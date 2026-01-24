Así es La Mazamorra, el pueblo escondido en la frontera de Uruguay que casi no tiene habitantes Un caserío casi invisible en el mapa conserva su pulso rural. La vida cotidiana se sostiene con lo esencial. Por + Seguir en







La Mazamorra aparece de manera recurrente como el pueblo más chico de ese país.. Telenoche

La Mazamorra es considerado uno de los asentamientos con menor población estable de Uruguay, con apenas nueve residentes.

Está ubicado en el departamento de Durazno, en una zona rural marcada por estancias y campos extensos.

Carece de servicios básicos tradicionales y mantiene una dinámica ligada casi por completo al trabajo rural.

Su historia reciente incluye la llegada de la electricidad, un cambio clave para la vida cotidiana del lugar. En el interior profundo de Uruguay existen pequeños núcleos poblados que conservan formas de vida cada vez menos frecuentes. La Mazamorra es uno de esos casos singulares, ya que un caserío diminuto, con una población que no alcanza los dos dígitos y cuenta con una identidad marcada por el silencio y el entorno rural.

Ubicado en el departamento de Durazno, este punto casi imperceptible en el mapa se inserta en una región dominada por estancias ganaderas y grandes extensiones de campo. En este lugar, la vida cotidiana se organiza lejos de los servicios urbanos y responde a los ritmos del trabajo agropecuario.

A pesar de su tamaño reducido, La Mazamorra se mantiene habitada y activa, sostenida por un pequeño grupo de personas que eligen permanecer en el lugar y preservar una rutina ligada al territorio y a la memoria local.

mazamorra uruguay Telenoche Cómo es La Mazamorra, el pueblo de Uruguay que pocos conocen La Mazamorra aparece de manera recurrente como el pueblo más chico de ese país. Según registros recientes, solo nueve personas viven de forma permanente en este caserío del interior de Durazno, rodeado de campos abiertos y caminos rurales. No hay comercios, escuela, plaza ni calles asfaltadas, apenas algunas casas bajas dispersas y un sendero que conecta con el resto de la zona.

mazamorra Telenoche Durante años, el lugar funcionó sin acceso a electricidad. Recién en 2018 se concretó un proyecto de electrificación rural impulsado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, un avance que modificó aspectos básicos de la vida diaria. La llegada de la luz permitió mejorar tareas domésticas y laborales, aunque también introdujo cambios en una comunidad acostumbrada a una rutina austera.

La mayoría de las familias vinculadas a La Mazamorra trabaja como asalariada en estancias cercanas, una realidad común en esta región del país. Las actividades giran en torno al mantenimiento del campo, el cuidado del ganado y otras labores rurales.