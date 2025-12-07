Turismo en Argentina: el "santuario" de palmeras que enamora a sus visitantes

El litoral argentino conserva uno de sus paisajes más característicos en El Palmar , un territorio donde la vegetación autóctona convive con huellas históricas y con la influencia permanente de los ríos que definen la identidad entrerriana. En esta zona, marcada por la presencia del Paraná y del Uruguay, la geografía se combina con el legado de distintas corrientes inmigratorias y con episodios clave del pasado provincial.

Dentro de ese entramado natural y cultural, el Parque Nacional se integra al corredor turístico que une varias localidades cercanas al Uruguay. Colón funciona como punto estratégico para planificar recorridos por la región, mientras que poblaciones como Liebig, Colonia San José y Concepción del Uruguay aportan referencias ligadas al desarrollo social y económico de la zona.

Al ingresar al área protegida, la magnitud del paisaje aparece como uno de sus rasgos más distintivos. Las extensas hectáreas conservan una de las concentraciones más importantes de la palmera Yatay , una especie de larga vida cuya presencia se redujo en otros sectores del país por la transformación del territorio. Su distribución, junto a los pastizales y cursos de agua, conforma un escenario único dentro del litoral.

El parque se ubica en el noreste de Entre Ríos , dentro del corredor que recorre las márgenes del río Uruguay . La zona se caracteriza por la transición entre la llanura pampeana y los ambientes ribereños, lo que favorece la presencia de palmares, selvas en galería y áreas vinculadas a los antiguos asentamientos que formaron parte del desarrollo regional.

El parque ofrece una red de senderos que permite recorrer el paisaje tanto a pie como en vehículo. Estos caminos atraviesan áreas donde se combinan pastizales, sectores de monte nativo y espacios cercanos a los arroyos y al río, lo que posibilita apreciar la diversidad ambiental que caracteriza a la región.

Durante el recorrido es común encontrar especies propias del litoral, entre ellas carpinchos, corzuelas pardas, lobitos de río, zorros, garzas, jacanas y tortugas acuáticas. La fauna se integra al entorno con naturalidad y es uno de los elementos que más destaca dentro del área protegida debido a la amplitud de ambientes que conviven en el parque.

Los senderos también conducen a zonas donde se conservan restos de antiguas estructuras jesuíticas, testimonio de comunidades que se asentaron en estos territorios hace siglos. La visita combina así naturaleza, presencia histórica y un escenario que se mantiene casi sin alteraciones, lo que refuerza el atractivo del lugar dentro del corredor turístico entrerriano.

Cómo llegar al PN El Palmar

Parque Nacional El Palmar El corredor ribereño vincula el parque con distintas localidades históricas de la región. Argentina.gob.ar

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el acceso al parque se realiza tomando la Ruta Nacional 12 en dirección al Complejo Zárate–Brazo Largo. Tras cruzar a Entre Ríos, el camino continúa hasta Ceibas, donde se hace el empalme con la Ruta Nacional 14. Esta autovía recorre el corredor del río Uruguay y conduce de manera directa hacia la zona de Ubajay y Colón, las localidades más próximas al área protegida. El ingreso principal al Parque Nacional El Palmar se encuentra sobre la RN 14, a la altura del kilómetro 198.