Los mejores 2 lugares de Buenos Aires para tomar tragos deliciosos

Ubicados en Palermo y Retiro, estos dos sitios ofrecen una selección cuidada de bebidas que son irresistibles.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con miles de propuestas gastronómicas, que van desde lo más clásico hasta experiencias excéntricas. Sin embargo, uno de los circuitos con menos luces es el de los tragos, aunque el territorio porteño ostenta sitios de primera calidad para visitar.

Los bares especializados en tragos son muy diferentes a cualquier otro lugar. Acá se valora más allá de la propia bebida, se debe servir una experiencia. Es por eso que entran en juego la creatividad, la estética y los ingredientes para crear ambientes amenos para disfrutar de lo mejor de nuestra coctelería. En esta línea, existen dos que destacan por su impronta e increíble trabajo detrás de su carta.

Florería Atlántico

“Somos los que amamos el vino y los cócteles, el mar y el fuego, las flores y la música, las ciudades y sus puertos, la Recoleta elegante y el Sur reo, los monstruos míticos y las leyendas por descubrir”. Así se lee la descripción tan mística como misteriosa de Florería Atlántico, un bar inaugurado en 2013 y que a día de hoy es uno de los más importantes del mundo.

Ubicado en Arroyo 872, una de las calles más coquetas del ya coqueto barrio de Retiro, este bar se encuentra sumergido en un amplio sótano que simula ser una tienda de flores en la superficie. Allí abajo se sirve una selección de los mejores cócteles del mundo, bajo la insignia del prestigioso bartender Renato “Tato" Giovannoni.

Florería Atlántico fue galardonado en varias ocasiones, como mejor bar de América Latina y como uno de los mejores en todo el mundo. En la misma línea, Giovannoni fue elegido como el mejor barista del mundo en 2020. Los tragos, tan creativos como deliciosos, son imperdibles dentro de este circuito.

Verne Club

Ubicado en Av. Medrano 1475, en el barrio de Palermo, Verne Club es una de las propuestas más originales dentro del mundo de la coctelería. Este bar rinde homenaje a la obra de Julio Verne, con una experiencia que combina elementos del pasado y los fusiona con su propia modernidad.

Su estética incluye sillones chesterfield de cuero, mesas de estilo victoriano y una decoración que evoca un antiguo hotel. El ambiente se completa con música jazz que contribuye a la inmersión dentro del lugar. La carta, por su parte, destaca por sus opciones de tapeo, ideal para combinar con un buen trago.

Los cócteles reflejan una idea de minimalismo, ya que cada uno solo está compuesto por tres ingredientes. Los tragos, todos de autor, funciona como el alma del bar, y permite disfrutar la singularidad de cada sabor, sin azúcares agregados. Destacan algunas bebidas como el Londres: Sbagliato Remix Vol.3, con Gin Heraclito London Dry, vermouth dry, Lunfa bitter rojo de ciruelas, shiso y co2, y el París: Toucher du bois, con Cognac Hennessy V.S., jugo crioconcentrado de manzana roja, Jerez palomino fino y cedrón.

