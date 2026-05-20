20 de mayo de 2026 Inicio
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Un reconocido sanatorio de Buenos Aires cerró una de sus áreas: los motivos

El histórico centro de salud privado decidió reorganizar sus especialidades médicas. Todos los detalles.

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El famoso sanatorio sufrió una reubicación de sus áreas 

El famoso sanatorio sufrió una reubicación de sus áreas 

Pixabay

Ante un escenario donde las familias planifican de manera diferente y los partos disminuyen, el Sanatorio Finochietto se vio obligado a reestructurar sus servicios para mantener la sustentabilidad. En este contexto, tomó la decisión de discontinuar las áreas de Obstetricia y Neonatología, priorizando áreas de alta demanda actual como la atención de adultos y la alta complejidad.

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Desde la dirección, explicaron que la medida responde al freno global en los nacimientos, el cual terminó por volver inviables dichos sectores. Para garantizar la continuidad de la atención, se activó un "protocolo de derivación" que distribuye a las familias afectadas hacia otras instituciones médicas de la Ciudad.

Las instalaciones que anteriormente correspondían al área de maternidad dentro del establecimiento ubicado sobre la avenida Córdoba se transformarán por completo. Esta infraestructura será reconvertida para incorporar salas de cirugía adicionales y nuevas Unidades de Cuidados Ambulatorios (UCAs), optimizando el espacio físico para responder a la creciente demanda médica actual.

En paralelo con esta reestructuración, la institución médica completó recientemente un plan de modernización tecnológica e infraestructura dentro de su sede de Palermo. Como parte de esta transformación, el establecimiento concretó la renovación de su centro quirúrgico mediante la incorporación de sistemas de cirugía robótica Da Vinci Xi y Mako SmartRobotics.

Sanatorio Finochietto

La baja natalidad en Argentina

A partir de 2014, la cantidad de nacimientos en Argentina sufrió un fuerte desplome. Si bien esta tendencia se replica a nivel global, se convirtió en un fenómeno demográfico que presiona tanto al que obliga tanto al sector público como al privado a replantear sus decisiones estratégicas.

Para asegurar la estabilidad demográfica de una población, la tasa ideal tendría que situarse cerca de los 2,1 hijos por mujer, un número que hoy cayó a un promedio de 1,2. Esta tendencia comenzó a marcarse en 2014 y se agudizó tras la pandemia, registrándose en la provincia de Buenos Aires una caída del 55% en los nacimientos respecto a los niveles de 2020.

Natalidad en Argentina

Este descenso en la cantidad de nacimientos está impulsado por diversos factores, entre los que sobresalen el crecimiento de la autonomía femenina y el cambio en los proyectos de vida y de familia. De hecho, los datos oficiales revelan una reducción del 65% en la fecundidad adolescente a lo largo de la última década, acompañada por un aumento en la edad promedio para la maternidad.

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