Buenos Aires en 7 días: qué podés visitar en la ciudad si estás una semana

Un recorrido pensado para conocer los clásicos porteños en pocos días. Opciones variadas para disfrutar la ciudad sin apuro.

La capital de nuestro país se caracteriza por su diversidad barrial, su intensa vida cultural y su valor patrimonial.

Buenos Aires ofrece múltiples alternativas para quienes disponen de una semana completa para recorrerla. Desde sus barrios históricos hasta sus áreas más modernas, la ciudad permite organizar un viaje variado que incluye cultura, arquitectura, espacios verdes y propuestas turísticas tradicionales.

Cada zona tiene una identidad marcada y aporta experiencias distintas, lo que hace más fácil armar un cronograma diario sin necesidad de traslados largos ni recorridos agotadores.

Con una planificación ordenada, es posible conocer los lugares más representativos y disfrutar del ritmo porteño, alternando caminatas, visitas culturales y momentos de descanso. Esta guía toma como referencia información publicada por Descubriendo Buenos Aires y propone un recorrido pensado para aprovechar al máximo siete días en la ciudad.

El primer día puede destinarse al Centro Histórico, donde se concentran algunos de los íconos más reconocidos de la ciudad. El recorrido incluye el Obelisco y la Plaza de la República, la avenida Corrientes con su impronta teatral, la Plaza de Mayo, el Cabildo y la Catedral Metropolitana. En esta zona también se destaca el Teatro Colón, uno de los espacios líricos más importantes del mundo, cuya fachada y entorno forman parte del circuito inicial.

El segundo día es ideal para explorar San Telmo , uno de los barrios más antiguos de Buenos Aires. Sus calles empedradas y construcciones de época enmarcan sitios como la Manzana de las Luces, el Mercado de San Telmo y la tradicional feria que se desarrolla los fines de semana, un punto de encuentro para artesanos y visitantes.

La tercera jornada puede dedicarse a La Boca, un barrio fuertemente ligado a la historia inmigrante y al fútbol. En este lugar se encuentran el estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera, el colorido Caminito y el Museo Benito Quinquela Martín, que reúne obras vinculadas a la identidad portuaria del lugar.

caminito-la-boca-buenos-aires

Para el cuarto día, Puerto Madero ofrece un contraste marcado con su perfil moderno. El paseo incluye caminatas junto al río, la Reserva Ecológica Costanera Sur y el Puente de la Mujer, una de las postales más fotografiadas de la ciudad.

Recoleta concentra el itinerario del quinto día. En este barrio se pueden visitar la Plaza Francia, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Cementerio de la Recoleta y el Centro Cultural Recoleta, espacios que reúnen historia, arte y arquitectura en un entorno urbano muy característico.

Museo Nacional de Bellas Artes

El sexto día está pensado para recorrer Palermo, el barrio más extenso de Buenos Aires. En este lugar se destacan el Parque 3 de Febrero, el Planetario Galileo Galilei, el Jardín Botánico Carlos Thays y la Floralis Genérica, una escultura metálica que se convirtió en un símbolo de la zona.

La semana puede cerrarse con una escapada a Tigre, ubicado en el norte del conurbano bonaerense. Este destino permite realizar paseos en lancha por el Delta del Paraná, visitar el Parque de la Costa y recorrer el Museo de Arte de Tigre, instalado en un antiguo edificio histórico frente al río.