19 de mayo de 2026 Inicio
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Aumentó más de un 30% la cantidad de locales vacíos en la Ciudad

Un informe de la Cámara Argentina de Comercio relevó cerca de 300 locales en venta, alquiler o cerrados en los principales corredores comerciales porteños.

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Crece la cantidad de locales vacíos en la Ciudad: aumentó más de 30% en un año

Un informe elaborado por la Cámara Argentina de Comercio informó que durante el bimestre marzo-abril del 2026 hubo 277 locales comerciales sin actividad, lo que representó una suba del 30,7% interanual.

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En comparación con el primer bimestre del año, la cifra registró una leve reducción del 2,5%, ya que entonces se habían contabilizado 284 locales.

El informe también marcó diferencias según el destino de los inmuebles. Los locales ofrecidos en alquiler fueron los que registraron el mayor aumento: crecieron un 102,2% en relación con marzo-abril del año pasado y además avanzaron un 5,7% frente al bimestre previo.

En cambio, la cantidad de espacios puestos a la venta siguió una tendencia opuesta. En este caso, se verificó una caída del 27,8% frente a la medición anterior y una disminución del 40,9% respecto del mismo período de 2025.

La CAC realiza este seguimiento desde 2014 sobre las principales avenidas y zonas comerciales porteñas para monitorear el nivel de actividad y la dinámica inmobiliaria del sector.

Al analizar el comportamiento por zonas, el estudio mostró una reducción de locales inactivos en las avenidas Rivadavia, Corrientes y Avellaneda. En contraste, la vacancia comercial se incrementó en la peatonal Florida y también en las avenidas Pueyrredón, Santa Fe, Córdoba y Cabildo.

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