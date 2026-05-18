Cuáles son las cuevas de Salta que fueron reconocidas como Monumento Histórico Nacional

El sitio norteño conserva cientos de pinturas rupestres realizadas por pueblos originarios entre los años 900 y 1400.

Las Cuevas Pintadas de Guachipas se encuentran a unos 115 kilómetros de la ciudad de Salta.

Las cuevas de Salta fueron reconocidas oficialmente como Monumento Histórico Nacional debido a su enorme valor arqueológico, cultural e histórico. El sitio alberga cientos de pinturas rupestres realizadas por pueblos originarios hace más de mil años. ¿Cuáles son?

Este pueblo de Salta tiene un atractivo imponente y está a pocos kilómetros de la capital

Ubicadas en la provincia del norte argentino, estas cavernas son consideradas uno de los yacimientos de arte precolombino más importantes del país.

Recordemos que el patrimonio artístico indígena reúne las expresiones culturales y artísticas realizadas por las civilizaciones ancestrales de América antes de la llegada de los europeos. Estas representaciones permiten conocer aspectos vinculados con la espiritualidad, la vida cotidiana, los rituales y las creencias de antiguas comunidades.

Las Cuevas Pintadas de Guachipas se encuentran a unos 115 kilómetros de la ciudad de Salta . El sitio está formado por 33 aleros naturales que conservan pinturas rupestres realizadas entre los años 900 y 1400. En las paredes pueden verse:

figuras humanas

animales

símbolos abstractos

escenas ceremoniales

representaciones de guerreros

Entre las imágenes más reconocidas aparecen:

llamas

guanacos

suris

jaguares

aves

los llamados “hombres escudos

Cuevas Pintadas de Guachipas

Los arqueólogos consideran que estas expresiones reflejan aspectos de la vida cotidiana, creencias y rituales de las comunidades originarias que habitaron la región. La declaración busca garantizar la preservación del sitio y proteger uno de los patrimonios culturales más importantes de la Argentina.

Desde su descubrimiento en 1965, las grutas despertaron gran interés entre investigadores, especialistas y turistas por la riqueza artística e histórica de sus representaciones prehispánicas. Con este reconocimiento, el Estado nacional incorpora oficialmente a las Cuevas Pintadas de Guachipas dentro del listado de bienes históricos protegidos.