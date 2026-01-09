9 de enero de 2026 Inicio
Como podés ir al pueblo costero famoso de Uruguay que tiene escapadas para hacer en pocos días

Un destino que invita a viajar sin grandes traslados ni planes largos. Historia, río y tranquilidad a pocos kilómetros.

La combinación de historia, calma y paisaje ribereño sigue siendo el principal atractivo de Colonia del Sacramento. 

  • La ciudad uruguaya se mantiene como uno de los destinos más elegidos para escapadas cortas desde Buenos Aires.
  • El cruce por el Río de la Plata ofrece alternativas de ferry y paquetes con actividades incluidas.
  • Colonia combina historia, paisajes ribereños y propuestas gastronómicas para distintos presupuestos.
  • Su cercanía y facilidad de acceso la posicionan como una opción ideal para viajes de pocos días.

Colonia del Sacramento sigue consolidándose como una de las escapadas más buscadas por quienes desean salir de la rutina sin alejarse demasiado. Su cercanía con Buenos Aires, el atractivo del cruce en ferry y su casco histórico declarado Patrimonio de la Humanidad la convierten en un destino práctico y muy valorado para viajes breves.

La ciudad uruguaya conserva un perfil tranquilo, con calles empedradas, construcciones coloniales y una fuerte identidad ligada al río. A lo largo del año recibe visitantes que buscan disfrutar de paseos al aire libre, buena gastronomía y una atmósfera que tiene todo lo necesario para recorrer sin apuros, ya sea por el día o durante un fin de semana corto.

Colonia uruguay

Así podés viajar a Colonia y disfrutar de la escapada uruguaya en 2026

Para llegar a Colonia del Sacramento, la alternativa más utilizada sigue siendo el ferry desde Buenos Aires. Las compañías Buquebus y Colonia Express concentran la mayor parte de los servicios y ofrecen propuestas que van desde pasajes simples hasta paquetes con actividades incluidas.

Una vez en la ciudad, la gastronomía ocupa un lugar central en la experiencia. Hay propuestas accesibles como bodegones y parrillas, con precios más moderados, y también restaurantes de mayor nivel ubicados en zonas históricas o frente al río.

Colonia uruguay

El recorrido por Colonia se completa con paseos gratuitos y actividades pagas. Caminar por el Barrio Histórico, disfrutar de la rambla o contemplar el atardecer son planes habituales. Además, se pueden sumar visitas guiadas, museos y casas históricas con entradas accesibles, o alquilar bicicletas para moverse con mayor libertad por la ciudad.

Barrio Histórico, Colonia, Uruguay

La combinación de historia, calma y paisaje ribereño sigue siendo el principal atractivo de Colonia del Sacramento. Para muchos viajeros, el gasto del cruce se ve compensado por la posibilidad de desconectar, cambiar de ritmo y vivir una experiencia distinta a muy poca distancia de Buenos Aires.

