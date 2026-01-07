7 de enero de 2026 Inicio
Turismo en Argentina: es un pueblo low cost, podés recorrer la Ruta de Vino y tiene laguna

Esta localidad riojana combina una posición estratégica para recorrer los principales puntos de interés provincial con una oferta de servicios accesible, proponiendo desde circuitos enológicos hasta aventuras en altura en un entorno montañoso de gran belleza natural.

Su conexión con el entorno la convierte en una alternativa ideal para quienes buscan escaparse del ruido urbano.

Su conexión con el entorno la convierte en una alternativa ideal para quienes buscan escaparse del ruido urbano.

  • Chilecito se suele visitar ncomo una base estratégica para explorar atractivos riojanos como la Ruta del Vino, Laguna Brava y el Parque Nacional Talampaya ubicado a 150 kilómetros de distancia
  • Entre sus principales atractivos se destaca el Cablecarril de la Mina La Mejicana a 4.600 metros de altura, una obra histórica de transporte de minerales accesible únicamente con camionetas 4x4 y guías especializados
  • La Cuesta de Miranda, tramo de la histórica Ruta Nacional 40, conecta la localidad con General Felipe Varela a través de paisajes rocosos y colores llamativos característicos de la región
  • La ciudad ofrece amplia variedad de alojamientos a precios razonables, desde hoteles hasta cabañas, además de opciones gastronómicas de muy buen nivel y empresas que organizan recorridos turísticos

Chilecito es un destino que ofrece una mezcla equilibrada de naturaleza, historia y gastronomía en el corazón de La Rioja. Esta localidad funciona como punto estratégico para acceder a algunos de los atractivos más relevantes de la provincia, contando con una amplia variedad de opciones de hospedaje y numerosas empresas que organizan excursiones a los distintos puntos de interés de la región.

Entre sus principales atractivos se destaca el Cablecarril de la Mina La Mejicana, una impresionante obra histórica dedicada al transporte de minerales que alcanza los 4.600 metros sobre el nivel del mar. El acceso a este sitio requiere camionetas con tracción 4x4 y el acompañamiento de guías especializados, transformando la visita en toda una aventura.

Otro punto destacado es la Cuesta de Miranda, un tramo de la histórica Ruta Nacional 40 que conecta la localidad con General Felipe Varela, sorprendiendo a los visitantes con sus paisajes rocosos y sus colores llamativos característicos de la geografía riojana.

La Ruta del Vino representa uno de los circuitos más atractivos de Chilecito, permitiendo conocer desde bodegas tradicionales hasta establecimientos boutique que producen vinos de alta calidad en este valle rodeado de montañas. Además, la ciudad sirve como base para explorar otros destinos cercanos como Laguna Brava y el Parque Nacional Talampaya, que se encuentra a aproximadamente 150 kilómetros de distancia.

Dónde queda Chilecito - La Rioja

Chilecito se encuentra en la provincia de La Rioja, Argentina, ubicado en un valle rodeado de montañas que le otorga características particulares para el desarrollo vitivinícola. La localidad se sitúa estratégicamente como punto de acceso a diversos atractivos provinciales, conectándose con General Felipe Varela a través de la Cuesta de Miranda sobre la histórica Ruta Nacional 40.

Qué puedo hacer en Chilecito - La Rioja

Las opciones de actividades y atractivos en esta localidad riojana son variadas:

  • Visitar el Cablecarril de la Mina La Mejicana, una obra histórica de transporte de minerales situada a 4.600 metros sobre el nivel del mar, accesible mediante camionetas con tracción 4x4 y guías especializados.
  • Recorrer la Cuesta de Miranda, un tramo emblemático de la histórica Ruta Nacional 40 que conecta Chilecito con General Felipe Varela, ofreciendo paisajes rocosos con colores llamativos.
  • Explorar la Ruta del Vino local, conociendo desde bodegas más tradicionales hasta establecimientos boutique que producen vinos característicos de la región.
  • Utilizar la ciudad como base para organizar excursiones a Laguna Brava, una laguna salina de gran belleza natural ubicada en la región.
  • Realizar salidas al Parque Nacional Talampaya, que se encuentra a aproximadamente 150 kilómetros de distancia y representa uno de los principales atractivos provinciales.
  • Disfrutar de la oferta gastronómica de muy buen nivel que ofrece la localidad, con opciones variadas para todos los gustos.
Cómo llegar a Chilecito - La Rioja

Para acceder a Chilecito en auto desde Buenos Aires se deben recorrer aproximadamente 1.180 kilómetros tomando la Ruta Nacional 7 en dirección a Venado Tuerto y, una vez en la provincia de San Luis, la Ruta Nacional 20 hasta alcanzar la capital riojana. Desde La Rioja capital, la Ruta Nacional 74 lleva directamente hasta Chilecito completando el trayecto. Para quienes prefieren viajar en avión, existe un vuelo directo que conecta Buenos Aires con La Rioja capital cinco veces por semana, desde donde se puede continuar por ruta hasta la localidad. La distancia desde la capital provincial hasta Chilecito puede completarse fácilmente en auto, contando con buenas condiciones de camino y señalización adecuada.

