ventajas. La línea D del subte permite llegar en pocos minutos y la estación más cercana es Plaza Italia. Una vez en la superficie, el ingreso principal queda a pasos, lo que posibilita visitar el parque sin complicaciones y sin depender de transporte privado. Esta ubicación lo convierte en una opción práctica tanto para residentes como para quienes visitan la ciudad.

Jardín Botánico Se puede llegar fácilmente en transporte público, especialmente en la Línea D del subte, descendiendo en la estación Plaza Italia. Buenos Aires Ciudad

Su dirección exacta se ubica en Avenida Santa Fe 3951, dentro de una de las zonas más concurridas de Palermo. La proximidad con otros espacios verdes como el Ecoparque y la Plaza Italia permite integrarlo dentro de un circuito de paseos ideal para desconectarse del ruido urbano. La suma de vegetación abundante y fácil acceso lo vuelve una alternativa ideal para una escapada rápida en cualquier momento del año.

Además de su valor botánico, el Jardín Botánico incluye un notable patrimonio cultural y arquitectónico. Entre senderos y arboledas se pueden apreciar estatuas, invernáculos de hierro con estilo Art Nouveau y una Casa de Estilo Victoriano que aporta un carácter histórico distintivo. Este conjunto convierte al lugar en un punto de interés atractivo no solo para los amantes de la naturaleza, sino también para quienes buscan conectar con la historia y el arte en un entorno natural.