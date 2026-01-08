8 de enero de 2026 Inicio
Edificio histórico: cuándo fue inaugurada la Biblioteca Nacional y cómo se puede visitar hoy en día

Un espacio clave para entender la historia cultural del país. Hoy mantiene sus puertas abiertas con propuestas accesibles y recorridos guiados.

A lo largo de más de dos siglos

A lo largo de más de dos siglos, la institución funcionó en cuatro sedes diferentes.

  • La Biblioteca Nacional Mariano Moreno nació a comienzos del siglo XIX como un proyecto clave para democratizar el acceso al conocimiento.
  • El edificio actual, ubicado en Recoleta, se levanta sobre un predio cargado de historia política y social.
  • La institución resguarda una de las colecciones documentales más importantes de América Latina.
  • Hoy funciona como un espacio cultural abierto, con visitas guiadas, salas de lectura y propuestas para todo público.

La Biblioteca Nacional Mariano Moreno es una de las instituciones culturales más importantes de nuestro país, tanto por su valor histórico como por su rol actual en la preservación y difusión del conocimiento. Su trayectoria está íntimamente ligada a los primeros pasos del país como nación independiente.

Desde su creación, la Biblioteca atravesó distintos momentos y transformaciones que marcaron su crecimiento. Cambió de sedes, amplió su repertorio documental y sumó nuevas funciones culturales, adaptándose a las demandas de cada época sin perder su objetivo fundacional.

En la actualidad, el edificio de Recoleta no solo contiene libros y documentos fundamentales, sino que también se consolidó como un espacio de encuentro, reflexión y acceso público a la cultura, con actividades que dialogan con el pasado y el presente.

Biblioteca Nacional Mariano Moreno

Cuál es la historia de la Biblioteca Nacional y de qué forma se puede visitar

La Biblioteca Nacional fue creada el 13 de septiembre de 1810 por impulso de Mariano Moreno, pocos meses después de la Revolución de Mayo. Aunque su fundación se decretó ese año, la apertura al público se concretó en 1812, con el objetivo de garantizar el acceso libre al saber y resguardar los materiales que reflejan la historia intelectual del país.

A lo largo de más de dos siglos, la institución funcionó en cuatro sedes diferentes. Comenzó en el Cabildo de Buenos Aires, luego pasó a la Manzana de las Luces, más tarde ocupó un edificio de la calle México y finalmente se trasladó a su ubicación actual, inaugurada en 1992. Esta última sede es la primera construida especialmente para la Biblioteca y es de su propiedad.

El edificio actual se emplaza en un terreno que perteneció a la familia Unzué y que luego fue residencia presidencial. En ese lugar vivieron Juan Domingo Perón y Eva Duarte de Perón, quien falleció en ese lugar en 1952. Luego de la demolición de la antigua construcción, se desarrolló el proyecto arquitectónico encabezado por Clorindo Testa junto a Alicia Cazzaniga y Francisco Bullrich.

Biblioteca Nacional Mariano Moreno

Reconocido por su estilo brutalista y su estructura de hormigón armado, el edificio fue declarado Monumento Histórico Nacional en 2019. Cuenta con seis pisos y tres subsuelos que albergan salas de lectura, auditorios, áreas de archivo, hemeroteca, fototeca, mapoteca y la valiosa Sala del Tesoro, donde se conservan piezas únicas como incunables y un folio de la Biblia de Gutenberg.

Además de su función bibliográfica, la Biblioteca ofrece exposiciones, visitas guiadas y espacios accesibles para personas con discapacidad visual o auditiva. Las visitas guiadas tienen una duración aproximada de 90 minutos y se realizan de lunes a viernes al mediodía y los sábados por la tarde, sin necesidad de inscripción previa.

En el mismo predio funciona también el Museo del Libro y de la Lengua, inaugurado en 2011, que propone un recorrido interactivo por la cultura y la lengua nacional. Este espacio amplía la experiencia del visitante y refuerza el carácter abierto y participativo de la institución.

