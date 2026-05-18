Triple lesbicidio en Barracas: inició un juicio histórico contra Justo Fernando Barrientos

A las 9:30 comenzó el proceso judicial contra el hombre de casi 70 años por el lesbicidio de Pamela Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante. "La población lésbica no tiene un antecedente judicial así", remarcó la querella.

Este lunes inició el juicio oral contra Justo Fernando Barrientos por el lesbicidio de Pamela Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante ocurrido hace dos años, también en mayo. La sobreviviente del ataque con fuego, Sofía Riglos Castro, se presentó como querella por su novia Andrea. Los jueces Juan Manuel Grangeat y Adrián Pérez Lance y la jueza Cinthia Oberlander definirán si la Justicia reconoce que se trató de un crimen agravado por el odio o no.

"En lo que es personas trans hay antecedentes, como el fallo de Tehuel (de la Torre) en provincia de Buenos Aires y en la causa de Diana Sacayán también se estuvo discutiendo lo mismo, pero en lo que es lesbicidio no. Esa es la mayor importancia de la búsqueda de este precedente, la población lésbica no tiene un antecedente similar", explicó a C5N la abogada Samanta Pedrozo, parte de la querella en representación de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT).

Embed - Triwe Warriache on Instagram: "COMIENZA el JUICIO ORAL por el TRIPLE LESBICIDIO! Jornada de lucha en plaza tribunales (CABA) 18 de mayo de 9 a 18hs. Radio abierta, artistas, lecturas, deportes Este 18 de mayo inicia el juicio oral en Tribunales por el triple lesbicidio de Barracas. El 6 de mayo de 2024 en el barrio de Barracas, Pamela, Roxana, Andrea y Sofía, compartían un cuarto de hotel. Aunque pequeño, conformaron una comunidad amorosa de cuatro lesbianas sobreviviendo a la crisis habitacional que se atraviesa en la Ciudad de Buenos Aires, una crisis que a la población más vulnerabilizada impacta de un modo más cruel. En esa madrugada, fueron atacadas mientras dormían. Fernando Barrientos, vecino de enfrente que las había amenazado en reiteradas ocasiones, arrojó premeditadamente una bomba molotov provocando una masacre misógina y lesboodiante sin precedentes en nuestro país. Solo Sofía sobrevivió, enfrentando aún los efectos físicos de las quemaduras y los emocionales de perder a la familia que armó con su pareja y sus amigas, sin que haya un alto a la discriminación o una respuesta social al odio. Fue la lucha articulada la que impidió que este crimen quede como efecto de un “incendio accidental”, a pesar de la premura por borrar las evidencias. Se demostró la intencionalidad. ¡No fue el fuego, fue el odio! Se peleó durante meses para lograr una querella colectiva que debió llegar a casación penal para ser admitida. Hoy, de cara al juicio oral, necesitamos de la fuerza colectiva, con acompañamiento y visibilización de este caso, porque en él se cristaliza el odio que se quiere naturalizar, no solo hacia las lesbianas. Hoy necesitamos de todos los feminismos y transfeminismos, las organizaciones de la diversidad, de derechos humanos, de los movimientos estudiantiles y populares. SIGUE EN COMENTARIOS Texto por @coordilesbicidiosnuncamas #justiciaesquenopasenuncamas #fuetriplelesbicidio #justiciaporpamelaroxanaandrea #lesbianas #reparacion"

Barrientos está imputado por "homicidio triplemente agravado por haber sido cometido con un medio idóneo para generar peligro común, por haber sido cometido con alevosía y ensañamiento y por haber sido cometido con odio" y esperó el juicio detenido de forma preventiva en Complejo Penitenciario de Ezeiza . La pena más alta para este crimen es la prisión perpetua, según el artículo 80 del Código Penal.

Si la calificación del odio se mantiene en su condena, implicaría "la apertura de un camino para otros casos de iguales características", señaló Pedrozo, y recordó el intento de lesbicidio que ocuriró en Cañuelas en 2025, que llegó a juicio y también la tiene como abogada querellante.

