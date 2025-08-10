Turismo en Argentina: el pueblito oculto con montañas y aguas termales Ubicado en Santiago del Estero, esta pequeña localidad ofrece paisajes hermosos y actividades de todo tipo. Por







Dónde queda este impresionante destino oculto. ZONA NORTE HOY

A la hora de hacer un viaje, Argentina cuenta con miles de destinos turísticos que le compiten a cualquier lugar del mundo. Desde montañas hasta playas, el país está plagado de destinos que destacan por sus hermosos paisajes, por su increíble propuesta gastronómica o por sus actividades.

Uno de ellos es Villa La Punta, un fascinante pueblo oculto que está rodeado de un entorno natural especial. Asimismo, llama la atención por sus yacimientos arqueológicos que dan una muestra de la presencia de poblaciones prehispánicas. Sus actividades tienen que ver principalmente con la historia, la naturaleza y el deporte.

Uno de los momentos destacados en la historia de esta localidad fue la construcción del ferrocarril, que en su momento conectó a muchas localidades de la región y ayudó a que la misma tuviera más movimiento. Sin embargo, con el paso del tiempo y el cierre de esas líneas, Villa La Punta volvió a quedar aislada. Actualmente, es un tesoro oculto que pocos encuentran, pero cuyos paisajes y entorno lo hacen un destino único.

Villa la Punta Nuevo Diario web Dónde queda Villa La Punta Villa La Punta se encuentra en el departamento Choya de la provincia de Santiago del Estero. La localidad está situada sobre la Ruta Provincial 24, a 80 kilómetros al este de la ciudad de Frías y a solo 5 kilómetros de Estación La Punta.

Qué puedo hacer en Villa La Punta Naturaleza y atractivos : las aguas termales son uno de los puntos fuertes de este pueblo. Asimismo, destacan las quebradas de La Chilca, Calapuchín, Pérez y Pozo de Leiva, paradas que no pueden faltar en el recorrido. Todos estos puntos están al mismo tiempo rodeados por las inmensas montañas que nunca dejan de sorprender.

Deportes: en esta localidad se pueden realizar diferentes actividades deportivas, como mountain bike, en circuitos técnicos reconocidos a nivel nacional, trekking y senderismo por las diferentes quebradas de la zona, así como también participar en competencias deportivas como "La Vuelta de Maquijata", que recorre 70 kilómetros de cerros y ripio.

Gastronomía: existen muchos sitios que ofrecen una verdadera experiencia culinaria nacional, con clásicos como las jugosas empanadas salteñas, el chivito asado y las reconocidas rosquitas dulces que son tradición en la zona.