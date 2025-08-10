Turismo en Argentina: el pueblito oculto con montañas y aguas termales

A la hora de hacer un viaje, Argentina cuenta con miles de destinos turísticos que le compiten a cualquier lugar del mundo. Desde montañas hasta playas, el país está plagado de destinos que destacan por sus hermosos paisajes, por su increíble propuesta gastronómica o por sus actividades.
Uno de ellos es Villa La Punta, un fascinante pueblo oculto que está rodeado de un entorno natural especial. Asimismo, llama la atención por sus yacimientos arqueológicos que dan una muestra de la presencia de poblaciones prehispánicas. Sus actividades tienen que ver principalmente con la historia, la naturaleza y el deporte.
Uno de los momentos destacados en la historia de esta localidad fue la construcción del ferrocarril, que en su momento conectó a muchas localidades de la región y ayudó a que la misma tuviera más movimiento. Sin embargo, con el paso del tiempo y el cierre de esas líneas, Villa La Punta volvió a quedar aislada. Actualmente, es un tesoro oculto que pocos encuentran, pero cuyos paisajes y entorno lo hacen un destino único.
Villa la Punta
Dónde queda Villa La Punta
Villa La Punta se encuentra en el departamento Choya de la provincia de Santiago del Estero. La localidad está situada sobre la Ruta Provincial 24, a 80 kilómetros al este de la ciudad de Frías y a solo 5 kilómetros de Estación La Punta.
Cómo llegar a Villa La Punta
Para llegar a Villa La Punta se debe tomar la Ruta Provincial 24, que conecta la localidad con la ciudad de Frías. Este es un acceso sencillo y está bien señalizado. La estación de tren más cercana es Estación La Punta, que se encuentra a solo 5 kilómetros del pueblo. Por otra parte, se recomienda moverse en auto para tener más libertad a la hora de recorrer la zona.