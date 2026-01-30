30 de enero de 2026 Inicio
Escapadas de Buenos Aires: esta es la playa que tiene un mix justo para que sea perfecta para jóvenes y familias

Su propuesta para la temporada de verano incluye costas extensas con servicios completos en los balnearios, actividades deportivas y música en vivo al atardecer.

Playas extensas para disfrutar del verano 2026. 

  • Es un destino que equilibra el descanso natural con la diversión para jóvenes y familias.
  • Se sitúa a 375 km de CABA, limitando con Cariló al norte y Mar de las Pampas al sur.
  • La Avenida 3 cuenta con una amplia oferta gastronómica, teatral y comercial durante las noches.
  • Se puede llegar fácilmente en auto a través de la RP 11, micro de larga distancia o combinación de tren.

Entre las diferentes propuestas que ofrece la costa para el verano, Villa Gesell se consolida para este 2026 como el destino que ofrece el mix justo para que la experiencia sea perfecta tanto para jóvenes como para familias. Su espíritu fundacional, basado en la convivencia con la naturaleza, se combina hoy con una infraestructura moderna que permite disfrutar del descanso y la diversión en un mismo lugar.

Se trata de uno de los destinos más visitados en la costa bonaerense. 
Turismo en la Costa Atlántica 2026: la playa que quedó séptima a nivel mundial

En esta ciudad, el bosque plantado por Carlos Gesell sobre las dunas se encuentra con playas extensas y una vida nocturna muy activa. Un lugar donde conviven las tardes de descansar en la arena y tomar mate con las noches de música y encuentros.

Dónde queda Villa Gesell

Villa Gesell se encuentra al sudeste de la provincia de Buenos Aires y es la ciudad cabecera del partido que lleva su nombre. Limita al norte con Cariló (partido de Pinamar) y al sur con las localidades de Mar de las Pampas, Las Gaviotas y Mar Azul. Se ubica a una distancia aproximada de 375 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

Qué puedo hacer en Villa Gesell

Villa Gesell
Villa Gesell espera la decisión del Gobierno sobre el feriado con fines turísticos de octubre.

La oferta de la ciudad es sumamente diversa, logrando tener un equilibrio entre el entretenimiento y los momentos de tranquilidad. Sus balnearios son el centro de la acción, con paradores que ofrecen todos los servicios, canchas de fútbol-tenis y, al caer el sol, bandas en vivo que atraen al público joven.

Para quienes buscan contacto con la naturaleza y el origen del lugar, el Pinar del Norte es una visita obligada. Es un bosque histórico donde se encuentra la primera casa del fundador, hoy convertida en museo, y el Vivero Municipal. Sus senderos son ideales para caminar, andar en bicicleta o disfrutar de una merienda bajo la sombra de los pinos.

El Faro Querandí, ubicado en la Reserva Natural Municipal a pocos kilómetros al sur, ofrece una aventura diferente. Se puede llegar a través de excursiones en 4x4 cruzando médanos gigantes, y disfrutando de unas postales espectaculares de la naturaleza. Es ideal para quienes buscan adrenalina y vistas panorámicas del mar.

faro_querandi

La cultura también tiene su lugar con los tradicionales encuentros de canto coral y las ferias de artesanos que se despliegan en la Plaza Carlos Gesell. Por las noches, la Avenida 3 se convierte en peatonal, ofreciendo un paseo comercial lleno de vida con teatros, salas de juegos, cine, espectáculos de circo y una gastronomía que conquista con sus panqueques tradicionales y sus pescados frescos.

Cómo llegar a Villa Gesell

En auto desde CABA, el camino más habitual es tomar la Autovía 2 hasta Dolores, luego la RP 63 hasta la Esquina de Crotto, y continuar por la RP 11 (Interbalnearia). El trayecto dura alrededor de 4 horas, dependiendo del tránsito de temporada.

Otra opción es el tren de la línea Roca, que llega hasta la estación de Pinamar (Divisadero), y desde allí se completa el tramo final de pocos kilómetros en colectivo local o transfer.

Finalmente, la opción más frecuente es el micro de larga distancia. La Terminal de Villa Gesell recibe unidades de todo el país las 24 horas durante el verano. También existe la posibilidad de volar hasta el aeropuerto de Mar del Plata y desde allí trasladarse por vía terrestre en aproximadamente una hora.

