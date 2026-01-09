Turismo en la Costa Atlántica: el destino oculto que tiene bosques, médanos y mucho silencio

Sus playas serenas y su mar tranquilo, son un entorno ideal para el descanso y la desconexión para refugiarse durante el verano en Buenos Aires.

En la costa sur de la provincia de Buenos Aires existe un rincón donde la naturaleza se mantiene en estado puro: Arenas Verdes . Perteneciente al partido de Lobería , este balneario es la antítesis de las grandes ciudades balnearias y es ideal para el relax y la desconexión .

Es uno de los destinos favoritos para ir en familia o para las personas que buscan evitar la acumulación de gente durante las vacaciones. Con una propuesta completa de turismo y gastronomía, este punto en la Costa Atlántica es una opción perfecta para el verano 2026.

Su entorno invita a nadar durante horas en sus aguas tranquilas , dar paseos al atardecer y disfrutar del sol sin el bullicio típico de los grandes centros turísticos. La hospitalidad de sus habitantes y la paz del entorno hacen que muchos visitantes regresen año tras año.

Arenas Verdes se ubica en el sudeste bonaerense, en una zona de acantilados bajos y médanos altos. Se encuentra entre Necochea y Claromecó, dentro del partido de Lobería.

Se trata de un pequeño tesoro costero rodeado de vegetación y naturaleza casi virgen, situado a aproximadamente 470 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Qué puedo hacer en Arenas Verdes

Las playas son anchas y tranquilas, ideales para largas caminatas junto al mar. Los médanos circundantes son perfectos para la práctica de sandboard. Además, es un punto muy buscado por los amantes del surf, el kitesurf, ya que no hay mucha gente en el espacio.

La zona tiene bosques y espacios verdes para refugiarse durante las horas en que el sol pega más fuerte. Hay paradores y complejos de cabañas integrados al bosque que se integran con el ecosistema sin perjudicarlo. Algunos de los más conocidos son Bisonte Club de Mar o La Fonda de Guillermina, donde se puede disfrutar de comida casera, pescados frescos y meriendas con vista al mar.

Cómo llegar a Arenas Verdes

La ruta más directa para quienes viajan en auto desde CABA es tomar la RN 2 hasta Mar del Plata, y desde allí continuar por la Ruta Provincial 88 en dirección a Necochea. Poco antes de llegar a Quequén, se encuentra el acceso a Arenas Verdes, un camino pavimentado de unos 10 km.

El viaje dura aproximadamente 5 horas y media. Otra opción es viajar hasta la Terminal de Necochea y desde allí tomar un taxi, remís o servicio local que cubra los 20 km hasta el balneario.