14 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Esta escapada de Uruguay combina pesca con tranquilidad en un destino cercano a la Argentina

Este rincón uruguayo se conviritó en una opción cada vez más elegida para una pausa lejos del ruido urbano.

Por
Las escapadas a destinos en Uruguay para descansar

Las escapadas a destinos en Uruguay para descansar

  • El sitio nació como campamento para obreros de la represa en 1977 y con el tiempo se transformó en un destino turístico consolidado que hoy recibe visitantes durante todo el año.

  • El embalse artificial, de gran extensión, es el principal atractivo y permite realizar navegación, deportes náuticos y disfrutar de paisajes ideales para el descanso y la fotografía.

  • La pesca deportiva es una de las actividades más buscadas, con gran diversidad de especies en el lago y presencia del dorado río abajo de la represa.

  • El Centro Turístico Municipal brinda alojamiento, camping equipado, espacios deportivos y servicios gastronómicos, facilitando estadías tanto familiares como grupales.

El turismo de cercanía vuelve a posicionarse entre las opciones preferidas para quienes buscan desconectarse sin realizar largos viajes, y en ese contexto surge un destino en Uruguay que combina naturaleza, tranquilidad y actividades al aire libre a pocos kilómetros de la Argentina. El Palmar aparece como una alternativa ideal para escapadas cortas, especialmente para quienes disfrutan de entornos serenos junto al río y propuestas vinculadas al Turismo de pesca recreativa.

Federación, descanso termal ideal para jubilados en Entre Ríos.
Te puede interesar:

Turismo en Argentina para jubilados: es un destino hermoso, es seguro y muy tranquilo

Ubicado en una zona que mantiene su perfil apacible durante gran parte del año, este punto del litoral uruguayo gana interés entre viajeros que priorizan el descanso y el contacto con paisajes naturales por sobre los circuitos turísticos más concurridos. La cercanía con ciudades argentinas facilita la llegada de visitantes que buscan un fin de semana distinto sin alejarse demasiado.

Cuál es la escapada uruguaya a un destino ideal para la pesca

el palmar - nuevo
Se acerca el finde y las familias ya comienzan a planear sus escapadas cerca de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Te dejamos una gran opción.

Se acerca el finde y las familias ya comienzan a planear sus escapadas cerca de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Te dejamos una gran opción.

El origen de El Palmar se remonta a 1977, cuando fue creado para alojar a los trabajadores encargados de construir la represa hidroeléctrica de la zona. Con el paso del tiempo, aquel asentamiento obrero evolucionó hasta convertirse en un destino turístico consolidado y atractivo. Hoy, el gran motor de la actividad local es el embalse artificial, un inmenso lago de casi 30.000 hectáreas que ofrece múltiples opciones recreativas y convoca a visitantes interesados en disfrutar del agua y la naturaleza.

Las costas del embalse son elegidas para paseos en embarcaciones, deportes a vela y jornadas de descanso frente a atardeceres que se reflejan sobre el río Negro. Además, El Palmar se destaca como uno de los puntos más importantes de Uruguay para la pesca deportiva, gracias a la variedad de especies y a las buenas condiciones que ofrece el río durante todo el año. En el lago se obtienen pejerreyes, bagres, mojarras y mochuelos, mientras que río abajo de la represa aparece el gran atractivo para pescadores experimentados: el dorado, favorecido por la corriente de la zona.

El destino cuenta con infraestructura pensada para facilitar la estadía de turistas y familias. El Centro Turístico Municipal ofrece hospedajes, bungalows accesibles y un camping equipado, junto con espacios recreativos y gastronómicos. A esto se suma un atractivo particular: cuando baja el nivel del agua, pueden verse restos del antiguo pueblo de Andresito, trasladado por la construcción de la represa y hoy convertido en un curioso recuerdo sumergido.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Dos pueblos separados por un arroyo pero unidos por un mismo estilo de vida.

Vacaciones en Córdoba 2026: el pueblo de campo con bodegas, gastronomía, senderismo y artesanías

Cerro Colorado, historia y naturaleza en un solo destino.

Turismo en Argentina: el entorno natural de más de 1.500 años donde las piedras cuentan historias del pasado

Hoy ofrece una escapada de Turismo imperdible

Este pueblo de Uruguay combina un estilo británico con mucha tranquilidad y es perfecto para una escapada

Gualeguay se prepara para el fin de semana largo de carnaval y un febrero histórico.
play

Carnaval 2026: el corso de Gualeguay, de desfile estético a fiesta inclusiva y popular

Este paisaje se encuentra a tan solo 40 kilómetros de Villa General Belgrano. 

Tiene ríos y safaris, y es un pueblo divino de Córdoba: ideal para jubilados

Destinos cerca de CABA y de fácil acceso. 

Escapadas de Buenos Aires tranquilas y económicas para jubilados: 2 opciones imperdibles

Rating Cero

Bad Bunny volvió a hacer emocionar y bailar a sus seguidores en River.

Las mejores fotos del primer show de Bad Bunny en River

Frost mantiene su cercanía habitual, dejando claro que la amistad y el humor continúan siendo ejes esenciales de su vida. Su recorrido combina transformación personal, vínculos genuinos y una presencia consolidada en el cine contemporáneo.

La impresionante transformación de un actor para hacer de Hagrid en una nueva serie de Harry Potter

Joel Edgerton destacó como protagonista de esta película de Netflix. 
play

Está en Netflix, dura menos de dos horas y fue nominada en los Oscar 2026

Marvel Studios tomó una decisión crucial para el futuro de su franquicia al seleccionar a Iron Man como el superhéroe que daría inicio al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Como hizo Iron Man para convertirse en el primer gran superhéroe de Marvel

El actor se mostró angustiado por la muerte del espectador durante la función de su obra. 

La nueva desgracia que golpeó a Matías Alé: un hombre falleció en plena función

La reconocida actriz permanece internada en grave estado.

"Necesito su ayuda": una actriz de Hollywood hizo un desesperado pedido por su vida

últimas noticias

Bad Bunny volvió a hacer emocionar y bailar a sus seguidores en River.

Las mejores fotos del primer show de Bad Bunny en River

Hace 4 minutos
El dólar oficial arrastra dos semanas consecutivas a la baja.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 14 de febrero

Hace 1 hora
Los servicios públicos en la Ciudad de Buenos Aires sufrirán algunos cambios en su cronograma por los feriados de Carnaval.

Feriados de Carnaval: cómo funcionarán los servicios públicos en el AMBA

Hace 1 hora
Las escapadas a destinos en Uruguay para descansar

Esta escapada de Uruguay combina pesca con tranquilidad en un destino cercano a la Argentina

Hace 2 horas
Nico González está a un paso de ser comprado definitivamente por el Atlético de Madrid.

El futbolista de la Selección argentina que será comprado por un gigante de Europa por una cifra millonaria

Hace 2 horas