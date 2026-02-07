7 de febrero de 2026 Inicio
Estos pueblos de Uruguay compitieron por ser los más lindos del mundo y son perfectos para visitar: cómo llegar

A pocos kilómetros de Argentina, estos destinos ofrecen experiencias genuinas, lejos del turismo masivo, y se consolidan como opciones imperdibles para descansar y explorar.

Estos pueblos de Uruguay compitieron por ser los más lindos del mundo y son perfectos para visitar

Estos pueblos de Uruguay compitieron por ser los más lindos del mundo y son perfectos para visitar

  • Tres pueblos uruguayos —19 de Abril, Santiago Vázquez y Aiguá— recibieron reconocimiento internacional por su encanto y patrimonio cultural.
  • Estos destinos combinan naturaleza, historia y tradiciones locales, ofreciendo experiencias auténticas y únicas.
  • 19 de Abril destaca por su comunidad acogedora y proximidad a lagunas y parques protegidos ideales para la observación de fauna y paseos al aire libre.
  • Santiago Vázquez, en Montevideo, ofrece actividades recreativas como senderismo y avistamiento de aves, además de preservar su identidad gauchesca.

Estos pueblos de Uruguay compitieron por ser los más lindos del mundo y son perfectos para visitar: el país vecino demuestra que no hace falta ser una nacion grande para ofrecer destinos con encanto internacional, ¿cómo llegar?.

Una alternativa atractiva para quienes buscan una escapada de fin de semana distinta.
Tres de sus localidades fueron seleccionados para competir en el prestigioso certamen Best Tourism Villages, impulsado por la ONU, que distingue a las villas más lindas y auténticas del mundo. Gracias a su cercanía con Argentina, estos lugares se convierten en opciones ideales para una escapada corta, lejos del ruido y en contacto con la naturaleza.

Con paisajes rurales, tradiciones vivas y una fuerte identidad comunitaria, 19 de Abril, Santiago Vázquez y Aiguá lograron destacarse entre más de 600 localidades candidatas de todo el planeta.

Uruguay

Cuáles son los 3 pueblos uruguayos que compitieron por ser los más lindos del mundo

El programa Best Tourism Villages reconoce pueblos con baja densidad poblacional, menos de 15.000 habitantes y un estilo de vida ligado a actividades tradicionales como la agricultura, la pesca o la vida comunitaria. Bajo esos criterios, estos tres destinos uruguayos obtuvieron reconocimiento internacional.

19 de Abril, un rincón tranquilo en Rocha

  • Ubicado en el departamento de Rocha, el pueblo 19 de Abril, también conocido como Chafalote, es una pequeña localidad de poco más de 200 habitantes. Su mayor atractivo es la vida comunitaria y la calma absoluta que se respira en cada rincón.
  • Rodeado de paisajes naturales como la Laguna de Castillos y la Laguna de Rocha, el pueblo es una base ideal para quienes recorren el este uruguayo. Además, su cercanía con Castillos y la ciudad de Rocha facilita el acceso a servicios sin perder la sensación de aislamiento.
  • Sus campos abiertos, arroyos cercanos y la calidez de sus habitantes lo convierten en un destino perfecto para desconectar del ritmo urbano.

Santiago Vázquez, naturaleza y tradición en Montevideo

  • En el extremo oeste de Montevideo, Santiago Vázquez sorprende por combinar naturaleza, historia y una identidad muy marcada. Rodeado por el Parque Natural Humedales del Santa Lucía, es un lugar ideal para disfrutar de caminatas, pesca y avistamiento de aves.
  • El pueblo cuenta con un puerto de embarcaciones deportivas y una pista de regatas, lo que lo vuelve atractivo para quienes disfrutan de actividades acuáticas. A eso se suma su cercanía con el Parque Lecocq, un espacio clave para la conservación de la fauna y flora local.
  • Sus tradiciones gauchescas y su pasado histórico aportan un encanto especial que lo distingue dentro del área metropolitana.

Aiguá, historia y sierras en Maldonado

  • En el norte del departamento de Maldonado, Aiguá se presenta como un pueblo serrano con más de cien años de historia. Su arquitectura antigua, sus calles tranquilas y su entorno natural lo convierten en un refugio perfecto para una escapada de fin de semana.
  • Rodeado de sierras y paisajes verdes, Aiguá invita a recorrer sus casonas centenarias, su plaza central y a disfrutar de un ritmo de vida pausado, ideal para quienes buscan contacto con la historia local y la naturaleza.
