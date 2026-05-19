La Ciudad financiará la atención médica de los vecinos en el Hospital de Clínicas de la UBA A través de un acuerdo con la UBA, se ofrecerán servicios de guardia general, diagnóstico por imágenes, hemoterapia, internaciones no programadas, clínica médica, terapia intensiva y unidad coronaria a aquellos porteños que no cuenten con obra social ni prepaga. Por Agregar C5N en









El Gobierno de la Ciudad y la UBA firmaron el acuerdo. Prensa GCBA

El Gobierno porteño formalizó un acuerdo con la Universidad de Buenos Aires para financiar la atención médica de vecinos con domicilio en la Ciudad que no tengan obra social ni prepaga y se atiendan en el Hospital de Clínicas.

El acuerdo incluye servicios de guardia general, diagnóstico por imágenes, hemoterapia, internaciones no programadas, clínica médica, terapia intensiva y unidad coronaria, según se informó a través de un comunicado.

"La medida se enmarca en la decisión de fortalecer el sistema de salud de la Ciudad con prioridad para los porteños y una inversión histórica en obras", concluye el texto.

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