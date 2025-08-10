Los mejores 2 lugares de Buenos Aires para tomar tragos deliciosos Ubicados en Palermo y Retiro, estos dos sitios ofrecen una selección cuidada de bebidas que son irresistibles. Por







Estos dos sitios son ideales para tomar unos buenos tragos. Instagram @ekeko.cafeyvino

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con miles de propuestas gastronómicas, que van desde lo más clásico hasta experiencias excéntricas. Sin embargo, uno de los circuitos con menos luces es el de los tragos, aunque el territorio porteño ostenta sitios de primera calidad para visitar.

Los bares especializados en tragos son muy diferentes a cualquier otro lugar. Acá se valora más allá de la propia bebida, se debe servir una experiencia. Es por eso que entran en juego la creatividad, la estética y los ingredientes para crear ambientes amenos para disfrutar de lo mejor de nuestra coctelería. En esta línea, existen dos que destacan por su impronta e increíble trabajo detrás de su carta.

Florería Atlántico “Somos los que amamos el vino y los cócteles, el mar y el fuego, las flores y la música, las ciudades y sus puertos, la Recoleta elegante y el Sur reo, los monstruos míticos y las leyendas por descubrir”. Así se lee la descripción tan mística como misteriosa de Florería Atlántico, un bar inaugurado en 2013 y que a día de hoy es uno de los más importantes del mundo.

Ubicado en Arroyo 872, una de las calles más coquetas del ya coqueto barrio de Retiro, este bar se encuentra sumergido en un amplio sótano que simula ser una tienda de flores en la superficie. Allí abajo se sirve una selección de los mejores cócteles del mundo, bajo la insignia del prestigioso bartender Renato “Tato" Giovannoni.

Florería atlantico2 Inout viajes Florería Atlántico fue galardonado en varias ocasiones, como mejor bar de América Latina y como uno de los mejores en todo el mundo. En la misma línea, Giovannoni fue elegido como el mejor barista del mundo en 2020. Los tragos, tan creativos como deliciosos, son imperdibles dentro de este circuito.