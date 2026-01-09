9 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Turismo en la Costa Atlántica: el destino oculto que tiene bosques, médanos y mucho silencio

Sus playas serenas y su mar tranquilo, son un entorno ideal para el descanso y la desconexión para refugiarse durante el verano en Buenos Aires.

Por
Qué puedo hacer en Arenas Verdes en 2026. 

Qué puedo hacer en Arenas Verdes en 2026. 

  • Arenas Verdes es un balneario agreste del partido de Lobería, ideal para evitar las multitudes.
  • Se ubica en el sudeste bonaerense, a 470 km de CABA y a solo 20 km de Necochea.
  • Sus playas se destacan por tener médanos altos para hacer sandboard y aguas tranquilas para nadar.
  • Se llega por la Ruta Nacional 2 hasta Mar del Plata y luego por la Ruta Provincial 88 hacia Quequén.

En la costa sur de la provincia de Buenos Aires existe un rincón donde la naturaleza se mantiene en estado puro: Arenas Verdes. Perteneciente al partido de Lobería, este balneario es la antítesis de las grandes ciudades balnearias y es ideal para el relax y la desconexión.

La capital de nuestro país se caracteriza por su diversidad barrial, su intensa vida cultural y su valor patrimonial.
Te puede interesar:

Buenos Aires en 7 días: qué podés visitar en la ciudad si estás una semana

Es uno de los destinos favoritos para ir en familia o para las personas que buscan evitar la acumulación de gente durante las vacaciones. Con una propuesta completa de turismo y gastronomía, este punto en la Costa Atlántica es una opción perfecta para el verano 2026.

Su entorno invita a nadar durante horas en sus aguas tranquilas, dar paseos al atardecer y disfrutar del sol sin el bullicio típico de los grandes centros turísticos. La hospitalidad de sus habitantes y la paz del entorno hacen que muchos visitantes regresen año tras año.

Dónde queda Arenas Verdes

arenas verdes

Arenas Verdes se ubica en el sudeste bonaerense, en una zona de acantilados bajos y médanos altos. Se encuentra entre Necochea y Claromecó, dentro del partido de Lobería.

Se trata de un pequeño tesoro costero rodeado de vegetación y naturaleza casi virgen, situado a aproximadamente 470 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Qué puedo hacer en Arenas Verdes

Las playas son anchas y tranquilas, ideales para largas caminatas junto al mar. Los médanos circundantes son perfectos para la práctica de sandboard. Además, es un punto muy buscado por los amantes del surf, el kitesurf, ya que no hay mucha gente en el espacio.

La zona tiene bosques y espacios verdes para refugiarse durante las horas en que el sol pega más fuerte. Hay paradores y complejos de cabañas integrados al bosque que se integran con el ecosistema sin perjudicarlo. Algunos de los más conocidos son Bisonte Club de Mar o La Fonda de Guillermina, donde se puede disfrutar de comida casera, pescados frescos y meriendas con vista al mar.

Cómo llegar a Arenas Verdes

La ruta más directa para quienes viajan en auto desde CABA es tomar la RN 2 hasta Mar del Plata, y desde allí continuar por la Ruta Provincial 88 en dirección a Necochea. Poco antes de llegar a Quequén, se encuentra el acceso a Arenas Verdes, un camino pavimentado de unos 10 km.

El viaje dura aproximadamente 5 horas y media. Otra opción es viajar hasta la Terminal de Necochea y desde allí tomar un taxi, remís o servicio local que cubra los 20 km hasta el balneario.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Este verano 2026, no te podés perder la navegación por el Canal Beagle en Ushuaia.

Turismo en Ushuaia: la navegación por el Canal Beagle que tenés que hacer en el verano 2026

La combinación de historia, calma y paisaje ribereño sigue siendo el principal atractivo de Colonia del Sacramento. 

Como podés ir al pueblo costero famoso de Uruguay que tiene escapadas para hacer en pocos días

El pueblo bonaerense fue fundado en 1852. 

Escapadas de Buenos Aires en el verano 2026: el pueblo con casonas viejas y una estación silenciosa

Paisajes marcianos a casi 4.000 metros en el norte argentino.

Turismo en Argentina: la joya norteña oculta a 4.000 metros de altura y es encantadora para el verano 2026

A lo largo de más de dos siglos, la institución funcionó en cuatro sedes diferentes.

Edificio histórico: cuándo fue inaugurada la Biblioteca Nacional y cómo se puede visitar hoy en día

La historia del sitio para visitar en Uruguay cargado de historia

Este pueblo de Uruguay marcó la historia del el voto femenino en toda América Latina y es ideal para visitar: dónde está

Rating Cero

Netflix recuperó un clásico con Reese Witherspoon que rápidamente llegó a lo más visto.
play

Netflix recuperó un clásico con Reese Witherspoon que rápidamente llegó a lo más visto: qué película es

Pablo Duggan. 

Pablo Duggan renueva las mañanas de Radio 10 con el estreno de "Todo es posible"

Ambos cruzaron publicaciones y sus seguidores dejaron sus comentarios.

Romance 2026: quién es la nueva pareja de Nico González, el jugador de la Selección Argentina

Lejos de ser solo un relato histórico, Oppenheimer combina drama, thriller político y juicio moral, explorando el peso de las decisiones individuales en el destino de la humanidad.
play

Fue ganadora de un Oscar, está basada en una historia real y dejó sin palabras a todo el público: cual es la película que llegó a Netflix

El eje emocional del relato surge cuando Alejandro se ve obligado a proteger a Isabel en lugar de cumplir la orden de eliminarla.
play

Esta película a pura acción y con una cruda realidad llegó a Netflix y es ideal para el fin de semana: cuál es

La armonía entre ellos se quiebra dos años atrás tras un episodio ocurrido en Croacia, hecho que los lleva a un prolongado silencio.
play

Gente que conocemos en vacaciones es la nueva película de Netflix con una historia romántica que atrapa a todos: cuál es la historia

últimas noticias

play
Paso fronterizo de Ituzaingó. 

Atraparon a un miembro de la banda narco venezolana El Tren de Aragua en Corrientes

Hace 50 minutos
Donald Trump comunicó la noticia en Truth Social.

Estados Unidos incautó un petrolero venezolano que partió sin aprobación

Hace 1 hora
play
Netflix recuperó un clásico con Reese Witherspoon que rápidamente llegó a lo más visto.

Netflix recuperó un clásico con Reese Witherspoon que rápidamente llegó a lo más visto: qué película es

Hace 1 hora
Pablo Duggan. 

Pablo Duggan renueva las mañanas de Radio 10 con el estreno de "Todo es posible"

Hace 1 hora
El pampeano de 44 años deberá ser operado del corazón.

Preocupación por la salud del argentino Luis Zubeldía: será operado del corazón

Hace 1 hora