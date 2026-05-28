Se conocieron los mensajes que le habría mandado la mamá de Agostina Vega a Claudio Barrelier

La defensa del único imputado mostró capturas de pantalla que complican la cronología del caso y apuntan a un vínculo previo entre las partes.

La investigación por la desaparición de Agostina Vega, la adolescente de 14 años vista por última vez el sábado 23 de mayo en Córdoba, sumó un dato que complica la cronología del caso. El abogado defensor del único detenido dio a conocer la existencia de capturas de pantalla de conversaciones ocurridas durante la madrugada del domingo entre su cliente y la madre de la menor, mensajes que ubican a la progenitora en el centro de la trama.

Según el letrado Jorge Sánchez del Bianco, en esos intercambios la madre de Agostina le consultó a Claudio Barrelier si la joven lo había contactado, lo que confirmaría un vínculo previo entre ambos. Pero el dato más sensible que aportó la defensa fue otro: "Tenemos constatado que quien le había aportado el teléfono era la madre ", afirmó el abogado en diálogo con TN, apuntando directamente a ella como nexo entre la menor y el imputado.

Ante la falta de noticias sobre el paradero de la joven, los mensajes habrían escalado. La madre habría realizado un llamado y enviado nuevos textos solicitando datos sobre el vehículo en el que supuestamente se había retirado Agostina esa noche. Mientras tanto, la búsqueda de la adolescente continúa activa bajo Alerta Sofía y con máxima tensión judicial en Córdoba.

Quién es Claudio Barrelier, el detenido por el caso de Agostina Vega

Claudio Barrelier tiene 33 años, trabaja como empleado de la Municipalidad de Córdoba y es miembro de la barra del Club Atlético Instituto. Fue detenido en el marco de la investigación por la desaparición de Agostina y actualmente está imputado por privación de la libertad calificada, aunque su defensa sostiene su inocencia y asegura que colaborará con la Justicia.

Su versión de los hechos indica que se encontró con Agostina el sábado a las 23 para entregarle dinero destinado a un remís. Según su relato, caminaron juntos dos cuadras por barrio Cofico hasta que la joven subió a un Volkswagen Gol rojo para dirigirse a lo de un amigo. Pese a eso, la fiscalía a cargo del fiscal Raúl Garzón contrastó ese testimonio con lo que mostraron las cámaras de seguridad, las cuales confirmaron que ambos caminaron juntos a las 22:30, pero el registro que se pudo obtener no habría detectado el paso del vehículo que menciona el imputado.

Claudio Barrelier

Sobre Barrelier pesa además un antecedente de mayo del año pasado por una causa similar de privación ilegítima de la libertad. Vecinos del barrio Cofico también recordaron un episodio previo en el que una joven habría escapado de su domicilio pidiendo auxilio en condiciones extremas, dato que la fiscalía incorporó al expediente como parte del perfil del sospechoso.

La geolocalización del teléfono de Agostina indica que el aparato fue apagado poco después del encuentro con Barrelier. Los operativos de búsqueda no se detienen y la familia, junto con vecinos del barrio General Mosconi, permanece movilizada exigiendo celeridad en la investigación. Quienes cuenten con información sobre el paradero de la menor pueden comunicarse de manera anónima llamando al 911 o en cualquier dependencia judicial de la provincia de Córdoba.