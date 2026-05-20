21 de mayo de 2026 Inicio
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La Variante: ajedrez "cara a cara" y piano en vivo para un nuevo espacio cultural de Buenos Aires

El próximo 25 de mayo se realizará la primera edición de un encuentro que busca conectar el juego online con la tradición de los cafés porteños, combinando mesas abiertas, música en vivo y gastronomía típica.

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El primer encuentro se realizarà este 25 de mayo.

El primer encuentro se realizarà este 25 de mayo.

El próximo 25 de mayo, la Ciudad de Buenos Aires sumará una nueva propuesta cultural con el lanzamiento de La Variante, un encuentro que busca trasladar la experiencia del ajedrez virtual al plano físico y presencial. La primera edición de este evento se llevará a cabo entre las 11 y las 19 horas en el espacio ubicado en Jaramillo 3767, con el objetivo de generar un punto de encuentro natural y descontracturado para aficionados y profesionales del juego.

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La iniciativa rescata elementos tradicionales de la identidad porteña, inspirándose en las históricas dinámicas de los cafés, las plazas y los clubes de barrio, donde las partidas entre desconocidos solían extenderse durante tardes enteras. Con el propósito de tender puentes entre las distintas generaciones de jugadores, la jornada contará con mesas abiertas al público, partidas simultáneas, la presencia de maestros invitados y la colaboración de diversos clubes de ajedrez de la región.

Asimismo, la propuesta incluye una dimensión histórica mediante la exhibición de ejemplares de la revista El Ajedrez Argentino, una publicación fundamental para comprender el desarrollo de este deporte en el país.

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La ambientación sonora se perfila como un componente central de la jornada, distanciándose del formato de concierto tradicional. Un piano en vivo y diversos músicos invitados interpretarán un repertorio de jazz, música académica y otros géneros, seleccionado a partir de compositores que compartieron históricamente la pasión por el tablero.

De este modo, la música funcionará como un telón de fondo diseñado para acompañar el desarrollo de las partidas, la conversación y la gastronomía típica, que para esta fecha patria incluirá opciones como locro, empanadas, pastelitos, bondiola y choripán, además de servicio de cafetería.

La organización ha enfatizado el carácter inclusivo y accesible de la convocatoria, la cual no requiere inscripción previa ni un nivel técnico específico. El evento está diseñado tanto para Grandes Maestros como para principiantes, usuarios de plataformas online que nunca han utilizado un tablero físico, familias y personas que simplemente deseen asistir como espectadores o escuchar música. Los organizadores garantizarán la disponibilidad de tableros y relojes para los asistentes, quienes podrán participar por lapsos breves o permanecer durante toda la extensión de la jornada.

Esta primera edición del 25 de mayo constituirá el puntapié inicial de un proyecto cultural que prevé la realización de nuevos encuentros a lo largo del año.

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