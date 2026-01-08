8 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Este pueblo de Uruguay marcó la historia del el voto femenino en toda América Latina y es ideal para visitar: dónde está

Hoy, ese mismo pueblo se presenta como una opción ideal para una escapada: ofrece historia y la posibilidad de recorrer escenarios que fueron clave.

Por
La historia del sitio para visitar en Uruguay cargado de historia

La historia del sitio para visitar en Uruguay cargado de historia

  • Cerro Chato es un pequeño pueblo de Uruguay que ocupa un lugar único en la historia de América Latina por haber sido sede, en 1927, de la primera experiencia de voto femenino del continente.
  • Ese hecho ocurrió mucho antes de que varios países reconocieran oficialmente el derecho al sufragio de las mujeres, lo que le dio a la localidad un valor simbólico enorme.
  • El plebiscito local en el que las mujeres pudieron votar marcó un antes y un después y convirtió a Cerro Chato en un punto de referencia en la historia de los derechos políticos de la región.
  • Además de su importancia histórica, el pueblo conserva un perfil tranquilo y tradicional, ideal para quienes buscan destinos poco masivos y con identidad propia.

El mapa turístico de Uruguay esconde destinos que, además de paisajes tranquilos y propuestas para descansar, guardan capítulos fundamentales de la historia de la región. Hay un pequeño pueblo que, sin estar entre los más conocidos por el turismo masivo, ocupa un lugar clave en la memoria colectiva de América Latina por un hecho que cambió para siempre la vida política y social del continente.

A lo largo de más de dos siglos, la institución funcionó en cuatro sedes diferentes.
Te puede interesar:

Edificio histórico: cuándo fue inaugurada la Biblioteca Nacional y cómo se puede visitar hoy en día

Entre calles serenas y un entorno que invita a bajar el ritmo, este lugar combina la calma típica del interior con un pasado que sigue despertando interés entre historiadores, viajeros curiosos y quienes buscan experiencias de Turismo distintas. Su identidad no se construyó solo a partir de su geografía o su estilo de vida, sino también a partir de un acontecimiento que lo convirtió en un punto de referencia inevitable cuando se habla de derechos y participación ciudadana.

Como es el pueblo uruguayo cargado de historia y que se puede visitar en 2026

Rita Ribeira - Voto femenino Uruguay

Cerro Chato es un pequeño pueblo de Uruguay que ocupa un lugar único en la historia de América Latina: allí se realizó, en 1927, la primera experiencia de voto femenino del continente.

Este hecho ocurrió décadas antes de que muchos países reconocieran oficialmente el derecho al sufragio de las mujeres y convirtió a esta localidad, ubicada entre los departamentos de Durazno, Florida y Treinta y Tres, en un símbolo de avance cívico y participación democrática. La consulta popular de ese año, en la que las mujeres pudieron votar en un plebiscito local, marcó un antes y un después y posicionó a Cerro Chato como un punto clave en la historia de los derechos políticos en la región.

Más allá de su importancia histórica, Cerro Chato también es un destino atractivo para quienes buscan conocer rincones poco explorados de Uruguay y conectar con su pasado. El pueblo conserva un aire tranquilo y tradicional, con calles que invitan a caminar sin apuro y a descubrir relatos que aún sobreviven en la memoria de sus habitantes. Uno de los sitios más visitados es el espacio conmemorativo que recuerda aquel hito del sufragio femenino, donde se explica cómo se gestó la iniciativa y por qué este episodio fue tan relevante no solo para Uruguay, sino para toda América Latina.

Ubicado en el centro-este del país, Cerro Chato es una opción ideal para una escapada diferente, especialmente para quienes disfrutan del turismo histórico y cultural. Su localización estratégica permite combinar la visita con recorridos por otras localidades cercanas, mientras se explora una parte fundamental de la historia uruguaya.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Alpa Corral, el refugio serrano con río ideal para el verano 2026.

Turismo en Argentina: el pueblito oculto que transmite paz y tiene río para refrescarse en el verano 2026

Esta localidad conserva la esencia de los viejos pueblos costeros con playas amplias.

Turismo en la Costa Atlántica 2026: el pueblo donde no hay multitudes y tiene olas suaves

En Córdoba hay un pueblito con mar ideal para visitar en el verano 2026 que tiene los atardeceres dorados más lindos.

Turismo en Córdoba: el "mar" para visitar en el verano 2026 que tiene atardeceres dorados

La ciudad de San Nicolás de los Arroyos de noche. 

La escapada cerca de Buenos Aires para conocer en el verano 2026: es la ciudad más antigua de la Provincia

Las distintas propuestas de Buenos Aires vincladas al Turismo en verano

Del 7 de enero al 21 de febrero: como es la iniciativa gratuita de Verano en Buenos Aires

Ofrece una muy buena experiencia para descansar a más de 550 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

Turismo en la Costa Atlántica 2026: la playa a la que se puede acceder solo por un túnel secreto

Rating Cero

Griselda Siciliani y Luciano Castro.
play

Griselda Siciliani confirmó la infidelidad de Luciano Castro, pero explicó sus acuerdos de pareja

Ahora, llegó a la gran N roja un lanzamiento super aclamado, se trata de la producción cinematográfica llamada La influencer siniestra: La historia de Jodi Hildebrandt, un documental escalofriante de 2023.
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata La influencer siniestra, la historia de Jodi Hildebrandt, el documental que te dejará sin palabras

Netflix empezó el 2026 con un estreno silencioso que terminó convirtiéndose en una de las producciones más vistas.
play

Una nueva comedia romántica pero en formato de serie la está rompiendo en Netflix: cuál es y de qué se trata

El atractivo de la producción se apoya en su ritmo ágil y en el desarrollo constante del conflicto central. 
play

Lo nuevo en Netflix: cuál es la trama de Amor de oficina, la comedia romántica que causa furor con sus 8 capítulos

La modelo anunció su nueva pareja a través de las redes sociales.

Sofía Jujuy de novia: quién es su nueva pareja y como fue el anuncio

Varios especialistas destacaron su potencia visual y su mirada incómoda sobre el accionar del gobierno estadounidense.
play

De qué se trata Sicario, día del soldado, la película cargada de acción y disparos que llegó a Netflix

últimas noticias

En noviembre la actividad económica tuvo una caída del 8,4% interanual

En noviembre, la actividad económica tuvo una caída del 8,4% interanual

Hace 6 minutos
James David Vance, vicepresidente de Estados Unidos.

EEUU advirtió que Trump "llegará tan lejos como sea necesario" para apoderarse de Groenlandia

Hace 20 minutos
Javier Milei recibió a la activista venezolana Elisa Trota y celebró el fin del gobierno de Maduro

Milei recibió a la activista venezolana Elisa Trota y celebró el fin del gobierno de Maduro

Hace 22 minutos
play
Griselda Siciliani y Luciano Castro.

Griselda Siciliani confirmó la infidelidad de Luciano Castro, pero explicó sus acuerdos de pareja

Hace 50 minutos
play
Ahora, llegó a la gran N roja un lanzamiento super aclamado, se trata de la producción cinematográfica llamada La influencer siniestra: La historia de Jodi Hildebrandt, un documental escalofriante de 2023.

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata La influencer siniestra, la historia de Jodi Hildebrandt, el documental que te dejará sin palabras

Hace 1 hora