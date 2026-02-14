Esta escapada de Uruguay combina pesca con tranquilidad en un destino cercano a la Argentina Este rincón uruguayo se conviritó en una opción cada vez más elegida para una pausa lejos del ruido urbano. Por + Seguir en







El sitio nació como campamento para obreros de la represa en 1977 y con el tiempo se transformó en un destino turístico consolidado que hoy recibe visitantes durante todo el año.

El embalse artificial, de gran extensión, es el principal atractivo y permite realizar navegación, deportes náuticos y disfrutar de paisajes ideales para el descanso y la fotografía.

La pesca deportiva es una de las actividades más buscadas, con gran diversidad de especies en el lago y presencia del dorado río abajo de la represa.

El Centro Turístico Municipal brinda alojamiento, camping equipado, espacios deportivos y servicios gastronómicos, facilitando estadías tanto familiares como grupales. El turismo de cercanía vuelve a posicionarse entre las opciones preferidas para quienes buscan desconectarse sin realizar largos viajes, y en ese contexto surge un destino en Uruguay que combina naturaleza, tranquilidad y actividades al aire libre a pocos kilómetros de la Argentina. El Palmar aparece como una alternativa ideal para escapadas cortas, especialmente para quienes disfrutan de entornos serenos junto al río y propuestas vinculadas al Turismo de pesca recreativa.

Ubicado en una zona que mantiene su perfil apacible durante gran parte del año, este punto del litoral uruguayo gana interés entre viajeros que priorizan el descanso y el contacto con paisajes naturales por sobre los circuitos turísticos más concurridos. La cercanía con ciudades argentinas facilita la llegada de visitantes que buscan un fin de semana distinto sin alejarse demasiado.

Cuál es la escapada uruguaya a un destino ideal para la pesca el palmar - nuevo Se acerca el finde y las familias ya comienzan a planear sus escapadas cerca de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Te dejamos una gran opción. El origen de El Palmar se remonta a 1977, cuando fue creado para alojar a los trabajadores encargados de construir la represa hidroeléctrica de la zona. Con el paso del tiempo, aquel asentamiento obrero evolucionó hasta convertirse en un destino turístico consolidado y atractivo. Hoy, el gran motor de la actividad local es el embalse artificial, un inmenso lago de casi 30.000 hectáreas que ofrece múltiples opciones recreativas y convoca a visitantes interesados en disfrutar del agua y la naturaleza.

Las costas del embalse son elegidas para paseos en embarcaciones, deportes a vela y jornadas de descanso frente a atardeceres que se reflejan sobre el río Negro. Además, El Palmar se destaca como uno de los puntos más importantes de Uruguay para la pesca deportiva, gracias a la variedad de especies y a las buenas condiciones que ofrece el río durante todo el año. En el lago se obtienen pejerreyes, bagres, mojarras y mochuelos, mientras que río abajo de la represa aparece el gran atractivo para pescadores experimentados: el dorado, favorecido por la corriente de la zona.

El destino cuenta con infraestructura pensada para facilitar la estadía de turistas y familias. El Centro Turístico Municipal ofrece hospedajes, bungalows accesibles y un camping equipado, junto con espacios recreativos y gastronómicos. A esto se suma un atractivo particular: cuando baja el nivel del agua, pueden verse restos del antiguo pueblo de Andresito, trasladado por la construcción de la represa y hoy convertido en un curioso recuerdo sumergido.