Reclamo por Justicia en Santa Fe triple lesbicidio Reclamo en Santa Fe por el triple lesbicidio.

"Tener el precedente del triple lesbicidio en Barracas implicaría llegar a otros casos con esa seguridad de poder decirle a la Justicia: 'Mirá, la Justicia misma en este caso tuvo en cuenta estos elementos, estos argumentos y aplicó el agravante', y es mucho más fácil plantearlo que cuando no tenés ese precedente", sostuvo la representante de la FALGBT.

Como Barrientos tiene casi 70 años, al cumplirlos podrá pedir prisión domiciliaria, a lo que Pedrozo adelantó: "Cuando nos notifiquen que Barrientos solicita algún beneficio, nos vamos a oponer".

Cómo será el juicio oral contra Juan Fernando Barrientos

El juicio oral se realizará a lo largo de tres meses en el Tribunal en lo Criminal N°5 de la Ciudad de Buenos Aires presidido por Pérez Lance; el fiscal a cargo es Juan Manuel Fernández Buzzi y el abogado defensor es el letrado de la Defensoría Pública Oficial N°12 Ricardo Antonio Richiello. Por el lado de la querella, además de Pedrozo, se presentan la abogada Luciana Sánchez en representación de Sofía y la Defensoría Pública de Víctima, en nombre del hermano de Pamela y el hijo de Roxana.

"Se sabe que son jueces condenadores, bastante punitivistas. En lo que es perspectiva de género aparentemente vienen bien, no tienen algún precedente importante, pero en los juicios comunes diarios que involucran violencia de género y demás suelen mostrar perspectiva de género", apuntó la abogada de la FALGBT.

Todas las partes fueron citadas para seis audiencias, contando la de este lunes: 18 de mayo, 22 de mayo, 8 y 10 de junio, 29 de junio y el 1° de julio. Sin embargo, puede llegar a extenderse alguna jornada más si la generación y presentación de pruebas así lo requiriera.

Está previsto que declaren policías, bomberos, médicos, expertos en criminalística, las personas que estaban en la pensión y expertas "que van a hablar de la importancia de los elementos en un crimen de odio". Sofía no declaró durante la etapa de instrucción a cargo del Juzgado N°14, por lo que no se espera que lo haga en esta etapa, pero dependerá del rumbo que tome el juicio. Por las características propias del proceso judicial penal, declarar la expondría a la posibilidad de ser interrogada por la defensa de Barrientos.

La audiencia de este lunes, la de los alegatos y la de la lectura de la sentencia serán transmitidas de forma pública a pedido de la FALGBT por el "interés colectivo y social" que generó el caso. Se podrá seguir cada instancia desde el canal de YouTube "Poder Judicial de la Nación - Videoconferencias" bajo el título "Causa Justo Fernando Barrientos".

Cómo fue el crimen de Pamela, Roxana y Andrea

El lunes 6 de mayo de 2024 Barrientos, de 67 años, atacó con una bomba molotov a las dos parejas de lesbianas, de alrededor de 50 años, que dormían en la pieza del hotel en Olavarría al 1621. El vecino de la pensión también intentó impedir que salieran de la habitación para escapar del fuego.

Pamela y su novia, Roxana, fallecieron en el Hospital del Quemado tras el ataque. Andrea y su novia, Sofía, fueron trasladadas al Hospital Penna donde la primera falleció seis días después y la segunda sobrevivió, pero permaneció varias semanas internada. Las que originalmente compartían habitación eran Pamela y Roxana, mientras que Andrea y Sofía habitaban el cuarto con ellas de forma temporal. El agresor también alquilaba una pieza en la pensión y ya había agredido verbalmente a las cuatro, con las que compartía baño y cocina, al igual que el resto de los inquilinos.

