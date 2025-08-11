Está cerca de Buenos Aires y se destaca su pastelería: el pueblito que te va a volver loco A solo tres horas de la Ciudad, este lugar combina tranquilidad rural, sabores caseros y propuestas culturales que la convierten en un destino ideal para un fin de semana. Por







Islas es un pequeño pueblo bonaerense que combina tranquilidad rural, pastelería casera y actividades culturales. Guido Rodríguez

A tan solo tres horas de la Ciudad de Buenos Aires, Islas se presenta como un destino perfecto para quienes buscan alejarse del ruido y la rutina. Con apenas seis familias residentes, este pequeño pueblo ofrece una experiencia auténtica, marcada por su pastelería casera, sus paisajes de campo y una notable oferta cultural.

Su renacimiento comenzó en 2015, cuando la fundación del Centro Cultural transformó la antigua estación de tren en un punto de encuentro para los vecinos. Desde entonces, Islas pasó de ser un lugar casi olvidado a un rincón con identidad propia, ideal para escapadas en pareja, en familia o con amigos.

Entre sus atractivos se encuentran las cercanas aguas termales, que completan la propuesta de descanso en un entorno natural. Caminar por sus calles de tierra, detenerse a charlar con los pobladores y disfrutar de sus recetas dulces son parte del encanto que atrapa a quienes lo visitan.

Islas Sus calles de tierra y el paisaje de campo invitan a recorrerlo sin apuro. Pueblos y Ciudades Dónde queda Islas Este pintoresco pueblo bonaerense se encuentra en el partido de 25 de Mayo. Su ubicación estratégica lo convierte en un destino accesible para quienes viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y buscan una escapada corta. El entorno, rodeado de campos y cielos abiertos, invita a disfrutar de un ritmo de vida pausado.

Qué puedo hacer en Islas El Centro Cultural de Islas es el corazón de la vida social y artística local. Allí se desarrollan talleres, peñas y celebraciones, siendo la más importante la fiesta de marzo, que reúne música en vivo, danzas folclóricas y platos típicos. La pastelería local es otro imperdible, con recetas transmitidas de generación en generación y un ambiente cálido que invita a quedarse.