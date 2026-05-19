No son famosos: estos son los 4 destinos ocultos de Salta que son perfectos para visitar

Reconocida por destinos clásicos como Cafayate o la Quebrada de las Conchas, pero también conserva rincones menos explorados.

La provincia de Salta es reconocida por destinos clásicos como Cafayate o la Quebrada de las Conchas, pero también conserva rincones menos explorados que destacan por su valor paisajístico e histórico. Uno de ellos son las Cuevas de Acsibi, ubicadas dentro de la Finca Montenieva, cerca de Seclantás. El lugar sorprende por sus formaciones rocosas de tonos rojizos y anaranjados moldeadas por la erosión, además de ofrecer recorridos guiados entre vegetación autóctona y fauna típica de los Valles Calchaquíes.

Otro punto que llama la atención es el Puente del Diablo, situado a pocos kilómetros de La Poma. Esta estructura natural de piedra se formó a lo largo de cientos de años por la acción del agua y el viento, creando una especie de arco sobre el cauce del río. Su paisaje agreste y la inmensidad del entorno lo convierten en uno de los escenarios más impactantes para fotografía y turismo de aventura.

La experiencia se completa con las Cuevas Pintadas de Guachipas, donde es posible realizar una caminata de aproximadamente tres horas para observar pinturas rupestres que reflejan parte de la historia prehispánica de la región . A esto se suma el Sillón del Inca, ubicado en la Quebrada de Incamayo, un sitio arqueológico rodeado de montañas y senderos que permite acercarse al legado ancestral del noroeste argentino y descubrir una faceta menos conocida de Salta.

La provincia de Salta es conocida por destinos emblemáticos como Cafayate y el Tren a las Nubes, aunque también conserva rincones menos explorados ideales para quienes buscan una escapada diferente. Uno de ellos son las Cuevas de Acsibi, ubicadas dentro de la Finca Montenieva, cerca de Seclantás. Este sitio sorprende por sus formaciones rojizas esculpidas por el paso del tiempo y por los recorridos que atraviesan paisajes prácticamente vírgenes rodeados de flora y fauna autóctona.

Sillón del Inca Viajando por Salta

Otro punto que atrae a viajeros y amantes de la naturaleza es el Puente del Diablo, localizado al sur de La Poma. Se trata de una enorme estructura rocosa creada de forma natural por la erosión del agua y el viento durante siglos. Su ubicación sobre el cauce de un río y el entorno montañoso generan una postal impactante que lo convirtió en uno de los escenarios más fotografiados de la región.

Para quienes prefieren combinar aventura e historia, las Cuevas Pintadas de Guachipas ofrecen un recorrido de trekking de aproximadamente tres horas entre ida y vuelta. El sendero permite descubrir pinturas rupestres y vestigios arqueológicos que revelan cómo vivieron antiguas comunidades que habitaron el valle hace siglos.

La lista se completa con el Sillón del Inca, ubicado en la Quebrada de Incamayo, paralela a la tradicional Quebrada del Toro. Este sitio posee un importante valor patrimonial y arqueológico, convirtiéndose en una alternativa ideal para quienes desean salir de los circuitos turísticos clásicos y conocer la historia ancestral que todavía permanece viva en el norte argentino.