Embed - Asamblea Barracas on Instagram: "A dos años del triple lesbicidio decimos ¡JUSTICIA POR PAMELA, ANDREA Y ROXANA! ¡REPARACIÓN PARA SOFIA! EL ESTADO ES RESPONSABLE El 18 de mayo, todes a Tribunales. FUE LESBICIDIO!" View this post on Instagram

"Él ya las había amenazado una vez. Fue en la última Navidad. Les dijo que las iba a matar a las dos (Pamela y Mercedes) y mirá lo que pasó ahora", había contado a la agencia Presentes el vendedor ambulante Diego Hernán Britez hace dos años. El vecino mencionó que Barrientos ya había tenido "problemas" con un hombre gay que terminó abandonando el hotel y sobre Pamela y Roxana enumeró: "Ellas llamaron a la Policía una vez y entiendo que lo habían denunciado. Él les decía 'engendros' por su condición sexual. Les decía 'tortas', 'gorda sucia'".

Siete meses después del ataque, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario N°23 determinó que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debía garantizar a Sofía "el acceso a una vivienda en condiciones dignas, incluyéndola en un programa habitacional que le permita atender el valor actual del mercado". El juez Francisco Javier Ferrer consideró probada la situación de vulnerabilidad de la demandante derivada de la desigualdad que enfrentan las personas LGBTIQ+ en el acceso a la vivienda.

Embed - Colectivo YoNoFui on Instagram: " Mientras todo explota, se cierra o se privatiza, y más de 8 mil personas viven en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires, nosotres seguimos luchando y apostando a las experiencias comunitarias y colectivas. En este contexto de naturalización de las prácticas fascistas y de total arrasamiento, que impacta directamente sobre las vidas de quienes habitamos estos colectivos, decidimos abrir una casa transfeminista para componer una vida común. En la casa conviviremos 8 compañeres de YoNoFui y No Tan Distintes y habrá espacio disponible para contener situaciones de emergencia. Decidimos llamarla Casa Andrea, porque hace al tejido de nuestra memoria transfeminista, que reclama recordar a nuestres compañeres, homenajearles, tenerlas presentes cada día de nuestra lucha. Andrea es Andrea la Chucky Zapata: compañera de NTD que vivió en Casa Leonor hasta el fin de sus días. Andrea es Andrea Amarante víctima del lesbicidio de Barracas, cuya compañera Sofi, sobreviviente de la masacre y compañera de YoNoFui, vivirá en esta casa. Andrea son todas las Andreas, todes les compañeres que están en situación de calle, en las cárceles, en instituciones de encierro, o que han transitado estas experiencias. Andrea es también los otros nombres que hacen a la lucha, como Pamela y Roxana, también víctimas del lesbicidio; como Mabel, la dueña de esta casa, que en cuanto supo de nuestras experiencias y búsquedas no dudó en segundearnos; como Lohana, Diana, Norita que hicieron que todo esto sea posible. Pensamos Casa Andrea como refugio ante tanta hostilidad, como posibilidad de construir nuestros modos de vidas, como contraofensiva a la violencia cotidiana, como acto de resistencia al avasallamiento, a la crueldad y el odio que intenta eliminar nuestras existencias, como evidencia concreta y vital de que acá estamos los transfeminismos y feminismos populares. Esta es nuestra casa, esta es la historia que estamos escribiendo. No nos han vencido: a la calle y a la cárcel no volvemos NUNCA MÁS. @yonofui @notandistintes_ @cooperativayonofui @bell.yonofui @enetedeproducciones @abduciendoediciones" View this post on Instagram

También a fines de 2024 se habilitó Casa Andrea, una casa colectiva en memoria de la novia de Sofía, gestionada por las organizaciones No Tan Distintes y Yo No Fui. La sobreviviente vive allí desde entonces, pero tiene la intención de alquilar sola otro hogar con lo que cobra por el amparo habitacional, según publicó Página 12.

A lo largo de estos dos años, Lesbianes Autoconvocades por la Masacre de Barracas, la Coordinadora Lesbicidios Nunca Más y otras organizaciones lésbicas, como Sueños de Mariposas, organizaron marchas para mantener vivo el reclamo de justicia. En las semanas previas al juicio hicieron asambleas abiertas para determinar cómo acompañar el proceso judicial que comenzó este lunes.