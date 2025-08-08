Turismo en Argentina: el pueblo con nombre llamativo, paisajes de montaña y tradiciones locales

Argentina promueve circuitos alternativos que conectan a los viajeros con la naturaleza y las tradiciones locales del país.

Entre los destinos del norte de Argentina que despiertan el interés del turismo cultural y natural, Londres, Catamarca destaca por su nombre singular y su valor patrimonial. Fundado en el siglo XVI, este pequeño pueblo combina paisajes de montaña, ríos cristalinos y una herencia histórica que incluye ruinas incas.

Aunque su nombre remita directamente a la capital del Reino Unido, la historia de Londres en Catamarca se remonta a la época de la colonización española. Su fundación en 1558, en honor a la reina María Tudor, lo posiciona como uno de los asentamientos más antiguos del país , con más de cuatro siglos de historia documentada.

El entorno geográfico es otro de sus grandes atractivos. Situado entre la cordillera del Ambato y el cauce del río Quimivil , Londres ofrece un ambiente donde la naturaleza se expresa a través de senderos, vegetación autóctona y aguas que invitan al descanso y la exploración.

Ubicado al oeste de la provincia de Catamarca , Londres se encuentra a pocos kilómetros de Belén , lo que lo convierte en una parada clave dentro del circuito turístico del noroeste argentino. Su accesibilidad y su historia colonial lo posicionan como un sitio de interés para quienes buscan experiencias auténticas y paisajes fuera del circuito masivo.

Uno de los principales puntos turísticos del pueblo es El Shincal de Quimivil , un complejo arqueológico considerado entre los más importantes del país. Antiguo centro administrativo del Imperio Inca, conserva plazas ceremoniales, caminos empedrados y plataformas de observación que permiten dimensionar su magnitud.

A su vez, Londres ofrece diversas actividades vinculadas a la naturaleza. Las caminatas, cabalgatas y paseos en bicicleta permiten descubrir el paisaje serrano. Para quienes prefieren el descanso, el río Quimivil se convierte en un espacio ideal para disfrutar en familia. La gastronomía catamarqueña, con platos tradicionales como tamales, empanadas y cabrito, puede saborearse en hosterías o ferias locales que mantienen viva la identidad regional.

Otra propuesta imperdible es recorrer el circuito de artesanos, donde se pueden encontrar tejidos, cerámicas y objetos de cuero realizados con técnicas ancestrales. Estas producciones, muchas de ellas realizadas en telar criollo, reflejan el trabajo comunitario y el legado cultural de la región, convirtiéndose en recuerdos únicos del paso por Londres.

Cómo llegar a Londres, Catamarca

Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la forma más directa de llegar a Londres, Catamarca, es en avión hasta San Fernando del Valle de Catamarca y, desde allí, continuar por vía terrestre. Otra alternativa es viajar en micro hasta Belén, con servicios que parten desde Retiro y hacen escalas en distintas ciudades del noroeste. Para quienes opten por el auto, el recorrido abarca más de 1.200 kilómetros y atraviesa provincias como Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán, con un tiempo estimado de viaje de entre 16 y 18 horas.

Desde la capital catamarqueña, Londres se encuentra a unas cuatro horas de viaje por las rutas nacionales 38 y 40, que ofrecen paisajes serranos y trayectos en buen estado. Quienes arriben a Belén, a solo 15 kilómetros, pueden acceder fácilmente a Londres por un camino totalmente asfaltado, lo que facilita la conexión tanto en vehículos particulares como mediante excursiones o servicios locales.