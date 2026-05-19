La Ciudad financiará la atención médica de los vecinos en el Hospital de Clínicas de la UBA

El Gobierno porteño formalizó un acuerdo con la Universidad de Buenos Aires para financiar la atención médica de vecinos con domicilio en la Ciudad que no tengan obra social ni prepaga y se atiendan en el Hospital de Clínicas.
A través de un acuerdo con la UBA, se ofrecerán servicios de guardia general, diagnóstico por imágenes, hemoterapia, internaciones no programadas, clínica médica, terapia intensiva y unidad coronaria a aquellos porteños que no cuenten con obra social ni prepaga.
El Gobierno porteño formalizó un acuerdo con la Universidad de Buenos Aires para financiar la atención médica de vecinos con domicilio en la Ciudad que no tengan obra social ni prepaga y se atiendan en el Hospital de Clínicas.
El acuerdo incluye servicios de guardia general, diagnóstico por imágenes, hemoterapia, internaciones no programadas, clínica médica, terapia intensiva y unidad coronaria, según se informó a través de un comunicado.
"La medida se enmarca en la decisión de fortalecer el sistema de salud de la Ciudad con prioridad para los porteños y una inversión histórica en obras", concluye el texto.
El acuerdo fue firmado por el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri; el rector de la UBA, Ricardo Gelpi; el ministro de Salud porteño, Fernán Quiros, y el director del Hospital de Clínicas, Marcelo Melo.
Hace unas semanas, el Gobierno porteño había informado sobre la financiación de un plan de infraestructura sanitaria con los fondos que recupera por la atención a pacientes extranjeros, afiliados a obras sociales y beneficiarios de prepagas en sus hospitales públicos.