7 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Turismo en Argentina: el "santuario" de palmeras que enamora a sus visitantes

Un paisaje entrerriano sorprende con especies autóctonas, fauna diversa y escenarios ligados a la historia regional.

Por
El Palmar destaca por sus palmares y fauna típica del litoral argentino.

El Palmar destaca por sus palmares y fauna típica del litoral argentino.

  • El parque conserva un extenso territorio donde predominan los palmares de Yatay.
  • Su geografía combina ríos, pastizales y senderos que permiten explorar el ambiente natural.
  • La zona mantiene huellas de antiguos asentamientos y una fauna característica del litoral.
  • El recorrido forma parte de un corredor turístico asociado a distintas localidades entrerrianas.

El litoral argentino conserva uno de sus paisajes más característicos en El Palmar, un territorio donde la vegetación autóctona convive con huellas históricas y con la influencia permanente de los ríos que definen la identidad entrerriana. En esta zona, marcada por la presencia del Paraná y del Uruguay, la geografía se combina con el legado de distintas corrientes inmigratorias y con episodios clave del pasado provincial.

Cortinez está ubicado a 75 kilómetros de CABA, en la ruta 7. 
Te puede interesar:

El pueblito que está muy cerca de Buenos Aires que permite relajarse sin viajar demasiado

Dentro de ese entramado natural y cultural, el Parque Nacional se integra al corredor turístico que une varias localidades cercanas al Uruguay. Colón funciona como punto estratégico para planificar recorridos por la región, mientras que poblaciones como Liebig, Colonia San José y Concepción del Uruguay aportan referencias ligadas al desarrollo social y económico de la zona.

Al ingresar al área protegida, la magnitud del paisaje aparece como uno de sus rasgos más distintivos. Las extensas hectáreas conservan una de las concentraciones más importantes de la palmera Yatay, una especie de larga vida cuya presencia se redujo en otros sectores del país por la transformación del territorio. Su distribución, junto a los pastizales y cursos de agua, conforma un escenario único dentro del litoral.

Parque Nacional El Palmar
Los palmares de Yatay conforman un ecosistema único dentro de las áreas naturales protegidas de Argentina.

Los palmares de Yatay conforman un ecosistema único dentro de las áreas naturales protegidas de Argentina.

Dónde queda el PN El Palmar

El parque se ubica en el noreste de Entre Ríos, dentro del corredor que recorre las márgenes del río Uruguay. La zona se caracteriza por la transición entre la llanura pampeana y los ambientes ribereños, lo que favorece la presencia de palmares, selvas en galería y áreas vinculadas a los antiguos asentamientos que formaron parte del desarrollo regional.

Qué puedo hacer en el PN El Palmar

El parque ofrece una red de senderos que permite recorrer el paisaje tanto a pie como en vehículo. Estos caminos atraviesan áreas donde se combinan pastizales, sectores de monte nativo y espacios cercanos a los arroyos y al río, lo que posibilita apreciar la diversidad ambiental que caracteriza a la región.

Durante el recorrido es común encontrar especies propias del litoral, entre ellas carpinchos, corzuelas pardas, lobitos de río, zorros, garzas, jacanas y tortugas acuáticas. La fauna se integra al entorno con naturalidad y es uno de los elementos que más destaca dentro del área protegida debido a la amplitud de ambientes que conviven en el parque.

Los senderos también conducen a zonas donde se conservan restos de antiguas estructuras jesuíticas, testimonio de comunidades que se asentaron en estos territorios hace siglos. La visita combina así naturaleza, presencia histórica y un escenario que se mantiene casi sin alteraciones, lo que refuerza el atractivo del lugar dentro del corredor turístico entrerriano.

Cómo llegar al PN El Palmar

Parque Nacional El Palmar
El corredor ribereño vincula el parque con distintas localidades históricas de la región.

El corredor ribereño vincula el parque con distintas localidades históricas de la región.

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el acceso al parque se realiza tomando la Ruta Nacional 12 en dirección al Complejo Zárate–Brazo Largo. Tras cruzar a Entre Ríos, el camino continúa hasta Ceibas, donde se hace el empalme con la Ruta Nacional 14. Esta autovía recorre el corredor del río Uruguay y conduce de manera directa hacia la zona de Ubajay y Colón, las localidades más próximas al área protegida. El ingreso principal al Parque Nacional El Palmar se encuentra sobre la RN 14, a la altura del kilómetro 198.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Este destino es ideal para visitar en verano. 

Turismo en Córdoba: el rincón del olivo que ofrece un descanso pleno en medio de las sierras

Esta playa es una de las más elegidas para visitar en 2026.

Cuál es el atractivo que tiene Porto de Galinhas, la playa de Brasil ideal para visitar en 2026

La cita contará con actividades para todas las edades, y la participación será libre y gratuita.

En modo Navidad: esta calle de Buenos Aires te traslada al mundo de Harry Potter por el fin de semana

El destino cercano a Buenos Aires para hacer turismo rural.

Escapada rápida de Buenos Aires: un destino perfecto para hacer turismo rural el finde largo de diciembre 2025

La comuna se ubica en un punto estratégico del corredor costero santafesino.

Turismo en Argentina: es un pueblito desconocido pero es atractivo por estar cerca de un río

En Córdoba hay unas salinas que destacan a nivel mundial por su belleza natural.

Turismo en Córdoba: las salinas que se destacan a nivel mundial

Rating Cero

Esta película fue una gran apuesta de Campanella.
play

Es una de las películas más exitosas de Campanella y está en Netflix: es imperdible

La actriz mostró su nuevo look en medio de los preparativos navideños en Turquía.

La impresionante transformación de la China Suárez a días de comenzar el invierno en Turquía

El país en el que Zootroópolis 2 ha arrasado es China. El filme ha acumulado en sus dos primeros días en taquilla 270.7 millones de dólares, según recoge Variety. 

Después de 15 años, Marvel no tiene una película entre las 10 más taquilleras: ¿qué pasó?

La película fue galardonada y obtuvo seis nominaciones a los premios Oscar. 
play

El drama judicial de Netflix basado en un hecho real que ganó un reconocido premio: cuál es

Su mirada crítica y el carisma de sus protagonistas son sus puntos más altos.
play

Es una comedia súper divertida y la protagoniza Guillermo Francella: está en Netflix

Sigue la pelea entre las panelistas de LAM, ahora en MasterChef.

"Se quedó en la época de vedette": Yanina Latorre destrozó a Marixa Balli antes de su debut en MasterChef

últimas noticias

Lando Norris es campeón de la temporada 2025 de Fórmula 1 y rompió una sequía de 17 años de McLaren.

Lando Norris, de niño prodigio a campeón carismático de la Fórmula 1

Hace 27 minutos
Colapinto terminó 20° en el Gran Premio de Abu Dabi, apenas una posición por detrás de Gasly

Colapinto y el duro balance del 2025 con Alpine: "Gracias a Dios ya terminó este año"

Hace 30 minutos
Miguel Ángel Borja jugó 159 partido con la camiseta de River y convirtió 62 goles

Miguel Ángel Borja habló por primera vez tras su salida de River: qué dijo sobre Gallardo

Hace 1 hora
El oso con IA dejó de venderse después de varias denuncias.

Adiós a la IA: polémica por un peluche inteligente que tenía charlas fuera de lugar con menores

Hace 1 hora
Un espacio ideal para probar platos típicos, cervezas artesanales y especialidades caseras en un entorno cálido y accesible.

El bodegón de Buenos Aires para despedir el 2025 con aires europeos

Hace 1 hora