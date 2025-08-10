10 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Turismo en Argentina: el pueblito oculto con montañas y aguas termales

Ubicado en Santiago del Estero, esta pequeña localidad ofrece paisajes hermosos y actividades de todo tipo.

Por
Dónde queda este impresionante destino oculto.

Dónde queda este impresionante destino oculto.

ZONA NORTE HOY

A la hora de hacer un viaje, Argentina cuenta con miles de destinos turísticos que le compiten a cualquier lugar del mundo. Desde montañas hasta playas, el país está plagado de destinos que destacan por sus hermosos paisajes, por su increíble propuesta gastronómica o por sus actividades.

Este pueblo está rodeado por paisajes de ensueño.
Te puede interesar:

Está cerca de Buenos Aires y es un destino mágico para conocer en agosto 2025

Uno de ellos es Villa La Punta, un fascinante pueblo oculto que está rodeado de un entorno natural especial. Asimismo, llama la atención por sus yacimientos arqueológicos que dan una muestra de la presencia de poblaciones prehispánicas. Sus actividades tienen que ver principalmente con la historia, la naturaleza y el deporte.

Uno de los momentos destacados en la historia de esta localidad fue la construcción del ferrocarril, que en su momento conectó a muchas localidades de la región y ayudó a que la misma tuviera más movimiento. Sin embargo, con el paso del tiempo y el cierre de esas líneas, Villa La Punta volvió a quedar aislada. Actualmente, es un tesoro oculto que pocos encuentran, pero cuyos paisajes y entorno lo hacen un destino único.

Villa la Punta

Dónde queda Villa La Punta

Villa La Punta se encuentra en el departamento Choya de la provincia de Santiago del Estero. La localidad está situada sobre la Ruta Provincial 24, a 80 kilómetros al este de la ciudad de Frías y a solo 5 kilómetros de Estación La Punta.

Qué puedo hacer en Villa La Punta

  • Naturaleza y atractivos: las aguas termales son uno de los puntos fuertes de este pueblo. Asimismo, destacan las quebradas de La Chilca, Calapuchín, Pérez y Pozo de Leiva, paradas que no pueden faltar en el recorrido. Todos estos puntos están al mismo tiempo rodeados por las inmensas montañas que nunca dejan de sorprender.
  • Deportes: en esta localidad se pueden realizar diferentes actividades deportivas, como mountain bike, en circuitos técnicos reconocidos a nivel nacional, trekking y senderismo por las diferentes quebradas de la zona, así como también participar en competencias deportivas como "La Vuelta de Maquijata", que recorre 70 kilómetros de cerros y ripio.
  • Gastronomía: existen muchos sitios que ofrecen una verdadera experiencia culinaria nacional, con clásicos como las jugosas empanadas salteñas, el chivito asado y las reconocidas rosquitas dulces que son tradición en la zona.
Villa la Punta

Cómo llegar a Villa La Punta

Para llegar a Villa La Punta se debe tomar la Ruta Provincial 24, que conecta la localidad con la ciudad de Frías. Este es un acceso sencillo y está bien señalizado. La estación de tren más cercana es Estación La Punta, que se encuentra a solo 5 kilómetros del pueblo. Por otra parte, se recomienda moverse en auto para tener más libertad a la hora de recorrer la zona.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Amboy tiene todos los ingredientes que suele ofrecer Córdoba: sol, sierras, ríos y tranquilidad.

Viajar a Córdoba: así es el pueblito detenido en el tiempo que te vuela la cabeza

Qué se puede hacer en este tranquilo pueblo cercano a Buenos Aires.

Tiene túneles, glamping y comidas al disco: la escapada cerca de Buenos Aires perfecta

A poco más de una hora de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra un pueblo que quedó olvidado cuando cerraron la línea de tren.

Turismo en Argentina: el pueblito escondido donde se puede descansar como en ningún otro lado

Entre capillas, miradores, senderos serranos y artesanos, Villa Giardino construyó su identidad

Viajar a Córdoba: este pueblito parece que sacó su paisaje de un cuento de hadas

Dónde queda este precioso destino cercano a CABA.

La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblito lindo con feria artesanal para recorrer

De qué se trata esta imperdible actividad.

Qué hacer gratis en Buenos Aires: el paseo en tranvía que se puede hacer todos los sábados

Rating Cero

Tini no sólo volvió con De Paul, sino que también pasó de nuevo por la peluquería para cambiar su imagen.

La impresionante transformación de Tini Stoessel tras su reconciliación con Rodrigo De Paul

Marvel Studios prepara un giro espectacular en su universo cinematográfico con el regreso de figuras icónicas. 

Spider-Man: Brand New Day comenzó su rodaje: cuáles son las estrellas de Marvel que acompañan a Tom Holland

Las producciones europeas ganan terreno en Netflix y Cassandra es uno de los mejores ejemplos de 2025.
play

Está en Netflix, tiene solo 6 capítulos y no te va a dejar dormir

Esta serie tiene muchas escenar de amor y pasión.
play

Está en Netflix y es la serie más prohibida de todas: tiene escenas muy subidas de tono

play

Gabriela Acher: "El humor existe para descomprimir el dolor de la existencia"

play

Coco Sily en TVR: "Cómo dormís después de votar en contra de los jubilados, discapacitados y el Garrahan"

últimas noticias

El consumo sigue sin repuntar en las capas bajas y medias.

Sigue la crisis: las ventas minoristas pyme bajaron 2% interanual en julio

Hace 4 minutos
Peñaron ganó el clásico uruguayo 3 a 0 frente a Nacional, lo que desató el supuesto enfrentamiento

Violencia en el fútbol uruguayo: un policía mató a dos hinchas de Nacional tras el clásico contra Peñarol

Hace 18 minutos
play

Detuvieron a un falso inspector de ARCA: extorsionaba comerciantes y se llevaba electrodomésticos

Hace 24 minutos
Este futbolista hizo toda su carrera en el fútbol mexicano.

El futbolista con antecedentes polémicos: preso por secuestros y sancionado por dopaje

Hace 35 minutos
Este pueblo está rodeado por paisajes de ensueño.

Está cerca de Buenos Aires y es un destino mágico para conocer en agosto 2025

Hace 44 minutos