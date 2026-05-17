Bad Bunny publicó un mensaje muy especial dedicado a la Argentina: "Te amo desde la primera vez que te visité"

A tres meses de sus conciertos en el estadio River Plate, el cantante puertorriqueño compartió fotos de su última visita al país y resaltó la "intensidad y energía inigualable" del país.

Bad Bunny repasó su estadía en la Ciudad de Buenos Aires la semana de febrero que visitó Argentina para realizar sus tres shows en el estadio River Plate . " Te amo desde la primera vez que te visité ", reconoció el artista puertorriqueño y resaltó la "intensidad y energía inigualable" del país .

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"Siempre serás una parte fundamental de mi historia y siempre estaré agradecido con la forma en que me has querido y abrazado ", remarcó el cantante en el texto con el que acompañó una de esas imágenes y, sobre su última visita, describió: "Esta fue una vez más en la que me sorprendes y me das lo mejor de ti".

El Conejo Malo acompañó algunas imágenes con Adiós de Gustavo Cerati , Luna tucumana de Atahualpa Yupanqui y Corazón contento de Palito Ortega . Las fotos que compartió ilustran las salidas culturales que realizó entre los tres conciertos que brindó y que contaron con la presencia de artistas nacionales.

Sin embargo, en la primera visita de Bad Bunny a Argentina , el cantante recorrió distintos boliches del conurbano bonaerense para darse a conocer en 2017, un año antes de ganar el Grammy Latino a Mejor álbum de música urbana con X 100pre y entrar en la lista de los 500 mejores álbumes musicales de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone.

Hace nueve años, el cantante puertorriqueño realizó 13 presentaciones en apenas cuatro días solo para darse a conocer . Pasó por Pinar de Rocha, en Ramos Mejía, y otros boliches de Quilmes, Palermo, Congreso, Pompeya y La Plata.

Bad Bunny en Pinar de Rocha Bad Bunny en Pinar de Rocha en Ramos Mejía en 2017.

Cómo fueron los shows de Bad Bunny en Argentina

Bad Bunny se despidió de River tras una serie de recitales a estadio lleno y decepcionó a sus fanáticos, pero también se mostró bien acompañado sobre el escenario en cada una de las presentaciones. Este domingo no fue la excepción: La Casita estuvo lleno de famosos que no quisieron perderse nada.

Frente a 80.000 espectadores por jornada, el artista puertorriqueño se dio el lujo de combinar grandes producciones, invitados sorpresas con quienes cantó, pero también invitó a otras “caras conocidas” para bailar y que se lleve todas las miradas del Monumental y en redes sociales.

Cuando comenzó a cantar Tití me preguntó en la última función, del domingo 15 de febrero, producto de su última presentación de su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour en Argentina, apareció Wanda Nara y se la vio bailando junto al artista internacional, pero no fue la única figura argentina disfrutando del recital.

Pero también estuvieron figuras como Lali Espósito, quien después de su actuación en el Coskín Rock volvió a Buenos y fue ovacionada por el público, Nicki Nicole, que suma energía al set urbano, LuckRa, Thiago PZK y hasta Yami Safdie.

Además, el rapero Eladio Carrión apareció en el escenario para interpretar junto a Bad Bunny temas como THUNDER Y LIGHTNING, Kemba Walker y Coco Chanel, este último hit como sorpresa y no incluida originalmente en el setlist.